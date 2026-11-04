ПСВ Эйндховен - Брюгге 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500 04 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 4-й тур Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд ПСВ Эйндховен Эйндховен, Нидерланды Брюгге Брюгге, Бельгия 32 вр Матей Коварж 8 зщ Серджино Дест 2 зщ Лютсхарел Гертрейда 18 зщ Филип Костич 17 зщ Мауро Жуниор 4 зщ Армандо Обиспо 24 пз Кодаи Сано 20 пз Гус Тиль 5 пз Иван Перишич 21 пз Свен Мейнанс 7 пз Рубен ван Боммел 1 вр Ян Зоммер 64 зщ Кириани Саббе 58 зщ Йорне Спилерс 44 зщ Брандон Мехеле 65 зщ Йоакин Сейс 8 пз Фредди Поттс 20 пз Ханс Ванакен 9 пз Карлуш Форбш 11 пз Хан Вирхили 10 пз Уго Ветлесен 7 нп Николо Трезольди Главные тренеры Петер Бош Иван Леко История личных встреч 09.01.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи 1 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 3 9 2 1/8 финала Астон Вилла 3 9 3 1/8 финала Ливерпуль 3 9 4 1/8 финала Реал Мадрид 3 9 5 1/8 финала Бетис 3 9 6 1/8 финала Штутгарт 3 7 7 1/8 финала Арсенал 3 7 8 1/8 финала Барселона 3 6 9 Плей-офф Комо 3 6 10 Плей-офф Манчестер Сити 3 6 11 Плей-офф Брюгге 3 6 12 Плей-офф Спортинг 3 6 13 Плей-офф Боруссия Д 3 6 14 Плей-офф Бавария 3 5 15 Плей-офф Рома 3 4 16 Плей-офф Атлетико М 3 4 17 Плей-офф Шахтёр 3 4 18 Плей-офф ПСВ Эйндховен 3 4 19 Плей-офф Вильярреал 3 3 20 Плей-офф Интер М 3 3 21 Плей-офф Манчестер Юнайтед 3 3 22 Плей-офф Наполи 3 3 23 Плей-офф Галатасарай 3 3 24 Плей-офф ЛАСК 3 3 25 Сабах 3 3 26 Фейеноорд 3 3 27 Ланс 3 3 28 Будё-Глимт 3 3 29 АЕК Афины 3 3 30 РБ Лейпциг 3 3 31 Фенербахче 3 2 32 Славия П 3 1 33 Викинг 3 1 34 Порту 3 0 35 Лилль 3 0 36 Слован Бр 3 0