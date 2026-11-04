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Ланс - Комо 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
04 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия);
Ланс
Комо

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Ланс
Ланс, Франция
Комо
Комо, Италия
40 Франция вр Робен Риссер
14 Франция зщ Матьё Юдоль
6 Австрия зщ Самсон Байду
32 Франция зщ Киллиан Антонио
2 Франция пз Рубен Агилар
27 Франция пз Микаэль Кюизанс
21 Мали пз Амаду Айдара
23 Саудовская Аравия пз Сауд Абдулхамид
9 Бельгия пз Торган Азар
29 Хорватия пз Франьо Иванович
10 Франция пз Флорьян Товен
1 Франция вр Жан Бутез
4 Испания зщ Хакобо Рамон
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
27 Бразилия зщ Ян Коуто
3 Испания зщ Алекс Валье
5 Аргентина пз Максимо Перроне
6 Испания пз Луис Милья
7 Франция пз Лукаш Да Кунья
10 Аргентина пз Николас Пас
20 Хорватия пз Мартин Батурина
9 Греция нп Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
Франция Янник Каюзак
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
30.10.2026 Франция — Лига 1 9-й тур 1 : 0Ланс
24.10.2026 Франция — Лига 1 8-й тур Ланс2 : 1
21.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 3 : 0Ланс
17.10.2026 Франция — Лига 1 7-й тур 1 : 3Ланс
13.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Ланс0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Астон Вилла39
3
1/8 финала
Ливерпуль39
4
1/8 финала
Реал Мадрид39
5
1/8 финала
Бетис39
6
1/8 финала
Штутгарт37
7
1/8 финала
Арсенал37
8
1/8 финала
Барселона36
9
Плей-офф
Комо36
10
Плей-офф
Манчестер Сити36
11
Плей-офф
Брюгге36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Боруссия Д36
14
Плей-офф
Бавария35
15
Плей-офф
Рома34
16
Плей-офф
Атлетико М34
17
Плей-офф
Шахтёр34
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
19
Плей-офф
Вильярреал33
20
Плей-офф
Интер М33
21
Плей-офф
Манчестер Юнайтед33
22
Плей-офф
Наполи33
23
Плей-офф
Галатасарай33
24
Плей-офф
ЛАСК33
25 Сабах33
26 Фейеноорд33
27 Ланс33
28 Будё-Глимт33
29 АЕК Афины33
30 РБ Лейпциг33
31 Фенербахче32
32 Славия П31
33 Викинг31
34 Порту30
35 Лилль30
36 Слован Бр30
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Ланс
0%
Ничья
0%
Комо
100%

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