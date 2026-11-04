РБ Лейпциг - Манчестер Сити 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069 04 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 4-й тур Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд РБ Лейпциг Лейпциг, Германия Манчестер Сити Манчестер, Англия 26 вр Мартен Вандевордт 17 зщ Ридле Баку 4 зщ Вилли Орбан 23 зщ Кастелло Люкеба 22 зщ Давид Раум 21 пз Нейл Эль-Айнауи 10 пз Браян Груда 6 пз Эзехил Банзюзи 14 пз Кристоф Баумгартнер 7 нп Антонио Нуса 40 нп Ромуло 1 вр Джанлуиджи Доннарумма 45 зщ Абдукодир Хусанов 3 зщ Рубен Диаш 24 зщ Йошко Гвардиол 6 зщ Марк-Израэль Гехи 5 пз Эллиот Андерсон 17 пз Энцо Фернандес 47 пз Фил Фоден 10 пз Райан Шерки 11 пз Жереми Доку 9 нп Эрлинг Холанд Главные тренеры Мартин Гастон Демикелис Энцо Мареска История личных встреч 28.11.2023 Лига чемпионов Группа G. 5-й тур 3 : 2 04.10.2023 Лига чемпионов Группа G. 2-й тур 1 : 3 14.03.2023 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 7 : 0 22.02.2023 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 1 : 1 07.12.2021 Лига чемпионов Группа A. 6-й тур 2 : 1 15.09.2021 Лига чемпионов Группа A. 1-й тур 6 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 3 9 2 1/8 финала Астон Вилла 3 9 3 1/8 финала Ливерпуль 3 9 4 1/8 финала Реал Мадрид 3 9 5 1/8 финала Бетис 3 9 6 1/8 финала Штутгарт 3 7 7 1/8 финала Арсенал 3 7 8 1/8 финала Барселона 3 6 9 Плей-офф Комо 3 6 10 Плей-офф Манчестер Сити 3 6 11 Плей-офф Брюгге 3 6 12 Плей-офф Спортинг 3 6 13 Плей-офф Боруссия Д 3 6 14 Плей-офф Бавария 3 5 15 Плей-офф Рома 3 4 16 Плей-офф Атлетико М 3 4 17 Плей-офф Шахтёр 3 4 18 Плей-офф ПСВ Эйндховен 3 4 19 Плей-офф Вильярреал 3 3 20 Плей-офф Интер М 3 3 21 Плей-офф Манчестер Юнайтед 3 3 22 Плей-офф Наполи 3 3 23 Плей-офф Галатасарай 3 3 24 Плей-офф ЛАСК 3 3 25 Сабах 3 3 26 Фейеноорд 3 3 27 Ланс 3 3 28 Будё-Глимт 3 3 29 АЕК Афины 3 3 30 РБ Лейпциг 3 3 31 Фенербахче 3 2 32 Славия П 3 1 33 Викинг 3 1 34 Порту 3 0 35 Лилль 3 0 36 Слован Бр 3 0