В воскресенье, 22 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Расинг и Реал Сосьедад. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Мануэль Хесус Орельяна Сид. Игра прошла на стадионе «Эль-Сардинеро» в городе Сантандер.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Расинг (схема 4-2-3-1): Хулен Агирресабала, Пабло Рамон, Педро Фелипе, Жануэль Белосиан, Хорхе Салинас, Маттео Прати, Иван Мартин, Икер Луке, Серхио Каналес, Иньиго Висенте, Яссир Забири.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Реал Сосьедад на сегодняшнюю встречу: Алекс Ремиро, Эктор Фор, Игор Субельдия, Мамаду Сарр, Серхио Гомес, Лука Сучич, Джон Горрочетаги, Карлос Солер, Гонсалу Гедеш, Микель Оярсабаль, Орри Оускарссон.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 6-й минуте матча команда Расинг открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Яссир Забири. Счет стал 1:0.

На 8-й минуте поединка команда Расинг сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Яссир Забири. Счет стал 2:0.

На 45+1-й минуте поединка команда Реал Сосьедад сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Микель Оярсабаль. Счет стал 2:1.

На 60-й минуте поединка команда Реал Сосьедад сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Гонсалу Гедеш. Счет стал 2:2.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 66-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Алекс Ремиро (Реал Сосьедад).

На 68-й минуте поединка команда Расинг сумела выйти вперед. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Серхио Каналес. Счет стал 3:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 68-й минуте в составе Реал Сосьедад поле покинул Карлос Солер, а вместо него вышел Такэфуса Кубо.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эктор Фор на поле появился Джон Арамбуру (Реал Сосьедад).

На 74-й минуте в карточку арбитра попал Икер Луке (Расинг).

На 76-й минуте в составе Расинг поле покинул Серхио Каналес, а вместо него вышел Пабло Гарсия.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Орри Оускарссон на поле появился Арсен Захарян (Реал Сосьедад).

На 80-й минуте предупреждение получил Мамаду Сарр (Реал Сосьедад).

На 86-й минуте в составе Реал Сосьедад поле покинул Серхио Гомес, а вместо него вышел Айен Муньос.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джон Горрочетаги на поле появился Беньят Турриентес (Реал Сосьедад).

На 86-й минуте в составе Расинг поле покинул Яссир Забири, а вместо него вышел Андре Алмейда.

На 90+1-й минуте в карточку арбитра попал Иньиго Висенте (Расинг).

На 90+1-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иньиго Висенте на поле появился Факундо Гонсалес (Расинг).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Расинг и Реал Сосьедад завершился с итоговым счетом 3:2 в пользу команды Расинг.

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