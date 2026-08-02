Черноморец - Полесье 2 августа обзор матча Дата публикации: 02-08-2026 Черноморец 1 : 2 Полесье Составы команд Черноморец Одесса Полесье Житомир 12 вр Чиджиоке Аньягбосо 24 зщ Мозес Джарджу 5 зщ Василий Курко 83' 74 зщ Марьян Фарина 21 пз Владислав Клименко 19 пз Николай Когут 13 пз Vitaliy Faraseyenko 83' 18 пз Георгий Робакидзе 10 пз Артур Авагимян 68' 7 нп Даниил Алефиренко 90+1' 77 нп Vladyslav Gerych 11 пз Кирилл Попов 68' 8 пз Дмитрий Клёц 83' 9 Andriy Khoma 83' 22 зщ Сергей Корнийчук 90+1' 77 вр Георгий Бущан 15 зщ Богдан Михайличенко 44 зщ Сергей Чоботенко 16 зщ Илир Красники 18 пз Александр Андриевский 14 пз Линдон Эмерлаху 46' 10 пз Владислав Велетень 67' 6 пз Борель Томандзото 84' 55 нп Борис Крушинский 11 нп Леандру Андраде 57' 89 нп Николай Гайдучик 67' 95 нп Игорь Краснопир 46' 7 пз Александр Назаренко 57' 27 пз Олег Федор 67' 45 нп Максим Брагару 67' 8 пз Руслан Бабенко 84' Запасные 35 вр Максим Коваль 75 Maksym Nabyt 55 Tymerlan Grygorchuk 52 Stanislav Yarmola 20 Nikita Stepovyi 1 вр Олег Кудрик 4 зщ Никита Кравченко 31 зщ Георгий Майсурадзе 34 зщ Жоао Виалле 9 нп Александр Филиппов 12 Artur Drobot 94 Denys Gryshkevych Главные тренеры Александр Кучер Роман Иосифович Григорчук Руслан Петрович Ротань Голы Георгий Робакидзе 1:0 13' Владислав Велетень Богдан Михайличенко 1:1 32' Игорь Краснопир Владислав Велетень 1:2 51' Наказания Олег Федор 87' Мозес Джарджу 90'

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