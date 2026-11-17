Фарерские острова - Молдова 16 ноября обзор матча Дата публикации: 17-11-2026 Фарерские острова 1 : 0 Молдова События матча Фарерские острова - Молдавия 24' ⚽ Аки Самуэльсен (1 - 0) 28' Никита Моцпан 46' ⇄ Вадим Рацэ / Виктор Богачук 46' ⇄ Михаил Штефан / Стефан Негру 46' ⇄ Виктор Стина / Никита Моцпан 60' ⇄ Йакуп Бископсте Андреасен / Йоуаннес Бьярталид 60' ⇄ Александру Бетиву / Иоан-Калин Ревенко 70' ⇄ Петур Кнудсен / Адриан Юстинуссен 73' Аки Самуэльсен 73' Серджиу Перчун 78' ⇄ Мейнхард Ольсен / Аки Самуэльсен 79' ⇄ Арон Беньяминсен / Ханус Серенсен 79' ⇄ Денис Марандич / Олег Рябчук 79' ⇄ Вильормур Давидсен / Мартин Агнарссон 86' Виктор Стина Составы команд Фарерские острова Молдавия 1 вр Маттиас Ламхавудже 5 зщ Андриас Эдмундссон 15 зщ Одмар Фарё 16 зщ Гуннар Ватнхамар 19 зщ Янн Беньяминсен 7 пз Йоаннес Бьярталид 60' 13 пз Мартин Агнассон 79' 21 пз Геза Давид Тури 9 нп Оки Самуэльсен 78' 17 нп Адриан Юстинуссен 70' 20 нп Ханус Сёренсен 79' 22 пз Якуп Андреасен 60' 11 нп Петур Кнудсен 70' 10 пз Мейнхард Ольсен 78' 3 зщ Вильормур Давидсен 79' 18 нп Арон Беньяминсен 79' 23 вр Андрей Кожухарь 2 зщ Олег Рябчук 79' 4 зщ Владислав Бабогло 5 зщ Стефан Негру 46' 6 зщ Михаил Герасименков 21 зщ Иоан-Кэлин Ревенко 61' 7 пз Никита Моцпан 46' 8 пз Виктор Богачук 46' 9 пз Серджу Перчун 20 пз Ники Клещенко 15 нп Петру Попеску 3 зщ Михаил Штефан 46' 22 пз Вадим Рацэ 46' 11 пз Виктор Стынэ 46' 10 нп Александру Бециву 61' 14 зщ Денис Марандичи 79' Запасные 23 вр Бордур О Ренатрёд 12 вр Ари Петерсен 8 зщ Оси Дам 6 зщ Арнбьёрн Свенссон 4 зщ Сэмюэл Чуквуди 14 пз Поуль Кадльсберг 2 пз Маттиас Хедлисдаль 1 вр Эмил Тымбур 12 вр Дмитрий Челядник 16 зщ Данила Форов 13 зщ Серафим Кожокари 18 зщ Кэтэлин Кукош 19 зщ Даниэль Думбравану 17 пз Овидиу Давид Главные тренеры Эйдун Клакстейн Лилиан Попеску Голы Оки Самуэльсен 1:0 25' Наказания Никита Моцпан 28' Оки Самуэльсен 73' Виктор Стынэ 86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фарерские острова - Молдова, который состоялся 16 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Франция - Турция 15 ноября обзор матча

Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео... Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...

Хорватия - Чехия 15 ноября обзор матча

Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео... Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...

Испания - Англия 15 ноября обзор матча

Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео... Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...

Бельгия - Италия 15 ноября обзор матча

Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео... Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...