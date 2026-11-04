АЕК Афины - Реал Мадрид 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000 04 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 4-й тур Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд АЕК Афины Афины, Греция Реал Мадрид Мадрид, Испания 91 вр Альберто Бриньоли 2 зщ Ароль Мукуди 44 зщ Филипе Релвас 3 зщ Ставрос Пилиос 12 зщ Лазарос Рота 14 пз Ловро Майер 18 пз Рэзван Марин 27 пз Милан Виталиш 11 пз Абубакари Койта 9 нп Лука Йович 19 нп Барнабаш Варга 1 вр Тибо Куртуа 22 зщ Антонио Рюдигер 4 зщ Дин Хёйсен 24 зщ Дензел Думфрис 17 зщ Марк Кукурелья 6 пз Эдуарду Камавинга 5 пз Джуд Беллингем 20 пз Бернарду Силва 15 пз Арда Гюлер 7 пз Винисиус Жуниор 10 нп Килиан Мбаппе Главные тренеры Марко Николич Жозе Моуринью История личных встреч 01.11.2026 Греция — Суперлига 9-й тур 2 : 0 24.10.2026 Греция — Суперлига 8-й тур 5 : 0 20.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 5 : 1 14.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 3 : 1 10.10.2026 Греция — Суперлига 6-й тур 3 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 3 9 2 1/8 финала Астон Вилла 3 9 3 1/8 финала Ливерпуль 3 9 4 1/8 финала Реал Мадрид 3 9 5 1/8 финала Бетис 3 9 6 1/8 финала Штутгарт 3 7 7 1/8 финала Арсенал 3 7 8 1/8 финала Барселона 3 6 9 Плей-офф Комо 3 6 10 Плей-офф Манчестер Сити 3 6 11 Плей-офф Брюгге 3 6 12 Плей-офф Спортинг 3 6 13 Плей-офф Боруссия Д 3 6 14 Плей-офф Бавария 3 5 15 Плей-офф Рома 3 4 16 Плей-офф Атлетико М 3 4 17 Плей-офф Шахтёр 3 4 18 Плей-офф ПСВ Эйндховен 3 4 19 Плей-офф Вильярреал 3 3 20 Плей-офф Интер М 3 3 21 Плей-офф Манчестер Юнайтед 3 3 22 Плей-офф Наполи 3 3 23 Плей-офф Галатасарай 3 3 24 Плей-офф ЛАСК 3 3 25 Сабах 3 3 26 Фейеноорд 3 3 27 Ланс 3 3 28 Будё-Глимт 3 3 29 АЕК Афины 3 3 30 РБ Лейпциг 3 3 31 Фенербахче 3 2 32 Славия П 3 1 33 Викинг 3 1 34 Порту 3 0 35 Лилль 3 0 36 Слован Бр 3 0