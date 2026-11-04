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Славия П - Арсенал 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
04 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Славия П
Арсенал

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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на матч
Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Арсенал
Лондон, Англия
29 Украина вр Назар Домчак
27 Чехия зщ Томаш Влчек
4 Чехия зщ Давид Зима
3 Чехия зщ Томаш Голеш
2 Чехия зщ Штепан Халоупек
15 Нигерия пз Мубарак Сулейман
16 Нигерия пз Дэвид Мозес
8 Польша пз Оскар Кубяк
30 Польша пз Виктор Новак
23 Чехия пз Михал Садилек
20 Нигерия нп Эммануэль Аяоси
1 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
15 Англия зщ Эзри Конса
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
41 Англия пз Деклан Райс
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
17 Греция пз Христос Цолис
20 Англия нп Чуквунонсо Мадуэке
29 Германия нп Кай Хаверц
Главные тренеры
Чехия Йиндржих Трпишовски
Испания Микель Артета
История личных встреч
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Славия П0 : 3Арсенал
15.04.2021 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Славия П0 : 4Арсенал
08.04.2021 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Арсенал1 : 1Славия П
07.11.2007 Лига чемпионов Группа H. 4-й тур Славия П0 : 0Арсенал
23.10.2007 Лига чемпионов Группа H. 3-й тур Арсенал7 : 0Славия П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Астон Вилла39
3
1/8 финала
Ливерпуль39
4
1/8 финала
Реал Мадрид39
5
1/8 финала
Бетис39
6
1/8 финала
Штутгарт37
7
1/8 финала
Арсенал37
8
1/8 финала
Барселона36
9
Плей-офф
Комо36
10
Плей-офф
Манчестер Сити36
11
Плей-офф
Брюгге36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Боруссия Д36
14
Плей-офф
Бавария35
15
Плей-офф
Рома34
16
Плей-офф
Атлетико М34
17
Плей-офф
Шахтёр34
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
19
Плей-офф
Вильярреал33
20
Плей-офф
Интер М33
21
Плей-офф
Манчестер Юнайтед33
22
Плей-офф
Наполи33
23
Плей-офф
Галатасарай33
24
Плей-офф
ЛАСК33
25 Сабах33
26 Фейеноорд33
27 Ланс33
28 Будё-Глимт33
29 АЕК Афины33
30 РБ Лейпциг33
31 Фенербахче32
32 Славия П31
33 Викинг31
34 Порту30
35 Лилль30
36 Слован Бр30
Кто победит?
8 голосов болельщиков
Славия П
13%
Ничья
0%
Арсенал
88%

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