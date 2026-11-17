Литва - Лихтенштейн 16 ноября обзор матча Дата публикации: 17-11-2026 Литва 2 : 1 Лихтенштейн События матча Литва - Лихтенштейн 16' ⚽ Элигиюс Янкаускас (1 - 0) 21' ⇄ Северин Шлегель / Йенс Хофер 21' Домантас Шлута 46' ⇄ Рокас Лекиатас / Артемиюс Тутышкинас 50' ⚽ Манфредас Рузгис (2 - 0) Пенальти 55' Юстас Ласицкас 57' ⇄ Флориан Алльгауэр / Марсель Бюхель 57' ⇄ Никлас Бек / Эмануэль Цюнд 58' Гвидас Гинейтис 60' ⚽ Арон Селе (2 - 1) 65' ⇄ Матас Варейка / Артур Должников 65' ⇄ Фаустас Степонавичюс / Мотеюс Бурба 67' Манфредас Рузгис 74' ⇄ Никита Павловский / Домантас Шлута 79' Никлас Бек 88' ⇄ Лиам Кранц / Арон Селе 88' ⇄ Фабио Луке Нотаро / Алессандро Ло Руссо 88' ⇄ Эдгарас Дубицкас / Элигиюс Янкаускас Составы команд Литва Лихтенштейн 23 вр Arnas Voitinovicius 17 зщ Пиюс Ширвис 5 зщ Кипрас Кажуколовас 2 зщ Артемиюс Тутишкинас 46' 8 пз Домантас Шлута 74' 15 пз Гвидас Гинейтис 7 пз Артур Должников 65' 13 нп Юстас Ласицкас 21 нп Мотеюс Бурба 65' 11 нп Элигиюс Янкаускас 10 нп Манфредас Рузгис 87' 3 зщ Рокас Лекятас 46' 20 пз Матас Варейка 65' 14 нп Фаустас Степонавичюс 65' 16 Nikita Pavlovskij 74' 9 нп Эдгарас Дубицкас 87' 1 вр Беньямин Бюхель 23 зщ Йенс Хофер 21' 6 зщ Андреас Малин 3 зщ Макс Гопель 19 зщ Эмануэль Цюнд 57' 20 пз Алессио Хаслер 14 пз Ливио Майер 10 пз Марсель Бюхель 57' 8 нп Арон Зеле 88' 16 нп Bruno Poitner 11 нп Alessandro Lo Russo 88' 5 нп Северин Шлегель 21' 2 зщ Никлас Бек 57' 22 Florian Allgauer 57' 17 пз Лиам Кранц 88' 7 нп Фабио Люк-Нотаро 88' Запасные 1 вр Винцентас Шаркаускас 12 вр Дейвидас Микялёнис 4 зщ Жигимантас Балтрунас 6 зщ Дейвидас Шешплаукис 18 зщ Вилюс Армалас 19 пз Гратас Сиргедас 22 пз Паулюс Голубицкас 12 вр Юстин Оспельт 21 вр Габриэль Фозер 18 зщ Мануэль Микус 15 пз Андрин Нетцер 4 нп Филипп Оспельт 9 нп Ферхат Саглам 13 Luca Beck Главные тренеры Эдгарас Янкаускас Конрад Фюнфштюк Голы Элигиюс Янкаускас Артур Должников 1:0 16' Манфредас Рузгис 2:0 50' Арон Зеле 2:1 60' Наказания Домантас Шлута 21' Юстас Ласицкас 56' Гвидас Гинейтис 59' Манфредас Рузгис 67' Никлас Бек 79'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Литва - Лихтенштейн, который состоялся 16 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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