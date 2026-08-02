Оренбург - Зенит 2 августа обзор матча
Дата публикации: 02-08-2026
Оренбург
0 : 3
Зенит
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Зенит
Санкт-Петербург
|88
|вр
|Максим Рудаков
|3
|зщ
|Данила Ведерников
46'
|5
|зщ
|Алексей Татаев
66'
|6
|зщ
|Джон Паласиос
|24
|зщ
|Максим Сивис
|57
|пз
|Евгений Болотов
|8
|пз
|Дамиан Пуэбла
78'
|20
|пз
|Дмитрий Рыбчинский
67'
|78
|нп
|Руслан Куль
|30
|нп
|Гедеон Гузина
|77
|нп
|Андрей Касаджиков
69'
|26
|зщ
|Эмил Ценов
46'
|19
|нп
|Алешандре Жезус
66'
|38
|зщ
|Артём Касимов
67'
|27
|пз
|Ренат Голыбин
69'
|21
|нп
|Бенхамин Бош
78'
|16
|вр
|Денис Адамов
|33
|зщ
|Нино
|66
|зщ
|Роман Вега
46'
|78
|зщ
|Игорь Дивеев
|31
|зщ
|Густаво Мантуан
|5
|пз
|Вильмар Барриос
|8
|пз
|Вендел
|14
|пз
|Джон Джон
69'
|7
|нп
|Александр Соболев
85'
|10
|нп
|Максим Глушенков
|20
|нп
|Педро
85'
|3
|зщ
|Дуглас Сантос
46'
|11
|нп
|Луис Энрике
69'
|9
|нп
|Фелипе Аугусто
85'
|17
|нп
|Андрей Мостовой
85'
Запасные
|95
|вр
|Андрей Ходанович
|53
|вр
|Вячеслав Коробов
|2
|зщ
|Станислав Поройков
|65
|пз
|Иван Иващенко
|11
|пз
|Егор Назаренко
|63
|нп
|Осман Минатулаев
|96
|нп
|Кирилл Дударин
|57
|вр
|Богдан Москвичёв
|71
|вр
|Даниил Одоевский
|6
|зщ
|Ванья Дркушич
|15
|зщ
|Вячеслав Караваев
|25
|зщ
|Кевин Андраде
|28
|зщ
|Нуралы Алип
|21
|пз
|Александр Ерохин
|61
|пз
|Даниил Кондаков
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Сергей Богданович Семак
Голы
Максим Глушенков
Педро
0:1
6'
Максим Глушенков
0:2
59'
Максим Глушенков
Джон Джон
0:3
66'
Наказания
Алексей Татаев
21'
Роман Вега
23'
Андрей Касаджиков
25'
Джон Паласиос
76'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оренбург - Зенит, который состоялся 2 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.