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Интер Майами - Коламбус Крю 02 августа обзор матча

Дата публикации: 02-08-2026
Интер Майами
Интер Майами
2 : 2
Коламбус Крю
Коламбус Крю
Составы команд
Интер Майами
Майами
Коламбус Крю
Коламбус
34 Аргентина вр Рокко Риос Ново
4 Аргентина зщ Факундо Мура
75'
15 Эквадор зщ Fricio Caicedo
16 Бразилия зщ Микаэл дос Сантос Силва
32 США зщ Ноа Аллен
24 Аргентина пз Матео Сильветти
86'
42 Италия пз Янник Брайт
75'
5 Бразилия пз Каземиро
7 Аргентина пз Родриго Де Пауль
9 Уругвай нп Луис Суарес
56 США нп Даниэль Пинтер
53'
10 Аргентина пз Лионель Месси
53'
41 Гондурас пз Давид Руис
75'
22 Аргентина пз Давид Айяла
75'
59 США Preston Plambeck
86'
28 США вр Патрик Шульте
4 Франция зщ Руди Камашо
23 Канада зщ Мохамед Фарси
25 США зщ Шон Завадски
31 Кабо-Верде зщ Стивен Морейра
7 Франция пз Дилан Шамбос
61'
8 Венгрия пз Даниэль Газдаг
62'
16 США пз Таха Хабрун
20 Португалия пз Андре Гомеш
30 Франция пз Юго Пикар
72'
19 Сенегал нп Джамал Тьяре
86'
17 Гвинея пз Секу Тидиани Бангура
61'
10 Испания пз Брайс Мендес
62'
26 Аргентина нп Лаутаро Хьякконе
72'
11 США зщ Брукс Леннон
86'
Запасные
97 Канада вр Дейн Сент-Клэр
76 США зщ Эсекьель Абадья-Реда
70 США Daniel Sumalla
55 США Ian Urkidi
52 США Diego Rey
1 Гватемала вр Николас Ахен
12 США зщ Сесар Рувалькаба
18 Дания зщ Мальте Амундсен
50 США пз Tarun Karumanchi
46 США нп Чейз Адамс
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано
Швеция Хенрик Рюдстрём
Голы
Луис Суарес
Янник Брайт
1:0
16'
Каземиро
1:1
34'
Ноа Аллен
Луис Суарес
2:1
45+5'
Брайс Мендес
2:2
84'
Наказания
Секу Тидиани Бангура
74'
Каземиро
82'
Патрик Шульте
90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер Майами - Коламбус Крю, который состоялся 02 августа 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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