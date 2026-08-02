Черноморец - Полесье 2 августа обзор матча
Дата публикации: 02-08-2026
Черноморец
1 : 2
Полесье
Составы команд
Черноморец
Одесса
Полесье
Житомир
|12
|вр
|Чиджиоке Аньягбосо
|24
|зщ
|Мозес Джарджу
|5
|зщ
|Василий Курко
83'
|74
|зщ
|Марьян Фарина
|21
|пз
|Владислав Клименко
|19
|пз
|Николай Когут
|13
|пз
|Vitaliy Faraseyenko
83'
|18
|пз
|Георгий Робакидзе
|10
|пз
|Артур Авагимян
68'
|7
|нп
|Даниил Алефиренко
90+1'
|77
|нп
|Vladyslav Gerych
|11
|пз
|Кирилл Попов
68'
|8
|пз
|Дмитрий Клёц
83'
|9
|Andriy Khoma
83'
|22
|зщ
|Сергей Корнийчук
90+1'
|77
|вр
|Георгий Бущан
|15
|зщ
|Богдан Михайличенко
|44
|зщ
|Сергей Чоботенко
|16
|зщ
|Илир Красники
|18
|пз
|Александр Андриевский
|14
|пз
|Линдон Эмерлаху
46'
|10
|пз
|Владислав Велетень
67'
|6
|пз
|Борель Томандзото
84'
|55
|нп
|Борис Крушинский
|11
|нп
|Леандру Андраде
57'
|89
|нп
|Николай Гайдучик
67'
|95
|нп
|Игорь Краснопир
46'
|7
|пз
|Александр Назаренко
57'
|27
|пз
|Олег Федор
67'
|45
|нп
|Максим Брагару
67'
|8
|пз
|Руслан Бабенко
84'
Запасные
|35
|вр
|Максим Коваль
|75
|Maksym Nabyt
|55
|Tymerlan Grygorchuk
|52
|Stanislav Yarmola
|20
|Nikita Stepovyi
|1
|вр
|Олег Кудрик
|4
|зщ
|Никита Кравченко
|31
|зщ
|Георгий Майсурадзе
|34
|зщ
|Жоао Виалле
|9
|нп
|Александр Филиппов
|12
|Artur Drobot
|94
|Denys Gryshkevych
Главные тренеры
|Александр Кучер
|Роман Иосифович Григорчук
|Руслан Петрович Ротань
Голы
Георгий Робакидзе
1:0
13'
Владислав Велетень
Богдан Михайличенко
1:1
32'
Игорь Краснопир
Владислав Велетень
1:2
51'
Наказания
Олег Федор
87'
Мозес Джарджу
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Черноморец - Полесье, который состоялся 2 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.