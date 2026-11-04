Фенербахче - Ливерпуль 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
04 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
|31
|вр
|Эдерсон
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|27
|зщ
|Нелсон Семеду
|22
|зщ
|Левент Мерджан
|14
|зщ
|Йигит Эфе Демир
|6
|пз
|Маттео Гендузи
|91
|пз
|Н'Голо Канте
|70
|нп
|Огуз Айдын
|19
|нп
|Ведат Мурики
|7
|нп
|Керем Актюркоглу
|11
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|1
|вр
|Алисон Бекер
|5
|зщ
|Жереми Жаке
|33
|зщ
|Рональд Араухо
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|7
|пз
|Флориан Вирц
|29
|пз
|Брэдли Баркола
|23
|пз
|Виктор Муньос
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|9
|нп
|Александер Исак
Главные тренеры
|Исмаил Картал
|Андони Ираола
История личных встреч
|31.10.2026
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|1 : 2
|26.10.2026
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 1
|20.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 2
|17.10.2026
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|3 : 0
|14.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|6 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Бетис
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Штутгарт
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Барселона
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Комо
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Брюгге
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бавария
|3
|5
| 15
Плей-офф
|Рома
|3
|4
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|3
|4
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Вильярреал
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Интер М
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|3
| 24
Плей-офф
|ЛАСК
|3
|3
|25
|Сабах
|3
|3
|26
|Фейеноорд
|3
|3
|27
|Ланс
|3
|3
|28
|Будё-Глимт
|3
|3
|29
|АЕК Афины
|3
|3
|30
|РБ Лейпциг
|3
|3
|31
|Фенербахче
|3
|2
|32
|Славия П
|3
|1
|33
|Викинг
|3
|1
|34
|Порту
|3
|0
|35
|Лилль
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0
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