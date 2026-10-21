00:01 ()
Расписание матчей
Среда 21 октября
Четверг 22 октября
Свернуть список

ЦСКА объявил о продаже всех билетов на дерби со «Спартаком»

Дата публикации: 21-10-2026 22:36

ЦСКА объявил о продаже всех билетов на дерби со «Спартаком» 

На московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 12-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги проданы все билеты, доступные для покупки. Таким образом, встреча на «ВЭБ Арене», которая состоится в воскресенье, 25 октября, должна пройти при полностью заполненных трибунах.

О продаже всех билетов сообщила пресс-служба армейского клуба в официальном телеграм-канале. В ЦСКА поблагодарили болельщиков за поддержку и отметили, что заполненный стадион поможет команде в принципиальном противостоянии.

«Куплены все билеты, доступные в продаже! Заполненные трибуны „ВЭБ Арены“ будут гнать команду вперёд. Спасибо, красно-синие!» говорится в заявлении клуба.

Стартовый свисток матча прозвучит в 16:00 по московскому времени. Дерби станет важным событием для обеих команд не только из-за принципиального соперничества, но и с точки зрения борьбы за позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Перед очной встречей «Спартак» располагается на третьем месте, набрав 23 очка. ЦСКА под руководством Дмитрия Игдисамова имеет в активе 22 очка и занимает четвёртую строчку. Таким образом, соперников разделяет всего один балл.

Победа в предстоящем матче позволит одной из команд улучшить своё положение в таблице и получить преимущество над прямым конкурентом. При этом полный стадион добавит встрече особую атмосферу, а поддержка трибун станет дополнительным фактором в одном из главных противостояний российского футбола.

Социальные комментарии Cackle
  • Куртуа высмеял слухи о подмене Винисиуса Жуниора в мадридском «Реале»
    Куртуа высмеял слухи о подмене Винисиуса Жуниора в мадридском «Реале»
    Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал распространившиеся в социальных сетях слухи о том, что за испанский клуб якобы...
  • «Барселона» потеряла Ольмо перед «эль класико» с «Реалом»
    «Барселона» потеряла Ольмо перед «эль класико» с «Реалом»
    Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо выбыл примерно на месяц после повреждения, полученного в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов...
  • Кварацхелия пообещал вернуться сильнее после серьёзной травмы в матче с «Барселоной»
    Кварацхелия пообещал вернуться сильнее после серьёзной травмы в матче с «Барселоной»
    Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия опубликовал эмоциональное обращение после того, как медицинское обследование выявило у...
  • Ярмолюка призвали отстранить на шесть-восемь матчей после инцидента с «Ливерпулем»
    Ярмолюка призвали отстранить на шесть-восемь матчей после инцидента с «Ливерпулем»
    Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк подвергся критике после эпизода в матче английской Премьер-лиги против «Ливерпуля». Эксперт...
  • Ребров отказался от возвращения в «Динамо», несмотря на предложение клуба
    Ребров отказался от возвращения в «Динамо», несмотря на предложение клуба
    Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о возможном возвращении Сергея Реброва на пост главного тренера киевского «Динамо». По его словам,...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close