Фарерские острова - Молдова 16 ноября обзор матча
Дата публикации: 17-11-2026
Фарерские острова
1 : 0
Молдова
События матча Фарерские острова - Молдавия
24'
⚽
Аки Самуэльсен (1 - 0)
28'
Никита Моцпан
46'
⇄
Вадим Рацэ / Виктор Богачук
46'
⇄
Михаил Штефан / Стефан Негру
46'
⇄
Виктор Стина / Никита Моцпан
60'
⇄
Йакуп Бископсте Андреасен / Йоуаннес Бьярталид
60'
⇄
Александру Бетиву / Иоан-Калин Ревенко
70'
⇄
Петур Кнудсен / Адриан Юстинуссен
73'
Аки Самуэльсен
73'
Серджиу Перчун
78'
⇄
Мейнхард Ольсен / Аки Самуэльсен
79'
⇄
Арон Беньяминсен / Ханус Серенсен
79'
⇄
Денис Марандич / Олег Рябчук
79'
⇄
Вильормур Давидсен / Мартин Агнарссон
86'
Виктор Стина
Составы команд
Фарерские острова
Молдавия
|1
|вр
|Маттиас Ламхавудже
|5
|зщ
|Андриас Эдмундссон
|15
|зщ
|Одмар Фарё
|16
|зщ
|Гуннар Ватнхамар
|19
|зщ
|Янн Беньяминсен
|7
|пз
|Йоаннес Бьярталид
60'
|13
|пз
|Мартин Агнассон
79'
|21
|пз
|Геза Давид Тури
|9
|нп
|Оки Самуэльсен
78'
|17
|нп
|Адриан Юстинуссен
70'
|20
|нп
|Ханус Сёренсен
79'
|22
|пз
|Якуп Андреасен
60'
|11
|нп
|Петур Кнудсен
70'
|10
|пз
|Мейнхард Ольсен
78'
|3
|зщ
|Вильормур Давидсен
79'
|18
|нп
|Арон Беньяминсен
79'
|23
|вр
|Андрей Кожухарь
|2
|зщ
|Олег Рябчук
79'
|4
|зщ
|Владислав Бабогло
|5
|зщ
|Стефан Негру
46'
|6
|зщ
|Михаил Герасименков
|21
|зщ
|Иоан-Кэлин Ревенко
61'
|7
|пз
|Никита Моцпан
46'
|8
|пз
|Виктор Богачук
46'
|9
|пз
|Серджу Перчун
|20
|пз
|Ники Клещенко
|15
|нп
|Петру Попеску
|3
|зщ
|Михаил Штефан
46'
|22
|пз
|Вадим Рацэ
46'
|11
|пз
|Виктор Стынэ
46'
|10
|нп
|Александру Бециву
61'
|14
|зщ
|Денис Марандичи
79'
Запасные
|23
|вр
|Бордур О Ренатрёд
|12
|вр
|Ари Петерсен
|8
|зщ
|Оси Дам
|6
|зщ
|Арнбьёрн Свенссон
|4
|зщ
|Сэмюэл Чуквуди
|14
|пз
|Поуль Кадльсберг
|2
|пз
|Маттиас Хедлисдаль
|1
|вр
|Эмил Тымбур
|12
|вр
|Дмитрий Челядник
|16
|зщ
|Данила Форов
|13
|зщ
|Серафим Кожокари
|18
|зщ
|Кэтэлин Кукош
|19
|зщ
|Даниэль Думбравану
|17
|пз
|Овидиу Давид
Главные тренеры
|Эйдун Клакстейн
|Лилиан Попеску
Голы
Оки Самуэльсен
1:0
25'
Наказания
Никита Моцпан
28'
Оки Самуэльсен
73'
Виктор Стынэ
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фарерские острова - Молдова, который состоялся 16 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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