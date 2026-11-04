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АЕК Афины - Реал Мадрид 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000
04 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
АЕК Афины
Реал Мадрид

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
АЕК Афины
Афины, Греция
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
91 Италия вр Альберто Бриньоли
2 Камерун зщ Ароль Мукуди
44 Португалия зщ Филипе Релвас
3 Албания зщ Ставрос Пилиос
12 Греция зщ Лазарос Рота
14 Хорватия пз Ловро Майер
18 Румыния пз Рэзван Марин
27 Венгрия пз Милан Виталиш
11 Мавритания пз Абубакари Койта
9 Сербия нп Лука Йович
19 Венгрия нп Барнабаш Варга
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
4 Испания зщ Дин Хёйсен
24 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
17 Испания зщ Марк Кукурелья
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
5 Англия пз Джуд Беллингем
20 Португалия пз Бернарду Силва
15 Турция пз Арда Гюлер
7 Бразилия пз Винисиус Жуниор
10 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Сербия Марко Николич
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
01.11.2026 Греция — Суперлига 9-й тур 2 : 0АЕК Афины
24.10.2026 Греция — Суперлига 8-й тур АЕК Афины5 : 0
20.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 5 : 1АЕК Афины
14.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 3 : 1АЕК Афины
10.10.2026 Греция — Суперлига 6-й тур АЕК Афины3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Астон Вилла39
3
1/8 финала
Ливерпуль39
4
1/8 финала
Реал Мадрид39
5
1/8 финала
Бетис39
6
1/8 финала
Штутгарт37
7
1/8 финала
Арсенал37
8
1/8 финала
Барселона36
9
Плей-офф
Комо36
10
Плей-офф
Манчестер Сити36
11
Плей-офф
Брюгге36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Боруссия Д36
14
Плей-офф
Бавария35
15
Плей-офф
Рома34
16
Плей-офф
Атлетико М34
17
Плей-офф
Шахтёр34
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
19
Плей-офф
Вильярреал33
20
Плей-офф
Интер М33
21
Плей-офф
Манчестер Юнайтед33
22
Плей-офф
Наполи33
23
Плей-офф
Галатасарай33
24
Плей-офф
ЛАСК33
25 Сабах33
26 Фейеноорд33
27 Ланс33
28 Будё-Глимт33
29 АЕК Афины33
30 РБ Лейпциг33
31 Фенербахче32
32 Славия П31
33 Викинг31
34 Порту30
35 Лилль30
36 Слован Бр30
Кто победит?
17 голосов болельщиков
АЕК Афины
18%
Ничья
6%
Реал Мадрид
76%

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