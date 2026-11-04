Славия П - Арсенал 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
04 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Арсенал
Лондон, Англия
|29
|вр
|Назар Домчак
|27
|зщ
|Томаш Влчек
|4
|зщ
|Давид Зима
|3
|зщ
|Томаш Голеш
|2
|зщ
|Штепан Халоупек
|15
|пз
|Мубарак Сулейман
|16
|пз
|Дэвид Мозес
|8
|пз
|Оскар Кубяк
|30
|пз
|Виктор Новак
|23
|пз
|Михал Садилек
|20
|нп
|Эммануэль Аяоси
|1
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|15
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|41
|пз
|Деклан Райс
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|17
|пз
|Христос Цолис
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
|29
|нп
|Кай Хаверц
Главные тренеры
|Йиндржих Трпишовски
|Микель Артета
История личных встреч
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 3
|15.04.2021
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 4
|08.04.2021
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|07.11.2007
|Лига чемпионов
|Группа H. 4-й тур
|0 : 0
|23.10.2007
|Лига чемпионов
|Группа H. 3-й тур
|7 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Бетис
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Штутгарт
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Барселона
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Комо
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Брюгге
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бавария
|3
|5
| 15
Плей-офф
|Рома
|3
|4
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|3
|4
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Вильярреал
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Интер М
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|3
| 24
Плей-офф
|ЛАСК
|3
|3
|25
|Сабах
|3
|3
|26
|Фейеноорд
|3
|3
|27
|Ланс
|3
|3
|28
|Будё-Глимт
|3
|3
|29
|АЕК Афины
|3
|3
|30
|РБ Лейпциг
|3
|3
|31
|Фенербахче
|3
|2
|32
|Славия П
|3
|1
|33
|Викинг
|3
|1
|34
|Порту
|3
|0
|35
|Лилль
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0
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