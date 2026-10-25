Атлетик - Хетафе (25.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В воскресенье, 25 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Атлетик Бильбао и Хетафе. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 16:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Франсиско Эрнандес Маэсо. Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес» в городе Бильбао и собрала 44 160 зрителей на трибунах.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Атлетик Бильбао (схема 4-2-3-1): Унаи Симон, Уго Ринкон, Дани Вивиан, Айтор Паредес, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галаррета, Пейо Каналес, Иньяки Уильямс, Алекс Беренгер, Нико Уильямс, Мароан Саннади.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Хетафе на сегодняшнюю встречу: Давид Сория, Кико Фемения, Дани Карвахаль, Неманья Гудель, Жан Ив Валу, Хоан Мохика, Рамон Терратс, Франчо Серрано, Марио Мартин, Мартин Сатриано, Иван Асон.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 17-й минуте матча команда Атлетик Бильбао открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Алекс Беренгер. Счет стал 1:0.

На 18-й минуте в составе Атлетик Бильбао последовала вынужденная замена: Иньиго Руис де Галаррета уступил место Беньят Геренабаррена Зендоиа.

На 35-й минуте поединка команда Атлетик Бильбао сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Иньяки Уильямс. Счет стал 2:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 39-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Рамон Терратс (Хетафе).

На 43-й минуте в карточку арбитра попал Дани Карвахаль (Хетафе).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Франчо Серрано на поле появился Саба Сазонов (Хетафе).

На 46-й минуте в составе Хетафе поле покинул Кико Фемения, а вместо него вышел Андрес Гарсия.

На 63-й минуте предупреждение получил Хоан Мохика (Хетафе).

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Нико Уильямс на поле появился Кристиан Имга Митого (Атлетик Бильбао).

На 68-й минуте в составе Атлетик Бильбао поле покинул Мароан Саннади, а вместо него вышел Алехандро Рего Мора.

На 70-й минуте поединка команда Атлетик Бильбао сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Айтор Паредес. Счет стал 3:0.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рамон Терратс на поле появился Борха Майораль (Хетафе).

На 71-й минуте в составе Хетафе поле покинул Иван Асон, а вместо него вышел Энес Юнал.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хоан Мохика на поле появился Давинчи (Хетафе).

На 72-й минуте в карточку арбитра попал Беньят Геренабаррена Зендоиа (Атлетик Бильбао).

На 84-й минуте в составе Атлетик Бильбао поле покинул Пейо Каналес, а вместо него вышел Беньят Прадос.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иньяки Уильямс на поле появился Хесус Вискай Уртадо (Атлетик Бильбао).

На 86-й минуте Марио Мартин (Хетафе) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 88-й минуте поединка команда Атлетик Бильбао сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Юри Берчиче. Счет стал 4:0.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Атлетик Бильбао и Хетафе завершился с итоговым счетом 4:0 в пользу команды Атлетик Бильбао.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!