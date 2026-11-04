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Порту - Наполи 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
04 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Порту
Наполи

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Наполи
Неаполь, Италия
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
4 Польша зщ Якуб Кивёр
5 Польша зщ Ян Беднарек
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
13 Нидерланды пз Пабло Паулино Росарио
10 Испания пз Габриэль Вейга
11 Бразилия нп Пепе
19 Португалия нп Андре Силва
17 Испания нп Борха Сайнс
1 Италия вр Алекс Мерет
16 Испания зщ Рафа Марин
13 Косово зщ Амир Ррахмани
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
99 Камерун пз Франк Ангисса
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
6 Шотландия пз Билли Гилмор
23 Бразилия пз Жиоване
70 Нидерланды нп Ноа Ланг
21 Италия нп Маттео Политано
20 Италия нп Лоренцо Лукка
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
21.03.2014 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Наполи2 : 2Порту
13.03.2014 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Порту1 : 0Наполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Астон Вилла39
3
1/8 финала
Ливерпуль39
4
1/8 финала
Реал Мадрид39
5
1/8 финала
Бетис39
6
1/8 финала
Штутгарт37
7
1/8 финала
Арсенал37
8
1/8 финала
Барселона36
9
Плей-офф
Комо36
10
Плей-офф
Манчестер Сити36
11
Плей-офф
Брюгге36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Боруссия Д36
14
Плей-офф
Бавария35
15
Плей-офф
Рома34
16
Плей-офф
Атлетико М34
17
Плей-офф
Шахтёр34
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
19
Плей-офф
Вильярреал33
20
Плей-офф
Интер М33
21
Плей-офф
Манчестер Юнайтед33
22
Плей-офф
Наполи33
23
Плей-офф
Галатасарай33
24
Плей-офф
ЛАСК33
25 Сабах33
26 Фейеноорд33
27 Ланс33
28 Будё-Глимт33
29 АЕК Афины33
30 РБ Лейпциг33
31 Фенербахче32
32 Славия П31
33 Викинг31
34 Порту30
35 Лилль30
36 Слован Бр30
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Порту
33%
Ничья
0%
Наполи
67%

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