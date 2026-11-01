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Венгрия - Северная Ирландия 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
17 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 6-й тур
Венгрия
Северная Ирландия

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Составы команд
Венгрия
Северная Ирландия
Главные тренеры
ИталияМарко Росси
Северная ИрландияМайкл О'Нил
История личных встреч
28.09.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 2. 2-й турСеверная Ирландия0 : 0Венгрия
29.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Северная Ирландия0 : 1Венгрия
07.09.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа F. 8-й турСеверная Ирландия1 : 1Венгрия
07.09.2014ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа F. 1-й турВенгрия1 : 2Северная Ирландия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария513
2
Плей-офф за повышение
Словения58
3 Шотландия57
4
Стыковая зона
Северная Македония50
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия511
2
Плей-офф за повышение
Венгрия510
3 Украина54
4
Стыковая зона
Грузия52
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия511
2
Плей-офф за повышение
Косово56
3 Ирландия55
4
Стыковая зона
Израиль53
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция513
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина58
3 Польша54
4
Стыковая зона
Румыния53
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Венгрия
0%
Ничья
0%
Северная Ирландия
0%

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