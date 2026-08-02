Интер Майами - Коламбус Крю 02 августа обзор матча Дата публикации: 02-08-2026 Интер Майами 2 : 2 Коламбус Крю Составы команд Интер Майами Майами Коламбус Крю Коламбус 34 вр Рокко Риос Ново 4 зщ Факундо Мура 75' 15 зщ Fricio Caicedo 16 зщ Микаэл дос Сантос Силва 32 зщ Ноа Аллен 24 пз Матео Сильветти 86' 42 пз Янник Брайт 75' 5 пз Каземиро 7 пз Родриго Де Пауль 9 нп Луис Суарес 56 нп Даниэль Пинтер 53' 10 пз Лионель Месси 53' 41 пз Давид Руис 75' 22 пз Давид Айяла 75' 59 Preston Plambeck 86' 28 вр Патрик Шульте 4 зщ Руди Камашо 23 зщ Мохамед Фарси 25 зщ Шон Завадски 31 зщ Стивен Морейра 7 пз Дилан Шамбос 61' 8 пз Даниэль Газдаг 62' 16 пз Таха Хабрун 20 пз Андре Гомеш 30 пз Юго Пикар 72' 19 нп Джамал Тьяре 86' 17 пз Секу Тидиани Бангура 61' 10 пз Брайс Мендес 62' 26 нп Лаутаро Хьякконе 72' 11 зщ Брукс Леннон 86' Запасные 97 вр Дейн Сент-Клэр 76 зщ Эсекьель Абадья-Реда 70 Daniel Sumalla 55 Ian Urkidi 52 Diego Rey 1 вр Николас Ахен 12 зщ Сесар Рувалькаба 18 зщ Мальте Амундсен 50 пз Tarun Karumanchi 46 нп Чейз Адамс Главные тренеры Хавьер Маскерано Хенрик Рюдстрём Голы Луис Суарес Янник Брайт 1:0 16' Каземиро 1:1 34' Ноа Аллен Луис Суарес 2:1 45+5' Брайс Мендес 2:2 84' Наказания Секу Тидиани Бангура 74' Каземиро 82' Патрик Шульте 90+5'

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