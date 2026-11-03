Шахтёр - Спортинг 3 ноября обзор матча Дата публикации: 03-11-2026 Шахтёр 0 : 1 Спортинг События матча Шахтёр Донецк - Спортинг ЛП 59' ⚽ Исса Думбия (0 - 1) 66' Максимилиано Араухо 67' ⇄ Невертон / Глейкер Мендоса 67' ⇄ Исаке / Егор Назарина 70' ⇄ Родриго Саласар / Фотис Иоаннидис 74' Исаке 83' ⇄ Иван Фреснеда / Жени Катаму 83' ⇄ Лассина Траоре / Марлон Гомес 88' ⇄ Салвадор Блопа / Максимилиано Араухо 88' ⇄ Жуан Симойнш / Исса Думбия 90' ⇄ Лука Оливейра Мейреллес / Алиссон Сантана 90' ⇄ Лукас Феррейра / Николай Матвиенко Составы команд Шахтёр Украина Спортинг Лиссабон, Португалия 31 вр Дмитрий Ризнык 17 зщ Винисиус Аугусто 5 зщ Валерий Бондарь 22 зщ Николай Матвиенко 90' 13 зщ Педро Энрике Азеведо Перейра 30 пз Алисон 90' 27 пз Олег Очеретько 77 пз Глейкер Мендоса 67' 6 пз Марлон Гомес 83' 29 пз Егор Назарина 67' 9 нп Кауан Элиас 14 пз Исаке 67' 11 пз Невертон 67' 2 нп Лассина Траоре 83' 49 нп Лука Мейреллес 90' 37 нп Лукас Феррейра 90' 1 вр Руй Силва 72 зщ Эдуарду Куарежма 25 зщ Гонсалу Инасиу 20 зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес 88' 77 пз Исса Думбия 88' 5 пз Серхи Альтмира 4 пз Силас Андерсен 73 пз Эдуарду Фелисисиму 10 пз Джени Катамо 83' 97 нп Луис Суарес 7 нп Фотис Иоаннидис 70' 17 пз Родриго Саласар 70' 22 зщ Иван Фреснеда 83' 70 зщ Сальвадор Блопа 88' 8 пз Жоау Симойнш 88' Запасные 23 вр Кирилл Фесюн 16 зщ Ираклий Азаров 18 зщ Алаа Грам 20 зщ Александр Караваев 8 пз Дмитрий Крыськив 25 нп Габриэл Карвальо 68 нп Проспер Оба 30 вр Кайке 55 зщ Ибраима Ба 21 пз Педро Лима 31 пз Луйс Гильерме 58 пз Флавиу Гонсалвеш 9 нп Рафаэл Нел 19 нп Нестори Иранкунда 28 нп Джесси Дерри Главные тренеры Арда Туран Руй Боржеш Голы Исса Думбия 0:1 59' Наказания Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес 66' Исаке 74'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шахтёр - Спортинг, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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