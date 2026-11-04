Порту - Наполи 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399 04 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 4-й тур Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Порту Порту, Португалия Наполи Неаполь, Италия 99 вр Диогу Кошта 20 зщ Алберту Кошта 4 зщ Якуб Кивёр 5 зщ Ян Беднарек 52 зщ Мартим Фернандеш 8 пз Виктор Фрохольдт 13 пз Пабло Паулино Росарио 10 пз Габриэль Вейга 11 нп Пепе 19 нп Андре Силва 17 нп Борха Сайнс 1 вр Алекс Мерет 16 зщ Рафа Марин 13 зщ Амир Ррахмани 31 зщ Сэм Бёкема 99 пз Франк Ангисса 8 пз Скотт Мактоминей 6 пз Билли Гилмор 23 пз Жиоване 70 нп Ноа Ланг 21 нп Маттео Политано 20 нп Лоренцо Лукка Главные тренеры Франческо Фариоли Массимилиано Аллегри История личных встреч 21.03.2014 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 2 : 2 13.03.2014 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 3 9 2 1/8 финала Астон Вилла 3 9 3 1/8 финала Ливерпуль 3 9 4 1/8 финала Реал Мадрид 3 9 5 1/8 финала Бетис 3 9 6 1/8 финала Штутгарт 3 7 7 1/8 финала Арсенал 3 7 8 1/8 финала Барселона 3 6 9 Плей-офф Комо 3 6 10 Плей-офф Манчестер Сити 3 6 11 Плей-офф Брюгге 3 6 12 Плей-офф Спортинг 3 6 13 Плей-офф Боруссия Д 3 6 14 Плей-офф Бавария 3 5 15 Плей-офф Рома 3 4 16 Плей-офф Атлетико М 3 4 17 Плей-офф Шахтёр 3 4 18 Плей-офф ПСВ Эйндховен 3 4 19 Плей-офф Вильярреал 3 3 20 Плей-офф Интер М 3 3 21 Плей-офф Манчестер Юнайтед 3 3 22 Плей-офф Наполи 3 3 23 Плей-офф Галатасарай 3 3 24 Плей-офф ЛАСК 3 3 25 Сабах 3 3 26 Фейеноорд 3 3 27 Ланс 3 3 28 Будё-Глимт 3 3 29 АЕК Афины 3 3 30 РБ Лейпциг 3 3 31 Фенербахче 3 2 32 Славия П 3 1 33 Викинг 3 1 34 Порту 3 0 35 Лилль 3 0 36 Слован Бр 3 0