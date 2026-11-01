Венгрия - Северная Ирландия 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
17 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 6-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Венгрия
Северная Ирландия
Главные тренеры
|Марко Росси
|Майкл О'Нил
История личных встреч
|28.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига B
|Группа 2. 2-й тур
|0 : 0
|29.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|07.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа F. 8-й тур
|1 : 1
|07.09.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа F. 1-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|5
|13
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|5
|8
|3
|Шотландия
|5
|7
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|5
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|5
|11
| 2
Плей-офф за повышение
|Венгрия
|5
|10
|3
|Украина
|5
|4
| 4
Стыковая зона
|Грузия
|5
|2
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|5
|11
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|5
|6
|3
|Ирландия
|5
|5
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|5
|3
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|5
|13
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|5
|8
|3
|Польша
|5
|4
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|5
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков