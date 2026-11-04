Австрийский ЛАСК уверенно обыграл «Слован» на своём поле 

ЛАСК одержал крупную победу над словацким «Слованом» в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Встреча состоялась 3 ноября в австрийском Линце и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Счёт был открыт на 19-й минуте: отличился полузащитник австрийской команды Каспер Йоргенсен. Незадолго до перерыва датчанин вновь поразил ворота соперника, оформив дубль. На 44-й минуте Роберт Любичич довёл преимущество ЛАСКа до трёх мячей.

Второй тайм начался с ещё одного гола хозяев. На 48-й минуте нападающий Самуэль Адениран отправил четвёртый мяч в сетку ворот «Слована» и установил окончательный результат — 4:0. Словацкой команде не удалось отыграть хотя бы один гол.

В следующем туре, который состоится 24 ноября, ЛАСК отправится в Норвегию на матч с «Будё-Глимт». «Слован» в тот же день сыграет дома с испанским «Бетисом».