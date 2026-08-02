Оренбург - Зенит 2 августа обзор матча Дата публикации: 02-08-2026 Оренбург 0 : 3 Зенит Составы команд Оренбург Оренбург Зенит Санкт-Петербург 88 вр Максим Рудаков 3 зщ Данила Ведерников 46' 5 зщ Алексей Татаев 66' 6 зщ Джон Паласиос 24 зщ Максим Сивис 57 пз Евгений Болотов 8 пз Дамиан Пуэбла 78' 20 пз Дмитрий Рыбчинский 67' 78 нп Руслан Куль 30 нп Гедеон Гузина 77 нп Андрей Касаджиков 69' 26 зщ Эмил Ценов 46' 19 нп Алешандре Жезус 66' 38 зщ Артём Касимов 67' 27 пз Ренат Голыбин 69' 21 нп Бенхамин Бош 78' 16 вр Денис Адамов 33 зщ Нино 66 зщ Роман Вега 46' 78 зщ Игорь Дивеев 31 зщ Густаво Мантуан 5 пз Вильмар Барриос 8 пз Вендел 14 пз Джон Джон 69' 7 нп Александр Соболев 85' 10 нп Максим Глушенков 20 нп Педро 85' 3 зщ Дуглас Сантос 46' 11 нп Луис Энрике 69' 9 нп Фелипе Аугусто 85' 17 нп Андрей Мостовой 85' Запасные 95 вр Андрей Ходанович 53 вр Вячеслав Коробов 2 зщ Станислав Поройков 65 пз Иван Иващенко 11 пз Егор Назаренко 63 нп Осман Минатулаев 96 нп Кирилл Дударин 57 вр Богдан Москвичёв 71 вр Даниил Одоевский 6 зщ Ванья Дркушич 15 зщ Вячеслав Караваев 25 зщ Кевин Андраде 28 зщ Нуралы Алип 21 пз Александр Ерохин 61 пз Даниил Кондаков Главные тренеры Ильдар Раушанович Ахметзянов Сергей Богданович Семак Голы Максим Глушенков Педро 0:1 6' Максим Глушенков 0:2 59' Максим Глушенков Джон Джон 0:3 66' Наказания Алексей Татаев 21' Роман Вега 23' Андрей Касаджиков 25' Джон Паласиос 76'

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