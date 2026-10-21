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Филипп Лам призвал наказать «Манчестер Сити» и реформировать ФИФА

Дата публикации: 21-10-2026 22:39

Филипп Лам призвал наказать «Манчестер Сити» и реформировать ФИФА 

Бывший капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам высказался о расследовании в отношении английского «Манчестер Сити», связанного с предполагаемыми нарушениями финансовых правил. Немецкий экс-футболист также заявил о необходимости изменений в работе Международной федерации футбола (ФИФА).

Лам считает, что справедливое наказание за финансовые нарушения способно положительно повлиять на развитие футбола. По его мнению, подобные ситуации требуют принципиальной реакции, поскольку сохранение доверия к игре должно быть одним из главных приоритетов футбольных организаций.

«Если подобное поведение, свидетелями которого мы стали в ситуации с „Манчестер Сити“ и в самой структуре ФИФА, в итоге будет справедливо наказано это пойдёт на пользу абсолютно всему футболу.

Футбол обязан решительно пресекать сомнительные идеи до того, как они ещё сильнее отдалят эту игру от её исторических корней и простых болельщиков», приводит слова Лама немецкое издание Die Zeit.

Дело против «Манчестер Сити» касается предполагаемых нарушений финансовых правил английской Премьер-лиги в период с 2009-го по 2018 год. Ранее независимая комиссия признала клуб виновным по 114 из 115 пунктов обвинения, связанных с соблюдением финансового регламента.

По информации британских СМИ, среди возможных санкций рассматриваются масштабное снятие очков и принудительное понижение команды в Чемпионшип. Однако конкретные последствия для клуба будут зависеть от окончательного решения по делу.

Высказывание Лама затрагивает и более широкую проблему управления мировым футболом. Бывший капитан сборной Германии выступает за то, чтобы футбольные организации последовательно реагировали на нарушения и не допускали решений, способных подорвать доверие болельщиков.

На данный момент позиция Лама отражает его личное мнение о необходимости справедливого разбирательства и реформ в футболе. Окончательные санкции в отношении «Манчестер Сити» в предоставленной информации не указаны.

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