Турция - Бельгия (12.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В четверг, 12 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Турция и Бельгия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Сандро Шерер. Игра прошла на стадионе «Стадион Гюрсель Аксель» в городе Измир.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Турция (схема 4-2-3-1): Угурджан Чакыр, Огуз Айдын, Озан Кабак, Мерих Демирал, Ферди Кадыоглу, Исмаил Юксек, Оркун Кёкчю, Юнус Акгюн, Арда Гюлер, Барыш Алпер Йылмаз, Энес Юнал.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Бельгия на сегодняшнюю встречу: Сенне Ламменс, Тимоти Кастань, Натан Нгой, Брэндон Мехеле, Максим Де Кёйпер, Кевин Де Брёйне, Николас Раскин, Юри Тилеманс, Диего Морейра, Шарль Де Кетеларе, Жереми Доку.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 20-й минуте матча команда Турция открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Арда Гюлер. Счет стал 1:0.

На 27-й минуте поединка команда Бельгия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Кевин Де Брёйне. Счет стал 1:1.

На 30-й минуте поединка команда Бельгия сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Шарль Де Кетеларе. Счет стал 1:2.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 32-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Озан Кабак (Турция).

На 50-й минуте в карточку арбитра попал Исмаил Юксек (Турция).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 58-й минуте в составе Турция поле покинул Оркун Кёкчю, а вместо него вышел Хакан Чалханоглу.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Энес Юнал на поле появился Дениз Гюль (Турция).

На 68-й минуте в составе Бельгия поле покинул Диего Морейра, а вместо него вышел Доди Лукебакио.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кевин Де Брёйне на поле появился Леандро Троссар (Бельгия).

На 70-й минуте в составе Турция поле покинул Огуз Айдын, а вместо него вышел Зеки Челик.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Исмаил Юксек на поле появился Салих Озджан (Турция).

На 79-й минуте в составе Бельгия поле покинул Шарль Де Кетеларе, а вместо него вышел Уго Кёйперс.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жереми Доку на поле появился Мика Годтс (Бельгия).

На 80-й минуте в составе Турция поле покинул Барыш Алпер Йылмаз, а вместо него вышел Джан Узун.

На 90+3-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николас Раскин на поле появился Ханс Ванакен (Бельгия).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Турция и Бельгия завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Бельгия.

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