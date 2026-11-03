Галатасарай - Штутгарт 3 ноября обзор матча Дата публикации: 03-11-2026 Галатасарай 2 : 0 Штутгарт События матча Галатасарай - Штутгарт 2' Атакан Каразор 12' ⚽ Алексей Батраков (1 - 0) 15' ⚽ Алексей Батраков (2 - 0) 18' ⇄ Яник Спалт / Атакан Каразор 38' Дениз Ундав 39' Барыш Алпер Йылмаз 45+3' Яник Спалт 61' Гриша Прёмель 62' Роланд Шаллаи 68' ⇄ Рафаэл Леау / Барыш Алпер Йылмаз 68' ⇄ Вильфрид Синго / Роланд Шаллаи 74' ⇄ Дженан Пейчинович / Эрмедин Демирович 74' ⇄ Николас Нартей / Гриша Прёмель 75' ⇄ Лоренц Ассиньон / Джейми Левелинг 77' ⇄ Лерой Сане / Алексей Батраков 77' ⇄ Эрен Элмалы / Исмаил Якобс 79' Рамон Хендрикс 82' ⇄ Тьягу Томаш / Крис Фюрих 83' ⇄ Габриэл Сара / Марио Лемина 85' Лукас Торрейра Составы команд Галатасарай Стамбул, Турция Штутгарт Штутгарт, Германия 1 вр Угурджан Чакыр 6 зщ Давинсон Санчес 42 зщ Абдюлькерим Бардакджи 7 зщ Роланд Шаллаи 68' 4 зщ Исмаил Якобс 77' 83 пз Алексей Батраков 77' 34 пз Лукас Торрейра 11 пз Юнус Акгюн 99 пз Марио Лемина 83' 45 нп Виктор Осимхен 53 нп Барыш Алпер Йылмаз 68' 90 зщ Уилфрид Синго 68' 27 нп Рафаэл Леау 68' 17 зщ Эрен Эльмалы 77' 10 пз Лерой Зане 77' 8 пз Габриэл Сара 83' 1 вр Фабиан Бредлов 24 зщ Йефф Шабо 3 зщ Рамон Хендрикс 7 зщ Максимилиан Миттельштедт 21 пз Гриша Прёмель 75' 18 пз Джейми Левелинг 75' 11 пз Билал Эль-Ханнус 10 пз Крис Фюрих 83' 16 пз Атакан Каразор 18' 26 нп Дениз Ундав 9 нп Эрмедин Демирович 75' 47 зщ Яник Шпальт 18' 22 зщ Лоранс Ассиньон 75' 28 пз Николас Нартей 75' 17 нп Дженан Пейчинович 75' 8 пз Тьягу Томаш 83' Запасные 19 вр Гюнай Гювенч 24 вр Жанкат Йылмаз 3 зщ Эль-Шадай Битшиабу 18 пз Лесли Угочукву 20 пз Илкай Гюндоган 74 пз Ренату Ньяга 21 нп Дениз Гюль 33 вр Мариус Функ 41 вр Деннис Займен 2 зщ Амин Аль-Дахиль 14 зщ Лука Хакес 29 зщ Финн Ельч 43 пз Жарзиньо Маланга Главные тренеры Окан Бурук Себастьян Хёнес Голы Алексей Батраков 1:0 12' Алексей Батраков Давинсон Санчес 2:0 15' Наказания Атакан Каразор 2' Барыш Алпер Йылмаз 38' Дениз Ундав 38' Яник Шпальт 45+2' Гриша Прёмель 61' Роланд Шаллаи 62' Рамон Хендрикс 79' Лукас Торрейра 85'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Галатасарай - Штутгарт, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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