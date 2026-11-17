Исландия - Люксембург 16 ноября обзор матча
Дата публикации: 17-11-2026
Исландия
3 : 0
Люксембург
События матча Исландия - Люксембург
25'
⚽
Бриньольфур Дарри Виллумссон (1 - 0)
37'
⚽
Андри Гудьонсен (2 - 0)Пенальти
46'
⇄
Гильфи Сигурдссон / Хакон Арнар Харальдссон
46'
⇄
Кристиан Хлинссон / Андри Гудьонсен
50'
⚽
Микаэль Эллертссон (3 - 0)
64'
⇄
Йон Дагур Торстейнссон / Микаэль Эллертссон
64'
⇄
Арон Гуннарссон / Хордур Херманссон
66'
⇄
Мигель Фернандес Гонсалвес / Лоран Янс
66'
⇄
Элдин Джогович / Томаш де Соуза Морейра
74'
⇄
Хамза Кадамани / Винсент Тилль
74'
⇄
Тимоте Рупил / Джейсон Видейра Перейра
78'
⇄
Исак Снайр Торвальдссон / Орри Оускарссон
82'
⇄
Айман Дардари / Энцо дус Сантус
Составы команд
Исландия
Люксембург
|12
|вр
|Хаукон Рафн Валдимарссон
|4
|зщ
|Виктор Паульссон
|3
|зщ
|Даниэль Гретарссон
|2
|зщ
|Логи Томассон
|19
|зщ
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
64'
|16
|зщ
|Йортур Херманнссон
64'
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
46'
|8
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|17
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
|9
|нп
|Орри Оускарссон
78'
|22
|нп
|Андри Гудьонсен
46'
|10
|пз
|Гилфи Тор Сигурдссон
46'
|20
|нп
|Кристиан Хлинссон
46'
|14
|пз
|Арон Гуннарссон
64'
|11
|нп
|Йоун Торстейнссон
64'
|5
|нп
|Исак Торвальдссон
78'
|1
|вр
|Антони Морис
|5
|зщ
|Вахид Селимович
|3
|зщ
|Энес Махмутович
|13
|зщ
|Дирк Карлсон
|18
|зщ
|Лоран Жанс
66'
|4
|зщ
|Флориан Бонерт
|8
|пз
|Энцо Дуарте
82'
|19
|пз
|Матиас Олесен
|6
|пз
|Томаш Морейра
66'
|11
|пз
|Венсан Тилль
74'
|9
|нп
|Джейсон Видейра
74'
|2
|зщ
|Эльдин Джогович
66'
|16
|пз
|Мигел Гонсалвеш
66'
|10
|пз
|Тимоте Рупиль
74'
|17
|нп
|Хамза Кадамани
74'
|7
|пз
|Айман Дардари
82'
Запасные
|1
|вр
|Рунар Алекс Рунарссон
|13
|вр
|Антон Ари Эйнарссон
|23
|зщ
|Хёрдур Магнуссон
|15
|зщ
|Бриняр Бьярнасон
|6
|пз
|Торир Йоханн Хельгасон
|21
|пз
|Арнор Сигурдссон
|18
|нп
|Микаэль Андерсон
|12
|вр
|Тьяго Перейра
|23
|вр
|Лукас Фокс
|14
|зщ
|Эрик Вейга
|22
|зщ
|Тим Холл
|15
|пз
|Фарид Икене
|21
|пз
|Себастьен Тилль
|20
|Patrick Macedo Batista
Главные тренеры
|Арнар Гуннлаугссон
|Джефф Штрассер
Голы
Бриньольфур Дарри Виллюмссон
Орри Оускарссон
1:0
25'
Андри Гудьонсен
2:0
37'
Микаэль-Эгиль Эллертссон
Орри Оускарссон
3:0
50'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Исландия - Люксембург, который состоялся 16 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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