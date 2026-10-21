ЦСКА объявил о продаже всех билетов на дерби со «Спартаком» 

На московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 12-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги проданы все билеты, доступные для покупки. Таким образом, встреча на «ВЭБ Арене», которая состоится в воскресенье, 25 октября, должна пройти при полностью заполненных трибунах.

О продаже всех билетов сообщила пресс-служба армейского клуба в официальном телеграм-канале. В ЦСКА поблагодарили болельщиков за поддержку и отметили, что заполненный стадион поможет команде в принципиальном противостоянии.

«Куплены все билеты, доступные в продаже! Заполненные трибуны „ВЭБ Арены“ будут гнать команду вперёд. Спасибо, красно-синие!» — говорится в заявлении клуба.

Стартовый свисток матча прозвучит в 16:00 по московскому времени. Дерби станет важным событием для обеих команд не только из-за принципиального соперничества, но и с точки зрения борьбы за позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Перед очной встречей «Спартак» располагается на третьем месте, набрав 23 очка. ЦСКА под руководством Дмитрия Игдисамова имеет в активе 22 очка и занимает четвёртую строчку. Таким образом, соперников разделяет всего один балл.

Победа в предстоящем матче позволит одной из команд улучшить своё положение в таблице и получить преимущество над прямым конкурентом. При этом полный стадион добавит встрече особую атмосферу, а поддержка трибун станет дополнительным фактором в одном из главных противостояний российского футбола.