Викинг - Сабах 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Люсе Арена (Ставангер, Норвегия), вместимость: 15900
04 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Амстелвен, Нидерланды);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Викинг
Ставангер, Норвегия
Сабах
Баку, Азербайджан
|1
|вр
|Арилд Эстбе
|6
|зщ
|Джанни Стенснесс
|5
|зщ
|Хенрик Хеггхейм
|25
|зщ
|Хенрик Фальхенер
|28
|зщ
|Кристоффер Хёуген
|8
|пз
|Джо Белл
|7
|пз
|Кристоффер Аскильдсен
|20
|нп
|Петер Кристиансен
|22
|нп
|Эрик Ботхейм
|10
|нп
|Златко Трипич
|16
|нп
|Хенрик Бьёрдаль
|92
|вр
|Стас Покатилов
|80
|зщ
|Аким Зедадка
|3
|зщ
|Стив Сольве
|27
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|5
|зщ
|Рахман Дашдамиров
|13
|пз
|Иван Лепиница
|37
|пз
|Ду Кейрос
|6
|пз
|Абдулла Хайбулаев
|11
|нп
|Кахим Пэррис
|20
|нп
|Джой-Лэнс Миккельс
|8
|нп
|Кристиан Нвачукву
Главные тренеры
|Бьярте Лунне Орсхейм
|Валдас Дамбраускас
История личных встреч
|30.10.2026
|Норвегия — Элитсерия
|25-й тур
|3 : 2
|25.10.2026
|Норвегия — Элитсерия
|12-й тур
|3 : 1
|21.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|17.10.2026
|Норвегия — Элитсерия
|24-й тур
|3 : 2
|13.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Бетис
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Штутгарт
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Барселона
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Комо
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Брюгге
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бавария
|3
|5
| 15
Плей-офф
|Рома
|3
|4
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|3
|4
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Вильярреал
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Интер М
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|3
| 24
Плей-офф
|ЛАСК
|3
|3
|25
|Сабах
|3
|3
|26
|Фейеноорд
|3
|3
|27
|Ланс
|3
|3
|28
|Будё-Глимт
|3
|3
|29
|АЕК Афины
|3
|3
|30
|РБ Лейпциг
|3
|3
|31
|Фенербахче
|3
|2
|32
|Славия П
|3
|1
|33
|Викинг
|3
|1
|34
|Порту
|3
|0
|35
|Лилль
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0
Кто победит?
2 голосов болельщиков