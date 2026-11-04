Порту - Наполи 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
04 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Наполи
Неаполь, Италия
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|11
|нп
|Пепе
|19
|нп
|Андре Силва
|17
|нп
|Борха Сайнс
|1
|вр
|Алекс Мерет
|16
|зщ
|Рафа Марин
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|99
|пз
|Франк Ангисса
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|6
|пз
|Билли Гилмор
|23
|пз
|Жиоване
|70
|нп
|Ноа Ланг
|21
|нп
|Маттео Политано
|20
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|21.03.2014
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 2
|13.03.2014
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Бетис
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Штутгарт
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Барселона
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Комо
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Брюгге
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бавария
|3
|5
| 15
Плей-офф
|Рома
|3
|4
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|3
|4
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Вильярреал
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Интер М
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|3
| 24
Плей-офф
|ЛАСК
|3
|3
|25
|Сабах
|3
|3
|26
|Фейеноорд
|3
|3
|27
|Ланс
|3
|3
|28
|Будё-Глимт
|3
|3
|29
|АЕК Афины
|3
|3
|30
|РБ Лейпциг
|3
|3
|31
|Фенербахче
|3
|2
|32
|Славия П
|3
|1
|33
|Викинг
|3
|1
|34
|Порту
|3
|0
|35
|Лилль
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0
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