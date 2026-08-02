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Краснодар - Факел 2 августа обзор матча

Дата публикации: 02-08-2026
Краснодар
Краснодар
3 : 2
Факел
Факел
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Факел
Воронеж
1РоссияврСтанислав Агкацев
3БразилиязщВитор Тормена
5Бразилиязщ Жубал
72'
15УругвайзщЛукас Оласа
40РоссиязщИлья Вахания
69'
8БразилияпзДуглас Аугусто
61'
18Бразилияпз Кристиан
61'
53РоссияпзАлександр Черников
69'
88РоссияпзНикита Кривцов
11АнголанпЖоау Батчи
10РоссиянпДмитрий Воробьёв
6Кабо-ВердепзКевин Ленини
61'
47РоссияпзДаниил Уткин
61'
17РоссиязщВалентин Пальцев
69'
21РоссияпзМагомед Оздоев
69'
4БразилиязщДиего Коста
72'
1РоссияврДаниил Фролкин
5РоссиязщАльберт Габараев
20РоссиязщИгорь Юрганов
44РоссиязщЮрий Журавлёв
76'
55Босния и ГерцеговиназщДарко Тодорович
23РоссияпзВячеслав Якимов
76'
52РоссияпзРавиль Нетфуллин
97РоссияпзБутта Магомедов
86'
99РоссияпзНиколай Гиоргобиани
85'
10РоссиянпИльнур Альшин
9ФранциянпАксель Гнапи
61'
7РоссиянпМаксим Турищев
61'
17БеларусьпзАнтон Ковалёв
76'
19АлбаниянпБелайди Пуси
76'
11РоссиянпАлексей Сутормин
85'
8РоссияпзАбдула Багамаев
86'
Запасные
16РоссияврАлександр Корякин
59РоссиязщАртем Хмарин
67РоссиянпКазбек Мукаилов
96РоссиянпАлександр Кокшаров
35РоссияврВячеслав Доровских
96РоссияврИгорь Обухов
53РоссиязщМатвей Бардачёв
18РоссияпзКирилл Симонов
25РоссиянпАлександр Беляев
93РоссиянпМераби Уридия
Главные тренеры
РоссияМурад Олегович Мусаев
РоссияОлег Петрович Василенко
Голы
Жубал
1:0
5'
Никита Кривцов
Кристиан
2:0
28'
Никита Кривцов
Жоау Батчи
3:0
59'
Максим Турищев
Николай Гиоргобиани
3:1
85'
Алексей Сутормин
3:2
88'
Наказания
Дуглас Аугусто
29'
Жубал
50'
Даниил Уткин
90+1'
Жоау Батчи
90+6'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Краснодар - Факел, который состоялся 2 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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