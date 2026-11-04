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ПСВ Эйндховен - Брюгге 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
04 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
ПСВ Эйндховен
Брюгге

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Брюгге
Брюгге, Бельгия
32 Чехия вр Матей Коварж
8 США зщ Серджино Дест
2 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
18 Сербия зщ Филип Костич
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
4 Кюрасао зщ Армандо Обиспо
24 Япония пз Кодаи Сано
20 Нидерланды пз Гус Тиль
5 Хорватия пз Иван Перишич
21 Нидерланды пз Свен Мейнанс
7 Нидерланды пз Рубен ван Боммел
1 Швейцария вр Ян Зоммер
64 Бельгия зщ Кириани Саббе
58 Бельгия зщ Йорне Спилерс
44 Бельгия зщ Брандон Мехеле
65 Бельгия зщ Йоакин Сейс
8 Англия пз Фредди Поттс
20 Бельгия пз Ханс Ванакен
9 Португалия пз Карлуш Форбш
11 Испания пз Хан Вирхили
10 Норвегия пз Уго Ветлесен
7 Германия нп Николо Трезольди
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Хорватия Иван Леко
История личных встреч
09.01.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи ПСВ Эйндховен1 : 2Брюгге
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Астон Вилла39
3
1/8 финала
Ливерпуль39
4
1/8 финала
Реал Мадрид39
5
1/8 финала
Бетис39
6
1/8 финала
Штутгарт37
7
1/8 финала
Арсенал37
8
1/8 финала
Барселона36
9
Плей-офф
Комо36
10
Плей-офф
Манчестер Сити36
11
Плей-офф
Брюгге36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Боруссия Д36
14
Плей-офф
Бавария35
15
Плей-офф
Рома34
16
Плей-офф
Атлетико М34
17
Плей-офф
Шахтёр34
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
19
Плей-офф
Вильярреал33
20
Плей-офф
Интер М33
21
Плей-офф
Манчестер Юнайтед33
22
Плей-офф
Наполи33
23
Плей-офф
Галатасарай33
24
Плей-офф
ЛАСК33
25 Сабах33
26 Фейеноорд33
27 Ланс33
28 Будё-Глимт33
29 АЕК Афины33
30 РБ Лейпциг33
31 Фенербахче32
32 Славия П31
33 Викинг31
34 Порту30
35 Лилль30
36 Слован Бр30
Кто победит?
4 голосов болельщиков
ПСВ Эйндховен
50%
Ничья
0%
Брюгге
50%

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