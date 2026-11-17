Литва - Лихтенштейн 16 ноября обзор матча
Дата публикации: 17-11-2026
Литва
2 : 1
Лихтенштейн
События матча Литва - Лихтенштейн
16'
⚽
Элигиюс Янкаускас (1 - 0)
21'
⇄
Северин Шлегель / Йенс Хофер
21'
Домантас Шлута
46'
⇄
Рокас Лекиатас / Артемиюс Тутышкинас
50'
⚽
Манфредас Рузгис (2 - 0)Пенальти
55'
Юстас Ласицкас
57'
⇄
Флориан Алльгауэр / Марсель Бюхель
57'
⇄
Никлас Бек / Эмануэль Цюнд
58'
Гвидас Гинейтис
60'
⚽
Арон Селе (2 - 1)
65'
⇄
Матас Варейка / Артур Должников
65'
⇄
Фаустас Степонавичюс / Мотеюс Бурба
67'
Манфредас Рузгис
74'
⇄
Никита Павловский / Домантас Шлута
79'
Никлас Бек
88'
⇄
Лиам Кранц / Арон Селе
88'
⇄
Фабио Луке Нотаро / Алессандро Ло Руссо
88'
⇄
Эдгарас Дубицкас / Элигиюс Янкаускас
Составы команд
Литва
Лихтенштейн
|23
|вр
|Arnas Voitinovicius
|17
|зщ
|Пиюс Ширвис
|5
|зщ
|Кипрас Кажуколовас
|2
|зщ
|Артемиюс Тутишкинас
46'
|8
|пз
|Домантас Шлута
74'
|15
|пз
|Гвидас Гинейтис
|7
|пз
|Артур Должников
65'
|13
|нп
|Юстас Ласицкас
|21
|нп
|Мотеюс Бурба
65'
|11
|нп
|Элигиюс Янкаускас
|10
|нп
|Манфредас Рузгис
87'
|3
|зщ
|Рокас Лекятас
46'
|20
|пз
|Матас Варейка
65'
|14
|нп
|Фаустас Степонавичюс
65'
|16
|Nikita Pavlovskij
74'
|9
|нп
|Эдгарас Дубицкас
87'
|1
|вр
|Беньямин Бюхель
|23
|зщ
|Йенс Хофер
21'
|6
|зщ
|Андреас Малин
|3
|зщ
|Макс Гопель
|19
|зщ
|Эмануэль Цюнд
57'
|20
|пз
|Алессио Хаслер
|14
|пз
|Ливио Майер
|10
|пз
|Марсель Бюхель
57'
|8
|нп
|Арон Зеле
88'
|16
|нп
|Bruno Poitner
|11
|нп
|Alessandro Lo Russo
88'
|5
|нп
|Северин Шлегель
21'
|2
|зщ
|Никлас Бек
57'
|22
|Florian Allgauer
57'
|17
|пз
|Лиам Кранц
88'
|7
|нп
|Фабио Люк-Нотаро
88'
Запасные
|1
|вр
|Винцентас Шаркаускас
|12
|вр
|Дейвидас Микялёнис
|4
|зщ
|Жигимантас Балтрунас
|6
|зщ
|Дейвидас Шешплаукис
|18
|зщ
|Вилюс Армалас
|19
|пз
|Гратас Сиргедас
|22
|пз
|Паулюс Голубицкас
|12
|вр
|Юстин Оспельт
|21
|вр
|Габриэль Фозер
|18
|зщ
|Мануэль Микус
|15
|пз
|Андрин Нетцер
|4
|нп
|Филипп Оспельт
|9
|нп
|Ферхат Саглам
|13
|Luca Beck
Главные тренеры
|Эдгарас Янкаускас
|Конрад Фюнфштюк
Голы
Элигиюс Янкаускас
Артур Должников
1:0
16'
Манфредас Рузгис
2:0
50'
Арон Зеле
2:1
60'
Наказания
Домантас Шлута
21'
Юстас Ласицкас
56'
Гвидас Гинейтис
59'
Манфредас Рузгис
67'
Никлас Бек
79'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Литва - Лихтенштейн, который состоялся 16 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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