Интер Майами - Коламбус Крю 02 августа обзор матча
Дата публикации: 02-08-2026
Интер Майами
2 : 2
Коламбус Крю
Составы команд
Интер Майами
Майами
Коламбус Крю
Коламбус
|34
|вр
|Рокко Риос Ново
|4
|зщ
|Факундо Мура
|
75'
|15
|зщ
|Fricio Caicedo
|16
|зщ
|Микаэл дос Сантос Силва
|32
|зщ
|Ноа Аллен
|24
|пз
|Матео Сильветти
|
86'
|42
|пз
|Янник Брайт
|
75'
|5
|пз
|Каземиро
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|9
|нп
|Луис Суарес
|56
|нп
|Даниэль Пинтер
|
53'
|10
|пз
|Лионель Месси
|
53'
|41
|пз
|Давид Руис
|
75'
|22
|пз
|Давид Айяла
|
75'
|59
|Preston Plambeck
|
86'
|28
|вр
|Патрик Шульте
|4
|зщ
|Руди Камашо
|23
|зщ
|Мохамед Фарси
|25
|зщ
|Шон Завадски
|31
|зщ
|Стивен Морейра
|7
|пз
|Дилан Шамбос
|
61'
|8
|пз
|Даниэль Газдаг
|
62'
|16
|пз
|Таха Хабрун
|20
|пз
|Андре Гомеш
|30
|пз
|Юго Пикар
|
72'
|19
|нп
|Джамал Тьяре
|
86'
|17
|пз
|Секу Тидиани Бангура
|
61'
|10
|пз
|Брайс Мендес
|
62'
|26
|нп
|Лаутаро Хьякконе
|
72'
|11
|зщ
|Брукс Леннон
|
86'
Запасные
|97
|вр
|Дейн Сент-Клэр
|76
|зщ
|Эсекьель Абадья-Реда
|70
|Daniel Sumalla
|55
|Ian Urkidi
|52
|Diego Rey
|1
|вр
|Николас Ахен
|12
|зщ
|Сесар Рувалькаба
|18
|зщ
|Мальте Амундсен
|50
|пз
|Tarun Karumanchi
|46
|нп
|Чейз Адамс
Главные тренеры
|Хавьер Маскерано
|Хенрик Рюдстрём
Голы
Луис Суарес
Янник Брайт
1:0
16'
Каземиро
1:1
34'
Ноа Аллен
Луис Суарес
2:1
45+5'
Брайс Мендес
2:2
84'
Наказания
Секу Тидиани Бангура
74'
Каземиро
82'
Патрик Шульте
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер Майами - Коламбус Крю, который состоялся 02 августа 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.