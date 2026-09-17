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Манчестер Сити - Норвич Сити (17.09.2026) | Кубок Английской лиги 2026/27

Дата публикации: 17-09-2026

Манчестер Сити - Норвич Сити (17.09.2026)

Предлагаем вашему вниманию запись матча Манчестер Сити - Норвич Сити, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Английской лиги 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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