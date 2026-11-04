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РБ Лейпциг - Манчестер Сити 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
04 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
РБ Лейпциг
Манчестер Сити

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
26 Бельгия вр Мартен Вандевордт
17 Германия зщ Ридле Баку
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
22 Германия зщ Давид Раум
21 Марокко пз Нейл Эль-Айнауи
10 Германия пз Браян Груда
6 Нидерланды пз Эзехил Банзюзи
14 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
7 Норвегия нп Антонио Нуса
40 Бразилия нп Ромуло
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
45 Узбекистан зщ Абдукодир Хусанов
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
6 Англия зщ Марк-Израэль Гехи
5 Англия пз Эллиот Андерсон
17 Аргентина пз Энцо Фернандес
47 Англия пз Фил Фоден
10 Франция пз Райан Шерки
11 Бельгия пз Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Аргентина Мартин Гастон Демикелис
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
28.11.2023 Лига чемпионов Группа G. 5-й тур Манчестер Сити3 : 2РБ Лейпциг
04.10.2023 Лига чемпионов Группа G. 2-й тур РБ Лейпциг1 : 3Манчестер Сити
14.03.2023 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Манчестер Сити7 : 0РБ Лейпциг
22.02.2023 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч РБ Лейпциг1 : 1Манчестер Сити
07.12.2021 Лига чемпионов Группа A. 6-й тур РБ Лейпциг2 : 1Манчестер Сити
15.09.2021 Лига чемпионов Группа A. 1-й тур Манчестер Сити6 : 3РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Астон Вилла39
3
1/8 финала
Ливерпуль39
4
1/8 финала
Реал Мадрид39
5
1/8 финала
Бетис39
6
1/8 финала
Штутгарт37
7
1/8 финала
Арсенал37
8
1/8 финала
Барселона36
9
Плей-офф
Комо36
10
Плей-офф
Манчестер Сити36
11
Плей-офф
Брюгге36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Боруссия Д36
14
Плей-офф
Бавария35
15
Плей-офф
Рома34
16
Плей-офф
Атлетико М34
17
Плей-офф
Шахтёр34
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
19
Плей-офф
Вильярреал33
20
Плей-офф
Интер М33
21
Плей-офф
Манчестер Юнайтед33
22
Плей-офф
Наполи33
23
Плей-офф
Галатасарай33
24
Плей-офф
ЛАСК33
25 Сабах33
26 Фейеноорд33
27 Ланс33
28 Будё-Глимт33
29 АЕК Афины33
30 РБ Лейпциг33
31 Фенербахче32
32 Славия П31
33 Викинг31
34 Порту30
35 Лилль30
36 Слован Бр30
Кто победит?
6 голосов болельщиков
РБ Лейпциг
17%
Ничья
0%
Манчестер Сити
83%

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