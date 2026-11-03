Галатасарай - Штутгарт 3 ноября обзор матча
Дата публикации: 03-11-2026
Галатасарай
2 : 0
Штутгарт
События матча Галатасарай - Штутгарт
2'
Атакан Каразор
12'
⚽
Алексей Батраков (1 - 0)
15'
⚽
Алексей Батраков (2 - 0)
18'
⇄
Яник Спалт / Атакан Каразор
38'
Дениз Ундав
39'
Барыш Алпер Йылмаз
45+3'
Яник Спалт
61'
Гриша Прёмель
62'
Роланд Шаллаи
68'
⇄
Рафаэл Леау / Барыш Алпер Йылмаз
68'
⇄
Вильфрид Синго / Роланд Шаллаи
74'
⇄
Дженан Пейчинович / Эрмедин Демирович
74'
⇄
Николас Нартей / Гриша Прёмель
75'
⇄
Лоренц Ассиньон / Джейми Левелинг
77'
⇄
Лерой Сане / Алексей Батраков
77'
⇄
Эрен Элмалы / Исмаил Якобс
79'
Рамон Хендрикс
82'
⇄
Тьягу Томаш / Крис Фюрих
83'
⇄
Габриэл Сара / Марио Лемина
85'
Лукас Торрейра
Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Штутгарт
Штутгарт, Германия
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|6
|зщ
|Давинсон Санчес
|42
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|7
|зщ
|Роланд Шаллаи
68'
|4
|зщ
|Исмаил Якобс
77'
|83
|пз
|Алексей Батраков
77'
|34
|пз
|Лукас Торрейра
|11
|пз
|Юнус Акгюн
|99
|пз
|Марио Лемина
83'
|45
|нп
|Виктор Осимхен
|53
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
68'
|90
|зщ
|Уилфрид Синго
68'
|27
|нп
|Рафаэл Леау
68'
|17
|зщ
|Эрен Эльмалы
77'
|10
|пз
|Лерой Зане
77'
|8
|пз
|Габриэл Сара
83'
|1
|вр
|Фабиан Бредлов
|24
|зщ
|Йефф Шабо
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|21
|пз
|Гриша Прёмель
75'
|18
|пз
|Джейми Левелинг
75'
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|10
|пз
|Крис Фюрих
83'
|16
|пз
|Атакан Каразор
18'
|26
|нп
|Дениз Ундав
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
75'
|47
|зщ
|Яник Шпальт
18'
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
75'
|28
|пз
|Николас Нартей
75'
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
75'
|8
|пз
|Тьягу Томаш
83'
Запасные
|19
|вр
|Гюнай Гювенч
|24
|вр
|Жанкат Йылмаз
|3
|зщ
|Эль-Шадай Битшиабу
|18
|пз
|Лесли Угочукву
|20
|пз
|Илкай Гюндоган
|74
|пз
|Ренату Ньяга
|21
|нп
|Дениз Гюль
|33
|вр
|Мариус Функ
|41
|вр
|Деннис Займен
|2
|зщ
|Амин Аль-Дахиль
|14
|зщ
|Лука Хакес
|29
|зщ
|Финн Ельч
|43
|пз
|Жарзиньо Маланга
Главные тренеры
|Окан Бурук
|Себастьян Хёнес
Голы
Алексей Батраков
1:0
12'
Алексей Батраков
Давинсон Санчес
2:0
15'
Наказания
Атакан Каразор
2'
Барыш Алпер Йылмаз
38'
Дениз Ундав
38'
Яник Шпальт
45+2'
Гриша Прёмель
61'
Роланд Шаллаи
62'
Рамон Хендрикс
79'
Лукас Торрейра
85'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Галатасарай - Штутгарт, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Шахтёр - Спортинг 3 ноября обзор матча
Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
Бенфика - Алверка 2 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Португалии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Португалии 2026/27 | Видео...
Ньюкасл - Эвертон 2 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Депортиво - Осасуна 2 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Аталанта - Парма 2 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...