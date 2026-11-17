Эстония - Болгария 16 ноября обзор матча
Дата публикации: 17-11-2026
Эстония
2 : 1
Болгария
События матча Эстония - Болгария
8'
⚽
Патрик Кристал (1 - 0)
22'
Стефан Велков
45+1'
⚽
Светослав Ковачев (1 - 1)
46'
⇄
Кевор Палуметс / Маттиас Кяйт
60'
⚽
Кевор Палуметс (2 - 1)
61'
⇄
Георги Русев / Светослав Ковачев
61'
⇄
Симеон Шишков / Димитар Велковски
62'
⇄
Маттиас Мяннилаан / Маркус Поом
63'
Андриан Краев
69'
Микаэль Шёнинг-Ларсен
71'
⇄
Атанас Илиев / Георги Лазаров
71'
⇄
Ивайло Чочев / Андриан Краев
73'
⇄
Карел Мустмаа / Мартен-Крис Паальберг
73'
⇄
Франк Лийвак / Расмус Пеэтсон
76'
⇄
Марин Петков / Лукас Петков
86'
Карел Мустмаа
90+1'
Карел МустмааВторая желтая — удаление
Составы команд
Эстония
Болгария
|1
|вр
|Карл Хейн
|6
|зщ
|Расмус Пеэтсон
73'
|3
|зщ
|Максим Паскотши
|16
|зщ
|Эрко Йонне Тюгьяс
|18
|зщ
|Карол Метс
|19
|зщ
|Михаэль Шённинг-Ларсен
|14
|пз
|Патрик Кристал
|4
|пз
|Маттиас Кяйт
46'
|20
|пз
|Маркус Поом
61'
|5
|пз
|Рокко Шейн
|8
|нп
|Мартен-Крис Паалберг
73'
|10
|пз
|Кевор Палуметс
46'
|7
|нп
|Маттиас Мяннилаан
61'
|23
|зщ
|Франк Лийвак
73'
|9
|нп
|Карел Мустмаа
73'
|23
|вр
|Пламен Андреев
|13
|зщ
|Стефан Велков
|2
|зщ
|Росен Божинов
|21
|зщ
|Димитар Велковски
61'
|6
|зщ
|Валентин Антов
|22
|пз
|Йоан Стоянов
|8
|пз
|Адриан Краев
71'
|4
|пз
|Илия Груев
|17
|нп
|Светослав Ковачев
61'
|20
|нп
|Лукас Петков
76'
|15
|нп
|Георгий Лазаров
71'
|14
|зщ
|Симеон Шишков
61'
|11
|нп
|Георги Русев
61'
|18
|пз
|Ивайло Чочев
71'
|9
|нп
|Атанас Илиев
71'
|16
|нп
|Марин Петков
76'
Запасные
|12
|вр
|Матвей Игонен
|22
|вр
|Карл Валлнер
|2
|зщ
|Михаил Колобов
|13
|зщ
|Йозеф Салисте
|17
|зщ
|Танел Таммик
|11
|пз
|Михкель Айнсалу
|21
|пз
|Владислав Крейда
|15
|нп
|Максимилиан Скворцов
|1
|вр
|Даниел Наумов
|12
|вр
|Алекс Божев
|19
|зщ
|Иван Турицов
|3
|пз
|Эмил Ценов
|5
|пз
|Иван Панков
|10
|пз
|Асен Чандаров
|7
|нп
|Кристиян Балов
Главные тренеры
|Юрген Хенн
Голы
Патрик Кристал
Рокко Шейн
1:0
8'
Светослав Ковачев
1:1
45+1'
Кевор Палуметс
Маркус Поом
2:1
60'
Наказания
Стефан Велков
22'
Адриан Краев
63'
Михаэль Шённинг-Ларсен
69'
Карел Мустмаа
86'
Карел Мустмаа
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эстония - Болгария, который состоялся 16 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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