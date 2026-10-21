Куртуа высмеял слухи о подмене Винисиуса Жуниора в мадридском «Реале»
Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал распространившиеся в социальных сетях слухи о том, что за испанский клуб якобы выступает двойник бразильского нападающего Винисиуса Жуниора. Голкипер отверг подобные предположения и объяснил их популярность обработкой фотографий и видеоматериалов.
«Это абсолютно настоящий Винисиус! Люди в интернете просто используют фотошоп, чтобы намеренно изменить его внешность на снимках и смонтировать ролики. Порой кто-то запускает совершенно абсурдную теорию, и она моментально становится вирусной по всему миру», — приводит слова Куртуа Cadena COPE.
В последние недели в социальных сетях стали активно распространяться публикации, авторы которых сравнивали внешность Винисиуса в разных матчах. Пользователи обращали внимание на черты лица и причёску бразильца, пытаясь найти различия между фотографиями и видеозаписями с его участием.
Некоторые авторы подобных публикаций всерьёз утверждали, что футболиста могли подменить двойником. Эти предположения быстро набрали популярность в интернете, несмотря на отсутствие представленных доказательств.
Куртуа связал распространение подобных слухов с возможностями редактирования изображений и стремительным распространением необычных теорий в социальных сетях. По мнению бельгийского голкипера, достаточно абсурдного утверждения, чтобы оно привлекло внимание пользователей по всему миру.
Таким образом, вратарь «Реала» публично поддержал одноклубника и дал понять, что не воспринимает всерьёз теорию о его подмене. Вирусные публикации о предполагаемом двойнике Винисиуса Жуниора остаются интернет-слухами.
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