ПСВ Эйндховен - Брюгге 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
04 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Брюгге
Брюгге, Бельгия
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|2
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|18
|зщ
|Филип Костич
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|24
|пз
|Кодаи Сано
|20
|пз
|Гус Тиль
|5
|пз
|Иван Перишич
|21
|пз
|Свен Мейнанс
|7
|пз
|Рубен ван Боммел
|1
|вр
|Ян Зоммер
|64
|зщ
|Кириани Саббе
|58
|зщ
|Йорне Спилерс
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|65
|зщ
|Йоакин Сейс
|8
|пз
|Фредди Поттс
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|9
|пз
|Карлуш Форбш
|11
|пз
|Хан Вирхили
|10
|пз
|Уго Ветлесен
|7
|нп
|Николо Трезольди
Главные тренеры
|Петер Бош
|Иван Леко
История личных встреч
|09.01.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Бетис
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Штутгарт
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Барселона
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Комо
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Брюгге
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бавария
|3
|5
| 15
Плей-офф
|Рома
|3
|4
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|3
|4
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Вильярреал
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Интер М
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|3
| 24
Плей-офф
|ЛАСК
|3
|3
|25
|Сабах
|3
|3
|26
|Фейеноорд
|3
|3
|27
|Ланс
|3
|3
|28
|Будё-Глимт
|3
|3
|29
|АЕК Афины
|3
|3
|30
|РБ Лейпциг
|3
|3
|31
|Фенербахче
|3
|2
|32
|Славия П
|3
|1
|33
|Викинг
|3
|1
|34
|Порту
|3
|0
|35
|Лилль
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0
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