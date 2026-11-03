Шахтёр - Спортинг 3 ноября обзор матча
Дата публикации: 03-11-2026
Шахтёр
0 : 1
Спортинг
События матча Шахтёр Донецк - Спортинг ЛП
59'
⚽
Исса Думбия (0 - 1)
66'
Максимилиано Араухо
67'
⇄
Невертон / Глейкер Мендоса
67'
⇄
Исаке / Егор Назарина
70'
⇄
Родриго Саласар / Фотис Иоаннидис
74'
Исаке
83'
⇄
Иван Фреснеда / Жени Катаму
83'
⇄
Лассина Траоре / Марлон Гомес
88'
⇄
Салвадор Блопа / Максимилиано Араухо
88'
⇄
Жуан Симойнш / Исса Думбия
90'
⇄
Лука Оливейра Мейреллес / Алиссон Сантана
90'
⇄
Лукас Феррейра / Николай Матвиенко
Составы команд
Шахтёр
Украина
Спортинг
Лиссабон, Португалия
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|17
|зщ
|Винисиус Аугусто
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
90'
|13
|зщ
|Педро Энрике Азеведо Перейра
|30
|пз
|Алисон
90'
|27
|пз
|Олег Очеретько
|77
|пз
|Глейкер Мендоса
67'
|6
|пз
|Марлон Гомес
83'
|29
|пз
|Егор Назарина
67'
|9
|нп
|Кауан Элиас
|14
|пз
|Исаке
67'
|11
|пз
|Невертон
67'
|2
|нп
|Лассина Траоре
83'
|49
|нп
|Лука Мейреллес
90'
|37
|нп
|Лукас Феррейра
90'
|1
|вр
|Руй Силва
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
88'
|77
|пз
|Исса Думбия
88'
|5
|пз
|Серхи Альтмира
|4
|пз
|Силас Андерсен
|73
|пз
|Эдуарду Фелисисиму
|10
|пз
|Джени Катамо
83'
|97
|нп
|Луис Суарес
|7
|нп
|Фотис Иоаннидис
70'
|17
|пз
|Родриго Саласар
70'
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
83'
|70
|зщ
|Сальвадор Блопа
88'
|8
|пз
|Жоау Симойнш
88'
Запасные
|23
|вр
|Кирилл Фесюн
|16
|зщ
|Ираклий Азаров
|18
|зщ
|Алаа Грам
|20
|зщ
|Александр Караваев
|8
|пз
|Дмитрий Крыськив
|25
|нп
|Габриэл Карвальо
|68
|нп
|Проспер Оба
|30
|вр
|Кайке
|55
|зщ
|Ибраима Ба
|21
|пз
|Педро Лима
|31
|пз
|Луйс Гильерме
|58
|пз
|Флавиу Гонсалвеш
|9
|нп
|Рафаэл Нел
|19
|нп
|Нестори Иранкунда
|28
|нп
|Джесси Дерри
Главные тренеры
|Арда Туран
|Руй Боржеш
Голы
Исса Думбия
0:1
59'
Наказания
Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
66'
Исаке
74'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шахтёр - Спортинг, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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