Ланс - Комо 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233 04 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 4-й тур Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Ланс Ланс, Франция Комо Комо, Италия 40 вр Робен Риссер 14 зщ Матьё Юдоль 6 зщ Самсон Байду 32 зщ Киллиан Антонио 2 пз Рубен Агилар 27 пз Микаэль Кюизанс 21 пз Амаду Айдара 23 пз Сауд Абдулхамид 9 пз Торган Азар 29 пз Франьо Иванович 10 пз Флорьян Товен 1 вр Жан Бутез 4 зщ Хакобо Рамон 2 зщ Марк-Оливер Кемпф 27 зщ Ян Коуто 3 зщ Алекс Валье 5 пз Максимо Перроне 6 пз Луис Милья 7 пз Лукаш Да Кунья 10 пз Николас Пас 20 пз Мартин Батурина 9 нп Анастасиос Дувикас Главные тренеры Янник Каюзак Сеск Фабрегас История личных встреч 30.10.2026 Франция — Лига 1 9-й тур 1 : 0 24.10.2026 Франция — Лига 1 8-й тур 2 : 1 21.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 3 : 0 17.10.2026 Франция — Лига 1 7-й тур 1 : 3 13.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 0 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 3 9 2 1/8 финала Астон Вилла 3 9 3 1/8 финала Ливерпуль 3 9 4 1/8 финала Реал Мадрид 3 9 5 1/8 финала Бетис 3 9 6 1/8 финала Штутгарт 3 7 7 1/8 финала Арсенал 3 7 8 1/8 финала Барселона 3 6 9 Плей-офф Комо 3 6 10 Плей-офф Манчестер Сити 3 6 11 Плей-офф Брюгге 3 6 12 Плей-офф Спортинг 3 6 13 Плей-офф Боруссия Д 3 6 14 Плей-офф Бавария 3 5 15 Плей-офф Рома 3 4 16 Плей-офф Атлетико М 3 4 17 Плей-офф Шахтёр 3 4 18 Плей-офф ПСВ Эйндховен 3 4 19 Плей-офф Вильярреал 3 3 20 Плей-офф Интер М 3 3 21 Плей-офф Манчестер Юнайтед 3 3 22 Плей-офф Наполи 3 3 23 Плей-офф Галатасарай 3 3 24 Плей-офф ЛАСК 3 3 25 Сабах 3 3 26 Фейеноорд 3 3 27 Ланс 3 3 28 Будё-Глимт 3 3 29 АЕК Афины 3 3 30 РБ Лейпциг 3 3 31 Фенербахче 3 2 32 Славия П 3 1 33 Викинг 3 1 34 Порту 3 0 35 Лилль 3 0 36 Слован Бр 3 0