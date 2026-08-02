23:53 ()
Свернуть список

Ахмат - Спартак Москва 2 августа обзор матча

Дата публикации: 02-08-2026
Ахмат
Ахмат
1 : 2
Спартак М
Спартак М
Составы команд
Ахмат
Грозный
Спартак М
Москва
88РоссияврГиорги Шелия
4РоссиязщТурпал-Али Ибишев
5АлбаниязщКлисман Цаке
8СербиязщМирослав Богосавац
90СенегалзщУсман Ндонг
95РоссиязщАрсен Адамов
11БразилияпзИсмаэл Силва
62'
17АнголапзЭгаш Касинтура
18БразилияпзЖулио Ромау
20КазахстаннпМаксим Самородов
62'
77РоссиянпГеоргий Мелкадзе
82'
10РоссияпзКирилл Щетинин
62'
42АнголапзМануэл Келиану
62'
76АлбаниянпЭральд Максути
82'
98РоссияврАлександр Максименко
3КамерунзщКристофер Ву
6СербиязщСрджан Бабич
79'
68РоссиязщРуслан Литвинов
97РоссиязщДаниил Денисов
79'
5АргентинапзЭсекьель Барко
18РоссияпзНаиль Умяров
35ЛюксембургпзКристофер Мартинс
65'
47РоссияпзРоман Зобнин
7АргентинанпПабло Солари
10Бразилиянп Маркиньос
9Коста-РиканпМанфред Угальде
65'
25РоссияпзДанил Пруцев
79'
27РоссиянпИгорь Дмитриев
79'
Запасные
1РоссияврВадим Ульянов
71РоссияврРасул Мицаев
81РоссиязщМаксим Сидоров
6МалипзКалиду Сидибе
70РоссияпзАбакар Гаджиев
7РоссиянпЛечи Садулаев
23КазахстаннпГалымжан Кенжебек
97РоссиянпАлексей Касаджиков
1РоссияврИлья Помазун
56РоссияврАлександр Довбня
4ГаназщАлександер Джику
33ИспаниязщВиктор Парада
82РоссиязщДаниил Хлусевич
17РоссияпзВладислав Саусь
83ПортугалияпзЖедсон Фернандеш
24РоссиянпНикита Массалыга
11Тринидад и ТобагонпЛивай Гарсия
Главные тренеры
РоссияСтанислав Саламович Черчесов
ИспанияХуан Карлос Карседо
Голы
Эгаш Касинтура
1:0
5'
Кристофер Ву
Маркиньос
1:1
39'
Эсекьель Барко
1:2
90+1'
Наказания
Александр Максименко
42'
Эгаш Касинтура
76'
Роман Зобнин
77'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ахмат - Спартак Москва, который состоялся 2 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close