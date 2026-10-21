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«Лилль» потерпел третье поражение подряд в матче третьего тура Лиги чемпионов, уступив «Галатасараю»

Дата публикации: 21-10-2026 22:41

«Лилль» потерпел третье поражение подряд в матче третьего тура Лиги чемпионов, уступив «Галатасараю» 

Турецкий «Галатасарай» одержал победу над французским «Лиллем» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Декатлон Арена Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске и завершилась со счётом 4:2 в пользу стамбульского клуба. Главным арбитром был словенец Раде Обренович.

Гости открыли счёт уже на второй минуте. Вингер Юнус Акгюн поразил ворота французской команды и вывел «Галатасарай» вперёд. Однако хозяева быстро отреагировали на пропущенный мяч: на восьмой минуте нападающий Сориба Диаун восстановил равновесие.

На 27-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Лилля» после того, как голкипер Берке Озер нарушил правила в борьбе с форвардом Виктором Осимхеном. Тем не менее после вмешательства VAR судья пересмотрел эпизод и отменил своё первоначальное решение.

Перед перерывом команды обменялись голами. На 39-й минуте Диаун оформил дубль и вывел «Лилль» вперёд. Однако на 44-й минуте российский футболист Алексей Батраков восстановил равенство, отправив мяч в ворота ударом головой после передачи защитника Роланда Шаллаи.

Во втором тайме «Галатасарай» сумел переломить ход встречи. На 52-й минуте полузащитник Лукас Торрейра забил третий гол турецкой команды. Ещё через девять минут Осимхен отличился сам, установив окончательный счёт 4:2.

Для Батракова этот гол стал вторым подряд в Лиге чемпионов. В предыдущем туре российский футболист также отметился результативным ударом, однако тогда «Галатасарай» уступил «Барселоне» со счётом 1:4.

Победа позволила стамбульскому клубу набрать первые три очка в нынешнем розыгрыше турнира. «Лилль», напротив, проиграл все три стартовых матча общего этапа и пока остаётся без набранных очков.

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