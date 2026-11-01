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Израиль - Австрия 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия), вместимость: 20340
17 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 3. 6-й тур
Израиль
Австрия

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Составы команд
Израиль
Австрия
Главные тренеры
ИзраильРан Бен-Шимон
ГерманияРальф Рангник
История личных встреч
24.09.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 3. 1-й турАвстрия3 : 1Израиль
12.11.2021ЧМ-2022 — ЕвропаГруппа F. 9-й турАвстрия4 : 2Израиль
04.09.2021ЧМ-2022 — ЕвропаГруппа F. 5-й турИзраиль5 : 2Австрия
10.10.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа G. 7-й турАвстрия3 : 1Израиль
24.03.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа G. 2-й турИзраиль4 : 2Австрия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария513
2
Плей-офф за повышение
Словения58
3 Шотландия57
4
Стыковая зона
Северная Македония50
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия511
2
Плей-офф за повышение
Венгрия510
3 Украина54
4
Стыковая зона
Грузия52
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия511
2
Плей-офф за повышение
Косово56
3 Ирландия55
4
Стыковая зона
Израиль53
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция513
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина58
3 Польша54
4
Стыковая зона
Румыния53
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Израиль
0%
Ничья
0%
Австрия
0%

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