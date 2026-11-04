Боруссия Д - Бетис 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
04 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Бетис
Севилья, Испания
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|22
|зщ
|Жоан Гаду
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|26
|пз
|Юлиан Рюэрсон
|25
|пз
|Йоей Верман
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|7
|пз
|Джоб Беллингем
|21
|нп
|Фабиу Силва
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Альваро Вальес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|11
|зщ
|Фран Гарсия
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|7
|пз
|Антони
|21
|пз
|Марк Рока
|22
|пз
|Иско
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|19
|нп
|Трой Пэрротт
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|31.10.2026
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|27.10.2026
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 2
|24.10.2026
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|1 : 0
|20.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|17.10.2026
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Бетис
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Штутгарт
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Барселона
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Комо
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Брюгге
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бавария
|3
|5
| 15
Плей-офф
|Рома
|3
|4
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|3
|4
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Вильярреал
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Интер М
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|3
| 24
Плей-офф
|ЛАСК
|3
|3
|25
|Сабах
|3
|3
|26
|Фейеноорд
|3
|3
|27
|Ланс
|3
|3
|28
|Будё-Глимт
|3
|3
|29
|АЕК Афины
|3
|3
|30
|РБ Лейпциг
|3
|3
|31
|Фенербахче
|3
|2
|32
|Славия П
|3
|1
|33
|Викинг
|3
|1
|34
|Порту
|3
|0
|35
|Лилль
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0
Кто победит?
7 голосов болельщиков