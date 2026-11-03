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Шахтёр - Спортинг 3 ноября обзор матча

Дата публикации: 03-11-2026
Шахтёр
Шахтёр
0 : 1
Спортинг
Спортинг
События матча Шахтёр Донецк - Спортинг ЛП
59'
Исса Думбия (0 - 1)
66'
Максимилиано Араухо
67'
Невертон / Глейкер Мендоса
67'
Исаке / Егор Назарина
70'
Родриго Саласар / Фотис Иоаннидис
74'
Исаке
83'
Иван Фреснеда / Жени Катаму
83'
Лассина Траоре / Марлон Гомес
88'
Салвадор Блопа / Максимилиано Араухо
88'
Жуан Симойнш / Исса Думбия
90'
Лука Оливейра Мейреллес / Алиссон Сантана
90'
Лукас Феррейра / Николай Матвиенко
Составы команд
Шахтёр
Украина
Спортинг
Лиссабон, Португалия
31УкраинаврДмитрий Ризнык
17БразилиязщВинисиус Аугусто
5УкраиназщВалерий Бондарь
22УкраиназщНиколай Матвиенко
90'
13БразилиязщПедро Энрике Азеведо Перейра
30Бразилияпз Алисон
90'
27УкраинапзОлег Очеретько
77ВенесуэлапзГлейкер Мендоса
67'
6БразилияпзМарлон Гомес
83'
29УкраинапзЕгор Назарина
67'
9БразилиянпКауан Элиас
14пз Исаке
67'
11Бразилияпз Невертон
67'
2Буркина-ФасонпЛассина Траоре
83'
49БразилиянпЛука Мейреллес
90'
37БразилиянпЛукас Феррейра
90'
1ПортугалияврРуй Силва
72ПортугалиязщЭдуарду Куарежма
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
88'
77ИталияпзИсса Думбия
88'
5ИспанияпзСерхи Альтмира
4ДанияпзСилас Андерсен
73ПортугалияпзЭдуарду Фелисисиму
10МозамбикпзДжени Катамо
83'
97КолумбиянпЛуис Суарес
7ГрециянпФотис Иоаннидис
70'
17УругвайпзРодриго Саласар
70'
22ИспаниязщИван Фреснеда
83'
70ПортугалиязщСальвадор Блопа
88'
8ПортугалияпзЖоау Симойнш
88'
Запасные
23УкраинаврКирилл Фесюн
16ГрузиязщИраклий Азаров
18ТунисзщАлаа Грам
20УкраиназщАлександр Караваев
8УкраинапзДмитрий Крыськив
25БразилиянпГабриэл Карвальо
68НигериянпПроспер Оба
30Бразилиявр Кайке
55СенегалзщИбраима Ба
21БразилияпзПедро Лима
31БразилияпзЛуйс Гильерме
58ПортугалияпзФлавиу Гонсалвеш
9ПортугалиянпРафаэл Нел
19АвстралиянпНестори Иранкунда
28АнглиянпДжесси Дерри
Главные тренеры
ТурцияАрда Туран
ПортугалияРуй Боржеш
Голы
Исса Думбия
0:1
59'
Наказания
Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
66'
Исаке
74'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шахтёр - Спортинг, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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