Лига Европы 2026/2027
1-й квалификационный раунд
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
Карабах (Азербайджан)
Вестри (Исландия)
Карабах
Вестри
3 : 0
Вестри
Карабах
0 : 3
2
0
6
0
Шериф (Молдавия)
Алюминий (Словения)
Шериф
Алюминий
0 : 0
Алюминий
Шериф
0 : 1
1
0
1
0
Динамо К (Украина)
Университатя (Румыния)
Динамо К
Университатя
0 : 0
Университатя
Динамо К
0 : 0 2 : 4
1
0
0
0
Хайдук (Хорватия)
Жилина (Словакия)
Хайдук
Жилина
2 : 0
Жилина
Хайдук
2 : 1
1
1
3
2
Войводина (Сербия)
Ференцварош (Венгрия)
Войводина
Ференцварош
1 : 2
Ференцварош
Войводина
3 : 0
0
2
1
5
ЦСКА С (Болгария)
Дерри Сити (Северная Ирландия)
ЦСКА С
Дерри Сити
3 : 2
Дерри Сити
ЦСКА С
1 : 2
2
0
5
3
2-й квалификационный раунд
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
Карабах (Азербайджан)
ЦСКА С (Болгария)
Карабах
ЦСКА С
0 : 0
ЦСКА С
Карабах
0 : 0 5 : 4
0
1
0
0
Тромсё (Норвегия)
Виктория Пльзень (Чехия)
Тромсё
Виктория Пльзень
23.07
Виктория Пльзень
Тромсё
30.07
0
0
0
0
Хаммарбю (Швеция)
Андерлехт (Бельгия)
Хаммарбю
Андерлехт
1 : 1
Андерлехт
Хаммарбю
3 : 1
0
1
2
4
Тромсё (Норвегия)
Градец-Кралове (Чехия)
Тромсё
Градец-Кралове
0 : 1
Градец-Кралове
Тромсё
3 : 1
0
2
1
4
Динамо К (Украина)
ПАОК (Греция)
Динамо К
ПАОК
2 : 3
ПАОК
Динамо К
2 : 0
0
2
2
5
Шериф (Молдавия)
Маккаби Т-А (Израиль)
Шериф
Маккаби Т-А
0 : 5
Маккаби Т-А
Шериф
1 : 0
0
2
0
6
Бешикташ (Турция)
Мидтьюлланн (Дания)
Бешикташ
Мидтьюлланн
1 : 0
Мидтьюлланн
Бешикташ
0 : 2
2
0
3
0
Твенте (Нидерланды)
Ференцварош (Венгрия)
Твенте
Ференцварош
1 : 2
Ференцварош
Твенте
2 : 2
0
1
3
4
Санкт-Галлен (Швейцария)
Бенфика (Португалия)
Санкт-Галлен
Бенфика
2 : 1
Бенфика
Санкт-Галлен
5 : 0
1
1
2
6
Хайдук (Хорватия)
Пафос (Кипр)
Хайдук
Пафос
2 : 0
Пафос
Хайдук
4 : 0 ДВ
1
1
2
4
3-й квалификационный раунд
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
Ференцварош (Венгрия)
Гурник З (Польша)
Ференцварош
Гурник З
05.08
Гурник З
Ференцварош
13.08
0
0
0
0
КуПС (Финляндия)
Университатя Кр (Румыния)
КуПС
Университатя Кр
06.08
Университатя Кр
КуПС
13.08
0
0
0
0
Линкольн (Гибралтар)
Омония (Кипр)
Линкольн
Омония
06.08
Омония
Линкольн
13.08
0
0
0
0
Шэмрок Роверс (Ирландия)
Эгнатия (Албания)
Шэмрок Роверс
Эгнатия
06.08
Эгнатия
Шэмрок Роверс
13.08
0
0
0
0
Ларн (Северная Ирландия)
Иберия 1999 (Грузия)
Ларн
Иберия 1999
06.08
Иберия 1999
Ларн
11.08
0
0
0
0
Ягеллония (Польша)
Рейнджерс (Шотландия)
Ягеллония
Рейнджерс
06.08
Рейнджерс
Ягеллония
13.08
0
0
0
0
Маккаби Т-А (Израиль)
ЦСКА С (Болгария)
Маккаби Т-А
ЦСКА С
06.08
ЦСКА С
Маккаби Т-А
13.08
0
0
0
0
Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Пафос (Кипр)
Ред Булл Зальцбург
Пафос
06.08
Пафос
Ред Булл Зальцбург
13.08
0
0
0
0
Градец-Кралове (Чехия)
Бешикташ (Турция)
Градец-Кралове
Бешикташ
06.08
Бешикташ
Градец-Кралове
13.08
0
0
0
0
Лех П (Польша)
КИ Клаксвик (Фарерские острова)
Лех П
КИ Клаксвик
06.08
КИ Клаксвик
Лех П
13.08
0
0
0
0
ПАОК (Греция)
Андерлехт (Бельгия)
ПАОК
Андерлехт
06.08
Андерлехт
ПАОК
13.08
0
0
0
0
Тун (Швейцария)
Викингур Р (Исландия)
Тун
Викингур Р
06.08
Викингур Р
Тун
13.08
0
0
0
0
Бенфика (Португалия)
Хартс (Шотландия)
Бенфика
Хартс
06.08
Хартс
Бенфика
13.08
0
0
0
0