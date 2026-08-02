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Эпицентр - Оболонь-Бровар 2 августа обзор матча

Дата публикации: 02-08-2026
Эпицентр
Эпицентр
3 : 0
Оболонь-Бровар
Оболонь-Бровар
Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Оболонь-Бровар
Киев
71УкраинаврNikita Fedotov
10ИспаниязщХон Себерио
76'
13АлбаниязщSerjan Repaj
83'
77ИспаниязщNil Coch
8УкраинапзMykola Myronyuk
14ИспанияпзРауль Таварес
97УкраинапзАлександр Климец
7УкраинапзВалерий Лучкевич
39'
99ИспаниянпCarlos Rojas
20УкраинанпVadym Sydun
76'
9Испаниянп Joaquinete
83'
70УкраиназщИгорь Кирюханцев
39'
21Испанияпз Nene
76'
15УкраинанпMaksym Yevpak
76'
59УкраинанпАртём Козак
83'
25УкраинаVitaliy Gorin
83'
1УкраинаврНазарий Федоривский
2УкраиназщДмитрий Капинус
3УкраиназщВиталий Ермаков
30УкраиназщKyrylo Prokopchuk
5УкраиназщЕвгений Шевченко
8УкраинапзАртём Кулаковский
61'
20УкраинапзРоман Волохатый
69'
15УкраинапзДмитрий Мышнёв
84'
28УкраинанпПавел Полегенько
9УкраинанпДенис Устименко
61'
55УкраинанпСергей Суханов
46'
17УкраинапзЕвгений Морозко
46'
4УкраинапзТарас Мороз
61'
90УкраинанпТарас Лях
61'
99УкраинанпДенис Теслюк
69'
6УкраинапзМаксим Чех
84'
Голы
Joaquinete
1:0
60'
Mykola Myronyuk
Vadym Sydun
2:0
68'
Joaquinete
3:0
78'
Наказания
Сергей Суханов
42'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эпицентр - Оболонь-Бровар, который состоялся 2 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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