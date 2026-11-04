«Лилль» не смог обыграть «Будё-Глимт» в гостевом матче Лиги чемпионов 

«Будё-Глимт» и французский «Лилль» сыграли вничью в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Встреча прошла 3 ноября на стадионе «Аспмюра» в норвежском Будё и завершилась без забитых мячей — 0:0. Главным арбитром матча был португалец Жоау Педру Пиньейру.

Несмотря на попытки обеих команд добиться преимущества, ни одной из них не удалось поразить ворота соперника. В результате «Будё-Глимт» и «Лилль» завершили встречу с одним очком на каждого.

После четырёх туров норвежский клуб набрал четыре очка и занимает 23-е место в общей таблице турнира. «Лилль» имеет в активе одно очко и располагается на 34-й строчке.

Нулевая ничья стала первым матчем в еврокубковой истории «Будё-Глимта», завершившимся без голов: ранее в 15 встречах норвежского клуба в основном этапе Лиги чемпионов обе команды неизменно забивали.