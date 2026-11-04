Фенербахче - Ливерпуль 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834 04 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 4-й тур Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Фенербахче Стамбул, Турция Ливерпуль Ливерпуль, Англия 31 вр Эдерсон 37 зщ Милан Шкриньяр 27 зщ Нелсон Семеду 22 зщ Левент Мерджан 14 зщ Йигит Эфе Демир 6 пз Маттео Гендузи 91 пз Н'Голо Канте 70 нп Огуз Айдын 19 нп Ведат Мурики 7 нп Керем Актюркоглу 11 нп Мэйсон Гринвуд 1 вр Алисон Бекер 5 зщ Жереми Жаке 33 зщ Рональд Араухо 21 зщ Константинос Цимикас 4 зщ Вирджил ван Дейк 10 пз Алексис Мак Аллистер 7 пз Флориан Вирц 29 пз Брэдли Баркола 23 пз Виктор Муньос 8 пз Доминик Собослаи 9 нп Александер Исак Главные тренеры Исмаил Картал Андони Ираола История личных встреч 31.10.2026 Турция — Суперлига 10-й тур 1 : 2 26.10.2026 Турция — Суперлига 9-й тур 2 : 1 20.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 2 : 2 17.10.2026 Турция — Суперлига 8-й тур 3 : 0 14.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 6 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 3 9 2 1/8 финала Астон Вилла 3 9 3 1/8 финала Ливерпуль 3 9 4 1/8 финала Реал Мадрид 3 9 5 1/8 финала Бетис 3 9 6 1/8 финала Штутгарт 3 7 7 1/8 финала Арсенал 3 7 8 1/8 финала Барселона 3 6 9 Плей-офф Комо 3 6 10 Плей-офф Манчестер Сити 3 6 11 Плей-офф Брюгге 3 6 12 Плей-офф Спортинг 3 6 13 Плей-офф Боруссия Д 3 6 14 Плей-офф Бавария 3 5 15 Плей-офф Рома 3 4 16 Плей-офф Атлетико М 3 4 17 Плей-офф Шахтёр 3 4 18 Плей-офф ПСВ Эйндховен 3 4 19 Плей-офф Вильярреал 3 3 20 Плей-офф Интер М 3 3 21 Плей-офф Манчестер Юнайтед 3 3 22 Плей-офф Наполи 3 3 23 Плей-офф Галатасарай 3 3 24 Плей-офф ЛАСК 3 3 25 Сабах 3 3 26 Фейеноорд 3 3 27 Ланс 3 3 28 Будё-Глимт 3 3 29 АЕК Афины 3 3 30 РБ Лейпциг 3 3 31 Фенербахче 3 2 32 Славия П 3 1 33 Викинг 3 1 34 Порту 3 0 35 Лилль 3 0 36 Слован Бр 3 0