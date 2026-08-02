Ахмат - Спартак Москва 2 августа обзор матча Дата публикации: 02-08-2026 Ахмат 1 : 2 Спартак М Составы команд Ахмат Грозный Спартак М Москва 88 вр Гиорги Шелия 4 зщ Турпал-Али Ибишев 5 зщ Клисман Цаке 8 зщ Мирослав Богосавац 90 зщ Усман Ндонг 95 зщ Арсен Адамов 11 пз Исмаэл Силва 62' 17 пз Эгаш Касинтура 18 пз Жулио Ромау 20 нп Максим Самородов 62' 77 нп Георгий Мелкадзе 82' 10 пз Кирилл Щетинин 62' 42 пз Мануэл Келиану 62' 76 нп Эральд Максути 82' 98 вр Александр Максименко 3 зщ Кристофер Ву 6 зщ Срджан Бабич 79' 68 зщ Руслан Литвинов 97 зщ Даниил Денисов 79' 5 пз Эсекьель Барко 18 пз Наиль Умяров 35 пз Кристофер Мартинс 65' 47 пз Роман Зобнин 7 нп Пабло Солари 10 нп Маркиньос 9 нп Манфред Угальде 65' 25 пз Данил Пруцев 79' 27 нп Игорь Дмитриев 79' Запасные 1 вр Вадим Ульянов 71 вр Расул Мицаев 81 зщ Максим Сидоров 6 пз Калиду Сидибе 70 пз Абакар Гаджиев 7 нп Лечи Садулаев 23 нп Галымжан Кенжебек 97 нп Алексей Касаджиков 1 вр Илья Помазун 56 вр Александр Довбня 4 зщ Александер Джику 33 зщ Виктор Парада 82 зщ Даниил Хлусевич 17 пз Владислав Саусь 83 пз Жедсон Фернандеш 24 нп Никита Массалыга 11 нп Ливай Гарсия Главные тренеры Станислав Саламович Черчесов Хуан Карлос Карседо Голы Эгаш Касинтура 1:0 5' Кристофер Ву Маркиньос 1:1 39' Эсекьель Барко 1:2 90+1' Наказания Александр Максименко 42' Эгаш Касинтура 76' Роман Зобнин 77'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ахмат - Спартак Москва, который состоялся 2 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.