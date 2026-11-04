РБ Лейпциг - Манчестер Сити 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
04 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|21
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|10
|пз
|Браян Груда
|6
|пз
|Эзехил Банзюзи
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|7
|нп
|Антонио Нуса
|40
|нп
|Ромуло
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|5
|пз
|Эллиот Андерсон
|17
|пз
|Энцо Фернандес
|47
|пз
|Фил Фоден
|10
|пз
|Райан Шерки
|11
|пз
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Мартин Гастон Демикелис
|Энцо Мареска
История личных встреч
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 5-й тур
|3 : 2
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 2-й тур
|1 : 3
|14.03.2023
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|7 : 0
|22.02.2023
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|07.12.2021
|Лига чемпионов
|Группа A. 6-й тур
|2 : 1
|15.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа A. 1-й тур
|6 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Бетис
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Штутгарт
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Барселона
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Комо
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Брюгге
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бавария
|3
|5
| 15
Плей-офф
|Рома
|3
|4
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|3
|4
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Вильярреал
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Интер М
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|3
| 24
Плей-офф
|ЛАСК
|3
|3
|25
|Сабах
|3
|3
|26
|Фейеноорд
|3
|3
|27
|Ланс
|3
|3
|28
|Будё-Глимт
|3
|3
|29
|АЕК Афины
|3
|3
|30
|РБ Лейпциг
|3
|3
|31
|Фенербахче
|3
|2
|32
|Славия П
|3
|1
|33
|Викинг
|3
|1
|34
|Порту
|3
|0
|35
|Лилль
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0
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