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Фенербахче - Ливерпуль 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
04 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Фенербахче
Ливерпуль

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица
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Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
31 Бразилия вр Эдерсон
37 Словакия зщ Милан Шкриньяр
27 Португалия зщ Нелсон Семеду
22 Турция зщ Левент Мерджан
14 Турция зщ Йигит Эфе Демир
6 Франция пз Маттео Гендузи
91 Франция пз Н'Голо Канте
70 Турция нп Огуз Айдын
19 Косово нп Ведат Мурики
7 Турция нп Керем Актюркоглу
11 Англия нп Мэйсон Гринвуд
1 Бразилия вр Алисон Бекер
5 Франция зщ Жереми Жаке
33 Уругвай зщ Рональд Араухо
21 Греция зщ Константинос Цимикас
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
7 Германия пз Флориан Вирц
29 Франция пз Брэдли Баркола
23 Испания пз Виктор Муньос
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
9 Швеция нп Александер Исак
Главные тренеры
Турция Исмаил Картал
Испания Андони Ираола
История личных встреч
31.10.2026 Турция — Суперлига 10-й тур Фенербахче1 : 2
26.10.2026 Турция — Суперлига 9-й тур 2 : 1Фенербахче
20.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Фенербахче2 : 2
17.10.2026 Турция — Суперлига 8-й тур Фенербахче3 : 0
14.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 6 : 0Фенербахче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Астон Вилла39
3
1/8 финала
Ливерпуль39
4
1/8 финала
Реал Мадрид39
5
1/8 финала
Бетис39
6
1/8 финала
Штутгарт37
7
1/8 финала
Арсенал37
8
1/8 финала
Барселона36
9
Плей-офф
Комо36
10
Плей-офф
Манчестер Сити36
11
Плей-офф
Брюгге36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Боруссия Д36
14
Плей-офф
Бавария35
15
Плей-офф
Рома34
16
Плей-офф
Атлетико М34
17
Плей-офф
Шахтёр34
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
19
Плей-офф
Вильярреал33
20
Плей-офф
Интер М33
21
Плей-офф
Манчестер Юнайтед33
22
Плей-офф
Наполи33
23
Плей-офф
Галатасарай33
24
Плей-офф
ЛАСК33
25 Сабах33
26 Фейеноорд33
27 Ланс33
28 Будё-Глимт33
29 АЕК Афины33
30 РБ Лейпциг33
31 Фенербахче32
32 Славия П31
33 Викинг31
34 Порту30
35 Лилль30
36 Слован Бр30
Кто победит?
9 голосов болельщиков
Фенербахче
11%
Ничья
0%
Ливерпуль
89%

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