Казахстан - Словакия 16 ноября обзор матча
Дата публикации: 17-11-2026
Казахстан
2 : 2
Словакия
События матча Казахстан - Словакия
17'
Нуралы Алип
29'
⚽
Ислам Чесноков (1 - 0)
38'
Иван Месик
38'
Арсен Аширбек
46'
⇄
Людовит Рейс / Себастьян Небыла
46'
⇄
Артур Гайдош / Томаш Риго
51'
Ислам Чесноков
56'
⚽
Роберт Боженик (1 - 1)
58'
Петер Покорны
61'
⇄
Азамат Туякбаев / Динмухамед Караман
61'
⇄
Алмас Тюлюбай / Бауыржан Исламхан
65'
⚽
Ян Вороговский (2 - 1)
69'
⇄
Нино Марчелли / Эрик Прекоп
75'
Людовит Рейс
76'
⇄
Давид Стрелец / Петер Покорны
76'
⇄
Исмаил Бекболат / Галымжан Кенжебек
85'
⇄
Айбол Абикен / Еркин Тапалов
85'
⇄
Наурызбек Жагоров / Арсен Аширбек
86'
⇄
Адриан Капралик / Тобиаш Палишчак
90+4'
Адильбек Жумаханов
90+5'
⚽
Адриан Капралик (2 - 2)
90+8'
Артур Гайдош
Составы команд
Казахстан
Словакия
|1
|вр
|Стас Покатилов
|4
|зщ
|Арсен Аширбек
85'
|2
|зщ
|Сергей Малый
|5
|зщ
|Адилбек Жумаханов
|3
|зщ
|Нуралы Алип
|22
|зщ
|Еркин Тапалов
85'
|11
|зщ
|Ян Вороговский
|9
|пз
|Бауыржан Исламхан
61'
|18
|пз
|Динмухамед Караман
61'
|17
|нп
|Ислам Чесноков
|7
|нп
|Галымжан Кенжебек
76'
|21
|пз
|Азамат Туякбаев
61'
|23
|пз
|Алмас Тюлюбай
61'
|13
|нп
|Исмаил Бекболат
76'
|14
|зщ
|Наурызбек Жагоров
85'
|8
|пз
|Айбол Абикен
85'
|12
|вр
|Марек Родак
|4
|зщ
|Тобиас Палишчак
86'
|5
|зщ
|Любомир Шатка
|3
|зщ
|Давид Крчик
|2
|зщ
|Иван Месик
|8
|пз
|Себастьян Небыла
46'
|6
|пз
|Петер Покорны
76'
|19
|пз
|Томаш Риго
46'
|14
|нп
|Эрик Прекоп
69'
|9
|нп
|Роберт Боженик
|17
|нп
|Лукаш Гараслин
|22
|пз
|Людовит Рейс
46'
|20
|пз
|Артур Гайдош
46'
|7
|нп
|Нино Марцелли
69'
|15
|нп
|Давид Стрелец
76'
|18
|нп
|Адриан Капралик
86'
Запасные
|16
|вр
|Александр Заруцкий
|12
|вр
|Бекхан Шайзада
|6
|зщ
|Алибек Касым
|20
|пз
|Рамазан Оразов
|19
|нп
|Айбар Жаксылыков
|15
|нп
|Жасулан Амир
|1
|вр
|Якуб Суровчик
|23
|вр
|Доминик Такач
|16
|зщ
|Тимотей Граница
|13
|пз
|Марио Сауэр
|21
|нп
|Матей Труса
|11
|нп
|Томаш Бобчек
Главные тренеры
|Джон вант Схип
|Владимир Вайсс
Голы
Ислам Чесноков
Галымжан Кенжебек
1:0
29'
Роберт Боженик
Давид Крчик
1:1
58'
Ян Вороговский
Галымжан Кенжебек
2:1
67'
Адриан Капралик
2:2
90+7'
Наказания
Нуралы Алип
17'
Иван Месик
38'
Арсен Аширбек
38'
Ислам Чесноков
51'
Петер Покорны
58'
Людовит Рейс
75'
Адилбек Жумаханов
90+4'
Артур Гайдош
90+8'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Казахстан - Словакия, который состоялся 16 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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