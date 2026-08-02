Эпицентр - Оболонь-Бровар 2 августа обзор матча Дата публикации: 02-08-2026 Эпицентр 3 : 0 Оболонь-Бровар Составы команд Эпицентр Дунаевцы Оболонь-Бровар Киев 71 вр Nikita Fedotov 10 зщ Хон Себерио 76' 13 зщ Serjan Repaj 83' 77 зщ Nil Coch 8 пз Mykola Myronyuk 14 пз Рауль Таварес 97 пз Александр Климец 7 пз Валерий Лучкевич 39' 99 нп Carlos Rojas 20 нп Vadym Sydun 76' 9 нп Joaquinete 83' 70 зщ Игорь Кирюханцев 39' 21 пз Nene 76' 15 нп Maksym Yevpak 76' 59 нп Артём Козак 83' 25 Vitaliy Gorin 83' 1 вр Назарий Федоривский 2 зщ Дмитрий Капинус 3 зщ Виталий Ермаков 30 зщ Kyrylo Prokopchuk 5 зщ Евгений Шевченко 8 пз Артём Кулаковский 61' 20 пз Роман Волохатый 69' 15 пз Дмитрий Мышнёв 84' 28 нп Павел Полегенько 9 нп Денис Устименко 61' 55 нп Сергей Суханов 46' 17 пз Евгений Морозко 46' 4 пз Тарас Мороз 61' 90 нп Тарас Лях 61' 99 нп Денис Теслюк 69' 6 пз Максим Чех 84' Голы Joaquinete 1:0 60' Mykola Myronyuk Vadym Sydun 2:0 68' Joaquinete 3:0 78' Наказания Сергей Суханов 42'

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