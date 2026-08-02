19:30 ()
Свернуть список

Черноморец - Полесье 2 августа обзор матча

Дата публикации: 02-08-2026
Черноморец
Черноморец
1 : 2
Полесье
Полесье
Составы команд
Черноморец
Одесса
Полесье
Житомир
12НигерияврЧиджиоке Аньягбосо
24ГамбиязщМозес Джарджу
5УкраиназщВасилий Курко
83'
74УкраиназщМарьян Фарина
21УкраинапзВладислав Клименко
19УкраинапзНиколай Когут
13УкраинапзVitaliy Faraseyenko
83'
18ГрузияпзГеоргий Робакидзе
10УкраинапзАртур Авагимян
68'
7УкраинанпДаниил Алефиренко
90+1'
77УкраинанпVladyslav Gerych
11УкраинапзКирилл Попов
68'
8УкраинапзДмитрий Клёц
83'
9УкраинаAndriy Khoma
83'
22УкраиназщСергей Корнийчук
90+1'
77УкраинаврГеоргий Бущан
15УкраиназщБогдан Михайличенко
44УкраиназщСергей Чоботенко
16КосовозщИлир Красники
18УкраинапзАлександр Андриевский
14КосовопзЛиндон Эмерлаху
46'
10УкраинапзВладислав Велетень
67'
6КонгопзБорель Томандзото
84'
55УкраинанпБорис Крушинский
11Кабо-ВерденпЛеандру Андраде
57'
89УкраинанпНиколай Гайдучик
67'
95УкраинанпИгорь Краснопир
46'
7УкраинапзАлександр Назаренко
57'
27УкраинапзОлег Федор
67'
45УкраинанпМаксим Брагару
67'
8УкраинапзРуслан Бабенко
84'
Запасные
35УкраинаврМаксим Коваль
75УкраинаMaksym Nabyt
55УкраинаTymerlan Grygorchuk
52УкраинаStanislav Yarmola
20УкраинаNikita Stepovyi
1УкраинаврОлег Кудрик
4УкраиназщНикита Кравченко
31ГрузиязщГеоргий Майсурадзе
34БразилиязщЖоао Виалле
9УкраинанпАлександр Филиппов
12УкраинаArtur Drobot
94УкраинаDenys Gryshkevych
Главные тренеры
УкраинаАлександр Кучер
УкраинаРоман Иосифович Григорчук
УкраинаРуслан Петрович Ротань
Голы
Георгий Робакидзе
1:0
13'
Владислав Велетень
Богдан Михайличенко
1:1
32'
Игорь Краснопир
Владислав Велетень
1:2
51'
Наказания
Олег Федор
87'
Мозес Джарджу
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Черноморец - Полесье, который состоялся 2 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close