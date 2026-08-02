Эпицентр - Оболонь-Бровар 2 августа обзор матча
Дата публикации: 02-08-2026
Эпицентр
3 : 0
Оболонь-Бровар
Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Оболонь-Бровар
Киев
|71
|вр
|Nikita Fedotov
|10
|зщ
|Хон Себерио
76'
|13
|зщ
|Serjan Repaj
83'
|77
|зщ
|Nil Coch
|8
|пз
|Mykola Myronyuk
|14
|пз
|Рауль Таварес
|97
|пз
|Александр Климец
|7
|пз
|Валерий Лучкевич
39'
|99
|нп
|Carlos Rojas
|20
|нп
|Vadym Sydun
76'
|9
|нп
|Joaquinete
83'
|70
|зщ
|Игорь Кирюханцев
39'
|21
|пз
|Nene
76'
|15
|нп
|Maksym Yevpak
76'
|59
|нп
|Артём Козак
83'
|25
|Vitaliy Gorin
83'
|1
|вр
|Назарий Федоривский
|2
|зщ
|Дмитрий Капинус
|3
|зщ
|Виталий Ермаков
|30
|зщ
|Kyrylo Prokopchuk
|5
|зщ
|Евгений Шевченко
|8
|пз
|Артём Кулаковский
61'
|20
|пз
|Роман Волохатый
69'
|15
|пз
|Дмитрий Мышнёв
84'
|28
|нп
|Павел Полегенько
|9
|нп
|Денис Устименко
61'
|55
|нп
|Сергей Суханов
46'
|17
|пз
|Евгений Морозко
46'
|4
|пз
|Тарас Мороз
61'
|90
|нп
|Тарас Лях
61'
|99
|нп
|Денис Теслюк
69'
|6
|пз
|Максим Чех
84'
Голы
Joaquinete
1:0
60'
Mykola Myronyuk
Vadym Sydun
2:0
68'
Joaquinete
3:0
78'
Наказания
Сергей Суханов
42'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эпицентр - Оболонь-Бровар, который состоялся 2 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.