Славия П - Арсенал 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000 04 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 4-й тур Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Славия П Прага, Чехия Арсенал Лондон, Англия 29 вр Назар Домчак 27 зщ Томаш Влчек 4 зщ Давид Зима 3 зщ Томаш Голеш 2 зщ Штепан Халоупек 15 пз Мубарак Сулейман 16 пз Дэвид Мозес 8 пз Оскар Кубяк 30 пз Виктор Новак 23 пз Михал Садилек 20 нп Эммануэль Аяоси 1 вр Давид Райя 12 зщ Юрриен Тимбер 15 зщ Эзри Конса 6 зщ Габриэл Магальяйнс 33 зщ Риккардо Калафьори 41 пз Деклан Райс 39 пз Бруно Гимарайнс 8 пз Мартин Эдегор 17 пз Христос Цолис 20 нп Чуквунонсо Мадуэке 29 нп Кай Хаверц Главные тренеры Йиндржих Трпишовски Микель Артета История личных встреч 04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 0 : 3 15.04.2021 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч 0 : 4 08.04.2021 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч 1 : 1 07.11.2007 Лига чемпионов Группа H. 4-й тур 0 : 0 23.10.2007 Лига чемпионов Группа H. 3-й тур 7 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 3 9 2 1/8 финала Астон Вилла 3 9 3 1/8 финала Ливерпуль 3 9 4 1/8 финала Реал Мадрид 3 9 5 1/8 финала Бетис 3 9 6 1/8 финала Штутгарт 3 7 7 1/8 финала Арсенал 3 7 8 1/8 финала Барселона 3 6 9 Плей-офф Комо 3 6 10 Плей-офф Манчестер Сити 3 6 11 Плей-офф Брюгге 3 6 12 Плей-офф Спортинг 3 6 13 Плей-офф Боруссия Д 3 6 14 Плей-офф Бавария 3 5 15 Плей-офф Рома 3 4 16 Плей-офф Атлетико М 3 4 17 Плей-офф Шахтёр 3 4 18 Плей-офф ПСВ Эйндховен 3 4 19 Плей-офф Вильярреал 3 3 20 Плей-офф Интер М 3 3 21 Плей-офф Манчестер Юнайтед 3 3 22 Плей-офф Наполи 3 3 23 Плей-офф Галатасарай 3 3 24 Плей-офф ЛАСК 3 3 25 Сабах 3 3 26 Фейеноорд 3 3 27 Ланс 3 3 28 Будё-Глимт 3 3 29 АЕК Афины 3 3 30 РБ Лейпциг 3 3 31 Фенербахче 3 2 32 Славия П 3 1 33 Викинг 3 1 34 Порту 3 0 35 Лилль 3 0 36 Слован Бр 3 0