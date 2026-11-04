04:03 ()
Свернуть список

Боруссия Д - Бетис 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
04 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Боруссия Д
Бетис

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Бетис
Севилья, Испания
1 Швейцария вр Грегор Кобель
3 Германия зщ Вальдемар Антон
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
22 Франция зщ Жоан Гаду
8 Германия пз Феликс Нмеча
26 Норвегия пз Юлиан Рюэрсон
25 Нидерланды пз Йоей Верман
24 Швеция пз Даниэль Свенссон
7 Англия пз Джоб Беллингем
21 Португалия нп Фабиу Силва
9 Гвинея нп Серу Гирасси
1 Испания вр Альваро Вальес
2 Испания зщ Эктор Бельерин
5 Испания зщ Марк Бартра
4 Бразилия зщ Натан
11 Испания зщ Фран Гарсия
8 Испания пз Пабло Форнальс
7 Бразилия пз Антони
21 Испания пз Марк Рока
22 Испания пз Иско
10 Марокко нп Абде Эззалзули
19 Ирландия нп Трой Пэрротт
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
31.10.2026 Германия — Бундеслига 8-й тур 2 : 2Боруссия Д
27.10.2026 Кубок Германии 1/16 финала Боруссия Д3 : 2
24.10.2026 Германия — Бундеслига 7-й тур Боруссия Д1 : 0
20.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 1 : 2Боруссия Д
17.10.2026 Германия — Бундеслига 6-й тур 0 : 0Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Астон Вилла39
3
1/8 финала
Ливерпуль39
4
1/8 финала
Реал Мадрид39
5
1/8 финала
Бетис39
6
1/8 финала
Штутгарт37
7
1/8 финала
Арсенал37
8
1/8 финала
Барселона36
9
Плей-офф
Комо36
10
Плей-офф
Манчестер Сити36
11
Плей-офф
Брюгге36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Боруссия Д36
14
Плей-офф
Бавария35
15
Плей-офф
Рома34
16
Плей-офф
Атлетико М34
17
Плей-офф
Шахтёр34
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
19
Плей-офф
Вильярреал33
20
Плей-офф
Интер М33
21
Плей-офф
Манчестер Юнайтед33
22
Плей-офф
Наполи33
23
Плей-офф
Галатасарай33
24
Плей-офф
ЛАСК33
25 Сабах33
26 Фейеноорд33
27 Ланс33
28 Будё-Глимт33
29 АЕК Афины33
30 РБ Лейпциг33
31 Фенербахче32
32 Славия П31
33 Викинг31
34 Порту30
35 Лилль30
36 Слован Бр30
Кто победит?
7 голосов болельщиков
Боруссия Д
71%
Ничья
0%
Бетис
29%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close