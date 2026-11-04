Миланский «Интер» всухую победил «Фейеноорд» в четвёртом туре Лиги чемпионов 

«Интер» одержал выездную победу над «Фейеноордом» в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Встреча состоялась в Роттердаме на стадионе «Де Кёйп» и завершилась со счётом 3:0 в пользу итальянской команды. Главным арбитром был шведский судья Гленн Нюберг.

Миланцы открыли счёт уже на восьмой минуте. Отличился защитник Янн Биссекк, который вывел гостей вперёд. На 34-й минуте преимущество «Интера» увеличил Франческо Эспозито. Нападающий отправил второй мяч в ворота нидерландской команды, позволив итальянцам уйти на перерыв с комфортным перевесом.

После возобновления игры «Интер» продолжил контролировать ход встречи. На 54-й минуте Пётр Зелиньски забил третий гол и установил окончательный результат — 3:0. «Фейеноорд» не сумел ответить результативными действиями и потерпел домашнее поражение.

После четырёх туров у роттердамского клуба осталось три очка. Команда располагается на 30-м месте в общей таблице Лиги чемпионов. «Интер» благодаря победе довёл свой актив до шести очков и поднялся на 14-ю строчку.

Действующим победителем турнира остаётся «Пари Сен-Жермен». В финале сезона-2025/2026 французский клуб обыграл лондонский «Арсенал» в серии пенальти после ничьей 1:1.