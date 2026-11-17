Исландия - Люксембург 16 ноября обзор матча Дата публикации: 17-11-2026 Исландия 3 : 0 Люксембург События матча Исландия - Люксембург 25' ⚽ Бриньольфур Дарри Виллумссон (1 - 0) 37' ⚽ Андри Гудьонсен (2 - 0) Пенальти 46' ⇄ Гильфи Сигурдссон / Хакон Арнар Харальдссон 46' ⇄ Кристиан Хлинссон / Андри Гудьонсен 50' ⚽ Микаэль Эллертссон (3 - 0) 64' ⇄ Йон Дагур Торстейнссон / Микаэль Эллертссон 64' ⇄ Арон Гуннарссон / Хордур Херманссон 66' ⇄ Мигель Фернандес Гонсалвес / Лоран Янс 66' ⇄ Элдин Джогович / Томаш де Соуза Морейра 74' ⇄ Хамза Кадамани / Винсент Тилль 74' ⇄ Тимоте Рупил / Джейсон Видейра Перейра 78' ⇄ Исак Снайр Торвальдссон / Орри Оускарссон 82' ⇄ Айман Дардари / Энцо дус Сантус Составы команд Исландия Люксембург 12 вр Хаукон Рафн Валдимарссон 4 зщ Виктор Паульссон 3 зщ Даниэль Гретарссон 2 зщ Логи Томассон 19 зщ Микаэль-Эгиль Эллертссон 64' 16 зщ Йортур Херманнссон 64' 7 пз Хакон-Арнар Харальдссон 46' 8 пз Исак-Бергманн Йоуханнессон 17 нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон 9 нп Орри Оускарссон 78' 22 нп Андри Гудьонсен 46' 10 пз Гилфи Тор Сигурдссон 46' 20 нп Кристиан Хлинссон 46' 14 пз Арон Гуннарссон 64' 11 нп Йоун Торстейнссон 64' 5 нп Исак Торвальдссон 78' 1 вр Антони Морис 5 зщ Вахид Селимович 3 зщ Энес Махмутович 13 зщ Дирк Карлсон 18 зщ Лоран Жанс 66' 4 зщ Флориан Бонерт 8 пз Энцо Дуарте 82' 19 пз Матиас Олесен 6 пз Томаш Морейра 66' 11 пз Венсан Тилль 74' 9 нп Джейсон Видейра 74' 2 зщ Эльдин Джогович 66' 16 пз Мигел Гонсалвеш 66' 10 пз Тимоте Рупиль 74' 17 нп Хамза Кадамани 74' 7 пз Айман Дардари 82' Запасные 1 вр Рунар Алекс Рунарссон 13 вр Антон Ари Эйнарссон 23 зщ Хёрдур Магнуссон 15 зщ Бриняр Бьярнасон 6 пз Торир Йоханн Хельгасон 21 пз Арнор Сигурдссон 18 нп Микаэль Андерсон 12 вр Тьяго Перейра 23 вр Лукас Фокс 14 зщ Эрик Вейга 22 зщ Тим Холл 15 пз Фарид Икене 21 пз Себастьен Тилль 20 Patrick Macedo Batista Главные тренеры Арнар Гуннлаугссон Джефф Штрассер Голы Бриньольфур Дарри Виллюмссон Орри Оускарссон 1:0 25' Андри Гудьонсен 2:0 37' Микаэль-Эгиль Эллертссон Орри Оускарссон 3:0 50'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Исландия - Люксембург, который состоялся 16 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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