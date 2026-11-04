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«Манчестер Юнайтед» совершил камбэк и победил «Рому» в Лиге чемпионов

Дата публикации: 04-11-2026 01:08

«Манчестер Юнайтед» совершил камбэк и победил «Рому» в Лиге чемпионов 

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над итальянской «Ромой» в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 3:2. Главным арбитром был испанец Хесус Хиль Мансано.

Гости активно начали встречу и уже к 18-й минуте создали себе преимущество в два мяча. На 11-й минуте Матиас Соуле открыл счёт, а вскоре Дониэлл Мален реализовал пенальти и увеличил отрыв «Ромы». До перерыва манкунианцы не смогли ответить результативными действиями.

После перерыва хозяева прибавили и начали отыгрываться. На 58-й минуте Бруну Фернандеш реализовал одиннадцатиметровый удар, сократив разницу в счёте. Развязка наступила в заключительной части встречи: на 83-й минуте Матеус Кунья восстановил равновесие, а ещё через три минуты забил второй мяч и вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд.

Однако завершить матч в полном составе манкунианцам не удалось. На 90+1-й минуте Кунья получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Несмотря на численное меньшинство, хозяева удержали победный счёт.

После четырёх туров «Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков и занимает 17-е место в общей таблице Лиги чемпионов. У «Ромы» осталось четыре очка — итальянский клуб располагается на 19-й строчке.

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