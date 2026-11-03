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Галатасарай - Штутгарт 3 ноября обзор матча

Дата публикации: 03-11-2026
Галатасарай
Галатасарай
2 : 0
Штутгарт
Штутгарт
События матча Галатасарай - Штутгарт
2'
Атакан Каразор
12'
Алексей Батраков (1 - 0)
15'
Алексей Батраков (2 - 0)
18'
Яник Спалт / Атакан Каразор
38'
Дениз Ундав
39'
Барыш Алпер Йылмаз
45+3'
Яник Спалт
61'
Гриша Прёмель
62'
Роланд Шаллаи
68'
Рафаэл Леау / Барыш Алпер Йылмаз
68'
Вильфрид Синго / Роланд Шаллаи
74'
Дженан Пейчинович / Эрмедин Демирович
74'
Николас Нартей / Гриша Прёмель
75'
Лоренц Ассиньон / Джейми Левелинг
77'
Лерой Сане / Алексей Батраков
77'
Эрен Элмалы / Исмаил Якобс
79'
Рамон Хендрикс
82'
Тьягу Томаш / Крис Фюрих
83'
Габриэл Сара / Марио Лемина
85'
Лукас Торрейра
Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Штутгарт
Штутгарт, Германия
1ТурцияврУгурджан Чакыр
6КолумбиязщДавинсон Санчес
42ТурциязщАбдюлькерим Бардакджи
7ВенгриязщРоланд Шаллаи
68'
4СенегалзщИсмаил Якобс
77'
83РоссияпзАлексей Батраков
77'
34УругвайпзЛукас Торрейра
11ТурцияпзЮнус Акгюн
99ГабонпзМарио Лемина
83'
45НигериянпВиктор Осимхен
53ТурциянпБарыш Алпер Йылмаз
68'
90Кот-д&#039;ИвуарзщУилфрид Синго
68'
27ПортугалиянпРафаэл Леау
68'
17ТурциязщЭрен Эльмалы
77'
10ГерманияпзЛерой Зане
77'
8БразилияпзГабриэл Сара
83'
1ГерманияврФабиан Бредлов
24ГерманиязщЙефф Шабо
3НидерландызщРамон Хендрикс
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
21ГерманияпзГриша Прёмель
75'
18ГерманияпзДжейми Левелинг
75'
11МароккопзБилал Эль-Ханнус
10ГерманияпзКрис Фюрих
83'
16ТурцияпзАтакан Каразор
18'
26ГерманиянпДениз Ундав
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
75'
47АвстриязщЯник Шпальт
18'
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
75'
28ДанияпзНиколас Нартей
75'
17ГерманиянпДженан Пейчинович
75'
8ПортугалияпзТьягу Томаш
83'
Запасные
19ТурцияврГюнай Гювенч
24ТурцияврЖанкат Йылмаз
3ФранциязщЭль-Шадай Битшиабу
18ФранцияпзЛесли Угочукву
20ГерманияпзИлкай Гюндоган
74Гвинея-БисаупзРенату Ньяга
21ТурциянпДениз Гюль
33ГерманияврМариус Функ
41ГерманияврДеннис Займен
2БельгиязщАмин Аль-Дахиль
14ШвейцариязщЛука Хакес
29ГерманиязщФинн Ельч
43ГерманияпзЖарзиньо Маланга
Главные тренеры
ТурцияОкан Бурук
ГерманияСебастьян Хёнес
Голы
Алексей Батраков
1:0
12'
Алексей Батраков
Давинсон Санчес
2:0
15'
Наказания
Атакан Каразор
2'
Барыш Алпер Йылмаз
38'
Дениз Ундав
38'
Яник Шпальт
45+2'
Гриша Прёмель
61'
Роланд Шаллаи
62'
Рамон Хендрикс
79'
Лукас Торрейра
85'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Галатасарай - Штутгарт, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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