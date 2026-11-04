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«Барселона» разгромила «Астон Виллу» в матче четвёртого тура Лиги чемпионов

Дата публикации: 04-11-2026 01:13

«Барселона» разгромила «Астон Виллу» в матче четвёртого тура Лиги чемпионов 

«Барселона» одержала уверенную победу над английской «Астон Виллой» в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Встреча состоялась 3 ноября на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Каталонцы открыли счёт уже на седьмой минуте. Ламин Ямаль воспользовался возможностью у ворот соперника и вывел свою команду вперёд. Английский клуб пытался вернуться в игру, однако после перерыва хозяева увеличили преимущество.

На 52-й минуте Рафинья забил второй мяч «Барселоны». Бразильский нападающий не остановился на достигнутом и спустя 12 минут оформил дубль, установив окончательный результат — 3:0.

Победа позволила «Барселоне» набрать важные очки в борьбе за высокие позиции в общей таблице. Для «Астон Виллы» это поражение стало первым в нынешнем розыгрыше общего этапа Лиги чемпионов.

В следующем туре каталонский клуб 25 ноября сыграет на выезде с азербайджанским «Сабахом». «Астон Вилла» днём ранее отправится в Турцию, где встретится с «Галатасараем».

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