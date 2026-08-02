Ахмат - Спартак Москва 2 августа обзор матча
Дата публикации: 02-08-2026
Ахмат
1 : 2
Спартак М
Составы команд
Ахмат
Грозный
Спартак М
Москва
|88
|вр
|Гиорги Шелия
|4
|зщ
|Турпал-Али Ибишев
|5
|зщ
|Клисман Цаке
|8
|зщ
|Мирослав Богосавац
|90
|зщ
|Усман Ндонг
|95
|зщ
|Арсен Адамов
|11
|пз
|Исмаэл Силва
62'
|17
|пз
|Эгаш Касинтура
|18
|пз
|Жулио Ромау
|20
|нп
|Максим Самородов
62'
|77
|нп
|Георгий Мелкадзе
82'
|10
|пз
|Кирилл Щетинин
62'
|42
|пз
|Мануэл Келиану
62'
|76
|нп
|Эральд Максути
82'
|98
|вр
|Александр Максименко
|3
|зщ
|Кристофер Ву
|6
|зщ
|Срджан Бабич
79'
|68
|зщ
|Руслан Литвинов
|97
|зщ
|Даниил Денисов
79'
|5
|пз
|Эсекьель Барко
|18
|пз
|Наиль Умяров
|35
|пз
|Кристофер Мартинс
65'
|47
|пз
|Роман Зобнин
|7
|нп
|Пабло Солари
|10
|нп
|Маркиньос
|9
|нп
|Манфред Угальде
65'
|25
|пз
|Данил Пруцев
79'
|27
|нп
|Игорь Дмитриев
79'
Запасные
|1
|вр
|Вадим Ульянов
|71
|вр
|Расул Мицаев
|81
|зщ
|Максим Сидоров
|6
|пз
|Калиду Сидибе
|70
|пз
|Абакар Гаджиев
|7
|нп
|Лечи Садулаев
|23
|нп
|Галымжан Кенжебек
|97
|нп
|Алексей Касаджиков
|1
|вр
|Илья Помазун
|56
|вр
|Александр Довбня
|4
|зщ
|Александер Джику
|33
|зщ
|Виктор Парада
|82
|зщ
|Даниил Хлусевич
|17
|пз
|Владислав Саусь
|83
|пз
|Жедсон Фернандеш
|24
|нп
|Никита Массалыга
|11
|нп
|Ливай Гарсия
Главные тренеры
|Станислав Саламович Черчесов
|Хуан Карлос Карседо
Голы
Эгаш Касинтура
1:0
5'
Кристофер Ву
Маркиньос
1:1
39'
Эсекьель Барко
1:2
90+1'
Наказания
Александр Максименко
42'
Эгаш Касинтура
76'
Роман Зобнин
77'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ахмат - Спартак Москва, который состоялся 2 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.