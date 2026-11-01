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Босния и Герцеговина - Румыния 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина), вместимость: 15292
17 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 4. 6-й тур
Босния и Герцеговина
Румыния

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Составы команд
Босния и Герцеговина
Румыния
Главные тренеры
Босния и ГерцеговинаСергей Барбарез
РумынияГеорге Хаджи
История личных встреч
28.09.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 4. 2-й турРумыния2 : 4Босния и Герцеговина
15.11.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа H. 9-й турБосния и Герцеговина3 : 1Румыния
21.03.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа H. 1-й турРумыния0 : 1Босния и Герцеговина
26.09.2022Лига наций УЕФАЛига B. Группа 3. 6-й турРумыния4 : 1Босния и Герцеговина
07.06.2022Лига наций УЕФАЛига B. Группа 3. 2-й турБосния и Герцеговина1 : 0Румыния
03.06.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа D. 7-й турРумыния3 : 0Босния и Герцеговина
26.03.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа D. 5-й турБосния и Герцеговина2 : 1Румыния
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария513
2
Плей-офф за повышение
Словения58
3 Шотландия57
4
Стыковая зона
Северная Македония50
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия511
2
Плей-офф за повышение
Венгрия510
3 Украина54
4
Стыковая зона
Грузия52
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия511
2
Плей-офф за повышение
Косово56
3 Ирландия55
4
Стыковая зона
Израиль53
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция513
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина58
3 Польша54
4
Стыковая зона
Румыния53
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Босния и Герцеговина
0%
Ничья
0%
Румыния
0%

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