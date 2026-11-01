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Уэльс - Португалия 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
17 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 4. 6-й тур
Уэльс
Португалия

Стартовый состав
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Составы команд
Уэльс
Португалия
Главные тренеры
УэльсКрэйг Беллами
ПортугалияЖорже Жезуш
История личных встреч
24.09.2026Лига наций УЕФА. Лига AГруппа 4. 1-й турПортугалия1 : 0Уэльс
06.07.2016ЧЕ-2016 - финальный раунд1/2 финалаПортугалия2 : 0Уэльс
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция613
2
1/4 финала
Бельгия612
3
Стыковая зона
Италия610
4
Зона вылета
Турция60
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды511
2
1/4 финала
Греция58
3
Стыковая зона
Германия58
4
Зона вылета
Сербия50
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Англия615
2
1/4 финала
Испания615
3
Стыковая зона
Хорватия66
4
Зона вылета
Чехия60
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия512
2
1/4 финала
Дания59
3
Стыковая зона
Норвегия56
4
Зона вылета
Уэльс53
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Уэльс
0%
Ничья
0%
Португалия
0%

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