15:52 ()
Свернуть список

Лига Европы 2026/2027

1-й квалификационный раунд
Метка12 Выигрыши Мячи
Карабах (Азербайджан)
Вестри (Исландия)
Карабах

Вестри
3 : 0
Вестри

Карабах
0 : 3
2
0
6
0
Шериф (Молдавия)
Алюминий (Словения)
Шериф

Алюминий
0 : 0
Алюминий

Шериф
0 : 1
1
0
1
0
Динамо К (Украина)
Университатя (Румыния)
Динамо К

Университатя
0 : 0
Университатя

Динамо К
0 : 0 2 : 4
1
0
0
0
Хайдук (Хорватия)
Жилина (Словакия)
Хайдук

Жилина
2 : 0
Жилина

Хайдук
2 : 1
1
1
3
2
Войводина (Сербия)
Ференцварош (Венгрия)
Войводина

Ференцварош
1 : 2
Ференцварош

Войводина
3 : 0
0
2
1
5
ЦСКА С (Болгария)
Дерри Сити (Северная Ирландия)
ЦСКА С

Дерри Сити
3 : 2
Дерри Сити

ЦСКА С
1 : 2
2
0
5
3
2-й квалификационный раунд
Метка12 Выигрыши Мячи
Карабах (Азербайджан)
ЦСКА С (Болгария)
Карабах

ЦСКА С
0 : 0
ЦСКА С

Карабах
0 : 0 5 : 4
0
1
0
0
Тромсё (Норвегия)
Виктория Пльзень (Чехия)
Тромсё

Виктория Пльзень
23.07
Виктория Пльзень

Тромсё
30.07
0
0
0
0
Хаммарбю (Швеция)
Андерлехт (Бельгия)
Хаммарбю

Андерлехт
1 : 1
Андерлехт

Хаммарбю
3 : 1
0
1
2
4
Тромсё (Норвегия)
Градец-Кралове (Чехия)
Тромсё

Градец-Кралове
0 : 1
Градец-Кралове

Тромсё
3 : 1
0
2
1
4
Динамо К (Украина)
ПАОК (Греция)
Динамо К

ПАОК
2 : 3
ПАОК

Динамо К
2 : 0
0
2
2
5
Шериф (Молдавия)
Маккаби Т-А (Израиль)
Шериф

Маккаби Т-А
0 : 5
Маккаби Т-А

Шериф
1 : 0
0
2
0
6
Бешикташ (Турция)
Мидтьюлланн (Дания)
Бешикташ

Мидтьюлланн
1 : 0
Мидтьюлланн

Бешикташ
0 : 2
2
0
3
0
Твенте (Нидерланды)
Ференцварош (Венгрия)
Твенте

Ференцварош
1 : 2
Ференцварош

Твенте
2 : 2
0
1
3
4
Санкт-Галлен (Швейцария)
Бенфика (Португалия)
Санкт-Галлен

Бенфика
2 : 1
Бенфика

Санкт-Галлен
5 : 0
1
1
2
6
Хайдук (Хорватия)
Пафос (Кипр)
Хайдук

Пафос
2 : 0
Пафос

Хайдук
4 : 0 ДВ
1
1
2
4
3-й квалификационный раунд
Метка12 Выигрыши Мячи
Ференцварош (Венгрия)
Гурник З (Польша)
Ференцварош

Гурник З
05.08
Гурник З

Ференцварош
13.08
0
0
0
0
КуПС (Финляндия)
Университатя Кр (Румыния)
КуПС

Университатя Кр
06.08
Университатя Кр

КуПС
13.08
0
0
0
0
Линкольн (Гибралтар)
Омония (Кипр)
Линкольн

Омония
06.08
Омония

Линкольн
13.08
0
0
0
0
Шэмрок Роверс (Ирландия)
Эгнатия (Албания)
Шэмрок Роверс

Эгнатия
06.08
Эгнатия

Шэмрок Роверс
13.08
0
0
0
0
Ларн (Северная Ирландия)
Иберия 1999 (Грузия)
Ларн

Иберия 1999
06.08
Иберия 1999

Ларн
11.08
0
0
0
0
Ягеллония (Польша)
Рейнджерс (Шотландия)
Ягеллония

Рейнджерс
06.08
Рейнджерс

Ягеллония
13.08
0
0
0
0
Маккаби Т-А (Израиль)
ЦСКА С (Болгария)
Маккаби Т-А

ЦСКА С
06.08
ЦСКА С

Маккаби Т-А
13.08
0
0
0
0
Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Пафос (Кипр)
Ред Булл Зальцбург

Пафос
06.08
Пафос

Ред Булл Зальцбург
13.08
0
0
0
0
Градец-Кралове (Чехия)
Бешикташ (Турция)
Градец-Кралове

Бешикташ
06.08
Бешикташ

Градец-Кралове
13.08
0
0
0
0
Лех П (Польша)
КИ Клаксвик (Фарерские острова)
Лех П

КИ Клаксвик
06.08
КИ Клаксвик

Лех П
13.08
0
0
0
0
ПАОК (Греция)
Андерлехт (Бельгия)
ПАОК

Андерлехт
06.08
Андерлехт

ПАОК
13.08
0
0
0
0
Тун (Швейцария)
Викингур Р (Исландия)
Тун

Викингур Р
06.08
Викингур Р

Тун
13.08
0
0
0
0
Бенфика (Португалия)
Хартс (Шотландия)
Бенфика

Хартс
06.08
Хартс

Бенфика
13.08
0
0
0
0

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close