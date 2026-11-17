Казахстан - Словакия 16 ноября обзор матча Дата публикации: 17-11-2026 Казахстан 2 : 2 Словакия События матча Казахстан - Словакия 17' Нуралы Алип 29' ⚽ Ислам Чесноков (1 - 0) 38' Иван Месик 38' Арсен Аширбек 46' ⇄ Людовит Рейс / Себастьян Небыла 46' ⇄ Артур Гайдош / Томаш Риго 51' Ислам Чесноков 56' ⚽ Роберт Боженик (1 - 1) 58' Петер Покорны 61' ⇄ Азамат Туякбаев / Динмухамед Караман 61' ⇄ Алмас Тюлюбай / Бауыржан Исламхан 65' ⚽ Ян Вороговский (2 - 1) 69' ⇄ Нино Марчелли / Эрик Прекоп 75' Людовит Рейс 76' ⇄ Давид Стрелец / Петер Покорны 76' ⇄ Исмаил Бекболат / Галымжан Кенжебек 85' ⇄ Айбол Абикен / Еркин Тапалов 85' ⇄ Наурызбек Жагоров / Арсен Аширбек 86' ⇄ Адриан Капралик / Тобиаш Палишчак 90+4' Адильбек Жумаханов 90+5' ⚽ Адриан Капралик (2 - 2) 90+8' Артур Гайдош Составы команд Казахстан Словакия 1 вр Стас Покатилов 4 зщ Арсен Аширбек 85' 2 зщ Сергей Малый 5 зщ Адилбек Жумаханов 3 зщ Нуралы Алип 22 зщ Еркин Тапалов 85' 11 зщ Ян Вороговский 9 пз Бауыржан Исламхан 61' 18 пз Динмухамед Караман 61' 17 нп Ислам Чесноков 7 нп Галымжан Кенжебек 76' 21 пз Азамат Туякбаев 61' 23 пз Алмас Тюлюбай 61' 13 нп Исмаил Бекболат 76' 14 зщ Наурызбек Жагоров 85' 8 пз Айбол Абикен 85' 12 вр Марек Родак 4 зщ Тобиас Палишчак 86' 5 зщ Любомир Шатка 3 зщ Давид Крчик 2 зщ Иван Месик 8 пз Себастьян Небыла 46' 6 пз Петер Покорны 76' 19 пз Томаш Риго 46' 14 нп Эрик Прекоп 69' 9 нп Роберт Боженик 17 нп Лукаш Гараслин 22 пз Людовит Рейс 46' 20 пз Артур Гайдош 46' 7 нп Нино Марцелли 69' 15 нп Давид Стрелец 76' 18 нп Адриан Капралик 86' Запасные 16 вр Александр Заруцкий 12 вр Бекхан Шайзада 6 зщ Алибек Касым 20 пз Рамазан Оразов 19 нп Айбар Жаксылыков 15 нп Жасулан Амир 1 вр Якуб Суровчик 23 вр Доминик Такач 16 зщ Тимотей Граница 13 пз Марио Сауэр 21 нп Матей Труса 11 нп Томаш Бобчек Главные тренеры Джон вант Схип Владимир Вайсс Голы Ислам Чесноков Галымжан Кенжебек 1:0 29' Роберт Боженик Давид Крчик 1:1 58' Ян Вороговский Галымжан Кенжебек 2:1 67' Адриан Капралик 2:2 90+7' Наказания Нуралы Алип 17' Иван Месик 38' Арсен Аширбек 38' Ислам Чесноков 51' Петер Покорны 58' Людовит Рейс 75' Адилбек Жумаханов 90+4' Артур Гайдош 90+8'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Казахстан - Словакия, который состоялся 16 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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