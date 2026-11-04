АЕК Афины - Реал Мадрид 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000
04 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
АЕК Афины
Афины, Греция
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
|91
|вр
|Альберто Бриньоли
|2
|зщ
|Ароль Мукуди
|44
|зщ
|Филипе Релвас
|3
|зщ
|Ставрос Пилиос
|12
|зщ
|Лазарос Рота
|14
|пз
|Ловро Майер
|18
|пз
|Рэзван Марин
|27
|пз
|Милан Виталиш
|11
|пз
|Абубакари Койта
|9
|нп
|Лука Йович
|19
|нп
|Барнабаш Варга
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|24
|зщ
|Дензел Думфрис
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|20
|пз
|Бернарду Силва
|15
|пз
|Арда Гюлер
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Марко Николич
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|01.11.2026
|Греция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 0
|24.10.2026
|Греция — Суперлига
|8-й тур
|5 : 0
|20.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 1
|14.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 1
|10.10.2026
|Греция — Суперлига
|6-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Бетис
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Штутгарт
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Барселона
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Комо
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Брюгге
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бавария
|3
|5
| 15
Плей-офф
|Рома
|3
|4
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|3
|4
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Вильярреал
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Интер М
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|3
| 24
Плей-офф
|ЛАСК
|3
|3
|25
|Сабах
|3
|3
|26
|Фейеноорд
|3
|3
|27
|Ланс
|3
|3
|28
|Будё-Глимт
|3
|3
|29
|АЕК Афины
|3
|3
|30
|РБ Лейпциг
|3
|3
|31
|Фенербахче
|3
|2
|32
|Славия П
|3
|1
|33
|Викинг
|3
|1
|34
|Порту
|3
|0
|35
|Лилль
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0
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