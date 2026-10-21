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«Манчестер Юнайтед» уступил «Комо» в матче третьего тура Лиги чемпионов

Дата публикации: 21-10-2026 22:43

«Манчестер Юнайтед» уступил «Комо» в матче третьего тура Лиги чемпионов 

Итальянский «Комо» одержал крупную победу над английским «Манчестер Юнайтед» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Итальянская команда захватила инициативу практически с первых минут. Уже на второй минуте полузащитник Нико Пас открыл счёт, выведя «Комо» вперёд. Этот быстрый гол позволил хозяевам увереннее действовать на поле и создал дополнительные трудности для манкунианцев.

После перерыва преимущество итальянского клуба стало ещё более ощутимым. На 49-й минуте нападающий Анастасиос Дувикас отправил второй мяч в ворота «Манчестер Юнайтед». Спустя восемь минут Пас вновь оказался в центре внимания: на 57-й минуте полузащитник оформил дубль и увеличил разрыв в счёте до трёх голов.

«Комо» продолжил атаковать и в заключительной части встречи. На 76-й минуте защитник Хакобо Рамон забил четвёртый мяч хозяев, фактически сняв вопрос о победителе. Английский клуб сумел ответить лишь в компенсированное время: на 90+1-й минуте нападающий Джошуа Зиркзее поразил ворота итальянской команды и установил окончательный счёт 4:1.

Таким образом, «Комо» добился убедительной победы над одним из известных клубов английского футбола, забив четыре мяча. Главным героем встречи стал Нико Пас, записавший на свой счёт дубль.

В следующем, четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов итальянская команда 4 ноября сыграет с «Лансом». «Манчестер Юнайтед» проведёт свой матч днём ранее, 3 ноября, встретившись с «Ромой».

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