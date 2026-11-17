Эстония - Болгария 16 ноября обзор матча Дата публикации: 17-11-2026 Эстония 2 : 1 Болгария События матча Эстония - Болгария 8' ⚽ Патрик Кристал (1 - 0) 22' Стефан Велков 45+1' ⚽ Светослав Ковачев (1 - 1) 46' ⇄ Кевор Палуметс / Маттиас Кяйт 60' ⚽ Кевор Палуметс (2 - 1) 61' ⇄ Георги Русев / Светослав Ковачев 61' ⇄ Симеон Шишков / Димитар Велковски 62' ⇄ Маттиас Мяннилаан / Маркус Поом 63' Андриан Краев 69' Микаэль Шёнинг-Ларсен 71' ⇄ Атанас Илиев / Георги Лазаров 71' ⇄ Ивайло Чочев / Андриан Краев 73' ⇄ Карел Мустмаа / Мартен-Крис Паальберг 73' ⇄ Франк Лийвак / Расмус Пеэтсон 76' ⇄ Марин Петков / Лукас Петков 86' Карел Мустмаа 90+1' Карел Мустмаа Вторая желтая — удаление Составы команд Эстония Болгария 1 вр Карл Хейн 6 зщ Расмус Пеэтсон 73' 3 зщ Максим Паскотши 16 зщ Эрко Йонне Тюгьяс 18 зщ Карол Метс 19 зщ Михаэль Шённинг-Ларсен 14 пз Патрик Кристал 4 пз Маттиас Кяйт 46' 20 пз Маркус Поом 61' 5 пз Рокко Шейн 8 нп Мартен-Крис Паалберг 73' 10 пз Кевор Палуметс 46' 7 нп Маттиас Мяннилаан 61' 23 зщ Франк Лийвак 73' 9 нп Карел Мустмаа 73' 23 вр Пламен Андреев 13 зщ Стефан Велков 2 зщ Росен Божинов 21 зщ Димитар Велковски 61' 6 зщ Валентин Антов 22 пз Йоан Стоянов 8 пз Адриан Краев 71' 4 пз Илия Груев 17 нп Светослав Ковачев 61' 20 нп Лукас Петков 76' 15 нп Георгий Лазаров 71' 14 зщ Симеон Шишков 61' 11 нп Георги Русев 61' 18 пз Ивайло Чочев 71' 9 нп Атанас Илиев 71' 16 нп Марин Петков 76' Запасные 12 вр Матвей Игонен 22 вр Карл Валлнер 2 зщ Михаил Колобов 13 зщ Йозеф Салисте 17 зщ Танел Таммик 11 пз Михкель Айнсалу 21 пз Владислав Крейда 15 нп Максимилиан Скворцов 1 вр Даниел Наумов 12 вр Алекс Божев 19 зщ Иван Турицов 3 пз Эмил Ценов 5 пз Иван Панков 10 пз Асен Чандаров 7 нп Кристиян Балов Главные тренеры Юрген Хенн Голы Патрик Кристал Рокко Шейн 1:0 8' Светослав Ковачев 1:1 45+1' Кевор Палуметс Маркус Поом 2:1 60' Наказания Стефан Велков 22' Адриан Краев 63' Михаэль Шённинг-Ларсен 69' Карел Мустмаа 86' Карел Мустмаа 90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эстония - Болгария, который состоялся 16 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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