«Лилль» не смог обыграть «Будё-Глимт» в гостевом матче Лиги чемпионов
«Будё-Глимт» и французский «Лилль» сыграли вничью в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Встреча прошла 3 ноября на стадионе «Аспмюра» в норвежском Будё и завершилась без забитых мячей — 0:0. Главным арбитром матча был португалец Жоау Педру Пиньейру.
Несмотря на попытки обеих команд добиться преимущества, ни одной из них не удалось поразить ворота соперника. В результате «Будё-Глимт» и «Лилль» завершили встречу с одним очком на каждого.
После четырёх туров норвежский клуб набрал четыре очка и занимает 23-е место в общей таблице турнира. «Лилль» имеет в активе одно очко и располагается на 34-й строчке.
Нулевая ничья стала первым матчем в еврокубковой истории «Будё-Глимта», завершившимся без голов: ранее в 15 встречах норвежского клуба в основном этапе Лиги чемпионов обе команды неизменно забивали.
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