«Атлетико» уступил «Баварии» в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов 

«Бавария» одержала победу над мадридским «Атлетико» в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:0 в пользу немецкого клуба. Главным арбитром был француз Франсуа Летексье.

Первый тайм прошёл без забитых мячей, однако после перерыва мюнхенцы сумели воплотить своё преимущество в голы. На 54-й минуте Леннарт Карл открыл счёт и вывел гостей вперёд. Спустя 20 минут Конрад Лаймер удвоил преимущество «Баварии», установив окончательный результат встречи — 2:0.

Мадридская команда не смогла ответить результативными действиями и завершила домашний матч без забитых мячей. «Бавария», напротив, добилась важной гостевой победы и увезла из Испании три очка.

После четырёх туров мюнхенский клуб набрал восемь очков и занимает восьмое место в общей таблице Лиги чемпионов. У «Атлетико» осталось четыре очка — мадридцы располагаются на 22-й позиции.