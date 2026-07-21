Арарат-Армения - Шэмрок Роверс (21.07.2026) | Лига чемпионов 2026/27 Дата публикации: 23-07-2026

Предлагаем вашему вниманию запись матча Арарат-Армения - Шэмрок Роверс, который состоялся 21 июля 2026 года, в рамках турнира: Лига чемпионов 2026/27, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.