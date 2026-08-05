Панатинаикос - ЦСКА 1948 (05.08.2026) | Лига конференций 2026/27 Дата публикации: 06-08-2026

Предлагаем вашему вниманию запись матча Панатинаикос - ЦСКА 1948, который состоялся 05 августа 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.