Осер - Ле-Ман (25.10.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 25 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Осер и Ле-Ман. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Вилли Делажод. Игра прошла на стадионе «Стад де л'Аббе-Дешам» в городе Осер.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Осер (схема 3-4-2-1): Поль Нарди, Крист Макоссо, Аксель Туанзебе, Клеман Акпа, Ламин Си, Науиру Ахамада, Кевин Дануа, Фредрик Оппегор, Ромен Февр, Данни Намасо, Кэмерон Арчер.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Ле-Ман на сегодняшнюю встречу: Николя Косик, Джибриль Сидибе, Самюэль Йоу, Рауль Торренте, Александре Лоре, Лукас Буаде, Антуан Рабийяр, Люка Бретель, Лукас Калода, Луи Мафута, Хабибу Диалло.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Will Still (Осер).

На 21-й минуте в карточку арбитра попал Александре Лоре (Ле-Ман).

На 26-й минуте предупреждение получил Лукас Буаде (Ле-Ман).

На 48-й минуте матча команда Ле-Ман открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Лукас Буаде. Счет стал 0:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 53-й минуте в составе Ле-Ман поле покинул Джибриль Сидибе, а вместо него вышел Ноа Буассе.

На 56-й минуте поединка команда Осер сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Кэмерон Арчер. Счет стал 1:1.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Александре Лоре на поле появился Жан Веркрусс (Ле-Ман).

На 63-й минуте в составе Ле-Ман поле покинул Хабибу Диалло, а вместо него вышел Дам Гей.

На 69-й минуте в карточку арбитра попал Кевин Дануа (Осер).

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ламин Си на поле появился Райан Манденге (Осер).

На 86-й минуте в составе Осер поле покинул Данни Намасо, а вместо него вышел Аристид Зоссу.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кевин Дануа на поле появился Пьер Эква (Осер).

На 86-й минуте в составе Ле-Ман поле покинул Антуан Рабийяр, а вместо него вышел Дауда Траоре.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лукас Буаде на поле появился Раян Бамба (Ле-Ман).

На 90-й минуте в составе Осер поле покинул Кэмерон Арчер, а вместо него вышел Юссеф Худа.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Науиру Ахамада на поле появился Артур Пьефор (Осер).

Итог встречи

На 99-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Осер и Ле-Ман завершился вничью со счетом 1:1.

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