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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити (13.09.2026) | Чемпионат Англии 2026/27

Дата публикации: 13-09-2026

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити

Предлагаем вашему вниманию запись матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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