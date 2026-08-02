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Оренбург - Зенит 2 августа обзор матча

Дата публикации: 02-08-2026
Оренбург
Оренбург
0 : 3
Зенит
Зенит
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Зенит
Санкт-Петербург
88РоссияврМаксим Рудаков
3РоссиязщДанила Ведерников
46'
5РоссиязщАлексей Татаев
66'
6КолумбиязщДжон Паласиос
24ФранциязщМаксим Сивис
57РоссияпзЕвгений Болотов
8АргентинапзДамиан Пуэбла
78'
20РоссияпзДмитрий Рыбчинский
67'
78РоссиянпРуслан Куль
30Босния и ГерцеговинанпГедеон Гузина
77РоссиянпАндрей Касаджиков
69'
26БолгариязщЭмил Ценов
46'
19БразилиянпАлешандре Жезус
66'
38РоссиязщАртём Касимов
67'
27РоссияпзРенат Голыбин
69'
21АргентинанпБенхамин Бош
78'
16РоссияврДенис Адамов
33Бразилиязщ Нино
66АргентиназщРоман Вега
46'
78РоссиязщИгорь Дивеев
31БразилиязщГуставо Мантуан
5КолумбияпзВильмар Барриос
8Бразилияпз Вендел
14БразилияпзДжон Джон
69'
7РоссиянпАлександр Соболев
85'
10РоссиянпМаксим Глушенков
20Бразилиянп Педро
85'
3БразилиязщДуглас Сантос
46'
11БразилиянпЛуис Энрике
69'
9БразилиянпФелипе Аугусто
85'
17РоссиянпАндрей Мостовой
85'
Запасные
95РоссияврАндрей Ходанович
53РоссияврВячеслав Коробов
2РоссиязщСтанислав Поройков
65РоссияпзИван Иващенко
11РоссияпзЕгор Назаренко
63РоссиянпОсман Минатулаев
96РоссиянпКирилл Дударин
57РоссияврБогдан Москвичёв
71РоссияврДаниил Одоевский
6СловениязщВанья Дркушич
15РоссиязщВячеслав Караваев
25КолумбиязщКевин Андраде
28КазахстанзщНуралы Алип
21РоссияпзАлександр Ерохин
61РоссияпзДаниил Кондаков
Главные тренеры
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
РоссияСергей Богданович Семак
Голы
Максим Глушенков
Педро
0:1
6'
Максим Глушенков
0:2
59'
Максим Глушенков
Джон Джон
0:3
66'
Наказания
Алексей Татаев
21'
Роман Вега
23'
Андрей Касаджиков
25'
Джон Паласиос
76'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оренбург - Зенит, который состоялся 2 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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