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Викинг - Сабах 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Люсе Арена (Ставангер, Норвегия), вместимость: 15900
04 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Амстелвен, Нидерланды);
Викинг
Сабах

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Викинг
Ставангер, Норвегия
Сабах
Баку, Азербайджан
1 Норвегия вр Арилд Эстбе
6 Новая Зеландия зщ Джанни Стенснесс
5 Норвегия зщ Хенрик Хеггхейм
25 Норвегия зщ Хенрик Фальхенер
28 Норвегия зщ Кристоффер Хёуген
8 Новая Зеландия пз Джо Белл
7 Норвегия пз Кристоффер Аскильдсен
20 Дания нп Петер Кристиансен
22 Норвегия нп Эрик Ботхейм
10 Босния и Герцеговина нп Златко Трипич
16 Норвегия нп Хенрик Бьёрдаль
92 Казахстан вр Стас Покатилов
80 Алжир зщ Аким Зедадка
3 Гваделупа зщ Стив Сольве
27 Польша зщ Тимотеуш Пухач
5 Азербайджан зщ Рахман Дашдамиров
13 Хорватия пз Иван Лепиница
37 Бразилия пз Ду Кейрос
6 Азербайджан пз Абдулла Хайбулаев
11 Ямайка нп Кахим Пэррис
20 Руанда нп Джой-Лэнс Миккельс
8 Нигерия нп Кристиан Нвачукву
Главные тренеры
Норвегия Бьярте Лунне Орсхейм
Литва Валдас Дамбраускас
История личных встреч
30.10.2026 Норвегия — Элитсерия 25-й тур 3 : 2Викинг
25.10.2026 Норвегия — Элитсерия 12-й тур Викинг3 : 1
21.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 3 : 1Викинг
17.10.2026 Норвегия — Элитсерия 24-й тур Викинг3 : 2
13.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Викинг3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Астон Вилла39
3
1/8 финала
Ливерпуль39
4
1/8 финала
Реал Мадрид39
5
1/8 финала
Бетис39
6
1/8 финала
Штутгарт37
7
1/8 финала
Арсенал37
8
1/8 финала
Барселона36
9
Плей-офф
Комо36
10
Плей-офф
Манчестер Сити36
11
Плей-офф
Брюгге36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Боруссия Д36
14
Плей-офф
Бавария35
15
Плей-офф
Рома34
16
Плей-офф
Атлетико М34
17
Плей-офф
Шахтёр34
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
19
Плей-офф
Вильярреал33
20
Плей-офф
Интер М33
21
Плей-офф
Манчестер Юнайтед33
22
Плей-офф
Наполи33
23
Плей-офф
Галатасарай33
24
Плей-офф
ЛАСК33
25 Сабах33
26 Фейеноорд33
27 Ланс33
28 Будё-Глимт33
29 АЕК Афины33
30 РБ Лейпциг33
31 Фенербахче32
32 Славия П31
33 Викинг31
34 Порту30
35 Лилль30
36 Слован Бр30
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Викинг
50%
Ничья
50%
Сабах
0%

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