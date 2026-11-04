Боруссия Д - Бетис 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365 04 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 4-й тур Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Боруссия Д Дортмунд, Германия Бетис Севилья, Испания 1 вр Грегор Кобель 3 зщ Вальдемар Антон 4 зщ Нико Шлоттербек 22 зщ Жоан Гаду 8 пз Феликс Нмеча 26 пз Юлиан Рюэрсон 25 пз Йоей Верман 24 пз Даниэль Свенссон 7 пз Джоб Беллингем 21 нп Фабиу Силва 9 нп Серу Гирасси 1 вр Альваро Вальес 2 зщ Эктор Бельерин 5 зщ Марк Бартра 4 зщ Натан 11 зщ Фран Гарсия 8 пз Пабло Форнальс 7 пз Антони 21 пз Марк Рока 22 пз Иско 10 нп Абде Эззалзули 19 нп Трой Пэрротт Главные тренеры Нико Ковач Мануэль Пеллегрини История личных встреч 31.10.2026 Германия — Бундеслига 8-й тур 2 : 2 27.10.2026 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 2 24.10.2026 Германия — Бундеслига 7-й тур 1 : 0 20.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 1 : 2 17.10.2026 Германия — Бундеслига 6-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 3 9 2 1/8 финала Астон Вилла 3 9 3 1/8 финала Ливерпуль 3 9 4 1/8 финала Реал Мадрид 3 9 5 1/8 финала Бетис 3 9 6 1/8 финала Штутгарт 3 7 7 1/8 финала Арсенал 3 7 8 1/8 финала Барселона 3 6 9 Плей-офф Комо 3 6 10 Плей-офф Манчестер Сити 3 6 11 Плей-офф Брюгге 3 6 12 Плей-офф Спортинг 3 6 13 Плей-офф Боруссия Д 3 6 14 Плей-офф Бавария 3 5 15 Плей-офф Рома 3 4 16 Плей-офф Атлетико М 3 4 17 Плей-офф Шахтёр 3 4 18 Плей-офф ПСВ Эйндховен 3 4 19 Плей-офф Вильярреал 3 3 20 Плей-офф Интер М 3 3 21 Плей-офф Манчестер Юнайтед 3 3 22 Плей-офф Наполи 3 3 23 Плей-офф Галатасарай 3 3 24 Плей-офф ЛАСК 3 3 25 Сабах 3 3 26 Фейеноорд 3 3 27 Ланс 3 3 28 Будё-Глимт 3 3 29 АЕК Афины 3 3 30 РБ Лейпциг 3 3 31 Фенербахче 3 2 32 Славия П 3 1 33 Викинг 3 1 34 Порту 3 0 35 Лилль 3 0 36 Слован Бр 3 0