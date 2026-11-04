Викинг - Сабах 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Люсе Арена (Ставангер, Норвегия), вместимость: 15900 04 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 4-й тур Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Амстелвен, Нидерланды);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Викинг Ставангер, Норвегия Сабах Баку, Азербайджан 1 вр Арилд Эстбе 6 зщ Джанни Стенснесс 5 зщ Хенрик Хеггхейм 25 зщ Хенрик Фальхенер 28 зщ Кристоффер Хёуген 8 пз Джо Белл 7 пз Кристоффер Аскильдсен 20 нп Петер Кристиансен 22 нп Эрик Ботхейм 10 нп Златко Трипич 16 нп Хенрик Бьёрдаль 92 вр Стас Покатилов 80 зщ Аким Зедадка 3 зщ Стив Сольве 27 зщ Тимотеуш Пухач 5 зщ Рахман Дашдамиров 13 пз Иван Лепиница 37 пз Ду Кейрос 6 пз Абдулла Хайбулаев 11 нп Кахим Пэррис 20 нп Джой-Лэнс Миккельс 8 нп Кристиан Нвачукву Главные тренеры Бьярте Лунне Орсхейм Валдас Дамбраускас История личных встреч 30.10.2026 Норвегия — Элитсерия 25-й тур 3 : 2 25.10.2026 Норвегия — Элитсерия 12-й тур 3 : 1 21.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 3 : 1 17.10.2026 Норвегия — Элитсерия 24-й тур 3 : 2 13.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 3 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 3 9 2 1/8 финала Астон Вилла 3 9 3 1/8 финала Ливерпуль 3 9 4 1/8 финала Реал Мадрид 3 9 5 1/8 финала Бетис 3 9 6 1/8 финала Штутгарт 3 7 7 1/8 финала Арсенал 3 7 8 1/8 финала Барселона 3 6 9 Плей-офф Комо 3 6 10 Плей-офф Манчестер Сити 3 6 11 Плей-офф Брюгге 3 6 12 Плей-офф Спортинг 3 6 13 Плей-офф Боруссия Д 3 6 14 Плей-офф Бавария 3 5 15 Плей-офф Рома 3 4 16 Плей-офф Атлетико М 3 4 17 Плей-офф Шахтёр 3 4 18 Плей-офф ПСВ Эйндховен 3 4 19 Плей-офф Вильярреал 3 3 20 Плей-офф Интер М 3 3 21 Плей-офф Манчестер Юнайтед 3 3 22 Плей-офф Наполи 3 3 23 Плей-офф Галатасарай 3 3 24 Плей-офф ЛАСК 3 3 25 Сабах 3 3 26 Фейеноорд 3 3 27 Ланс 3 3 28 Будё-Глимт 3 3 29 АЕК Афины 3 3 30 РБ Лейпциг 3 3 31 Фенербахче 3 2 32 Славия П 3 1 33 Викинг 3 1 34 Порту 3 0 35 Лилль 3 0 36 Слован Бр 3 0