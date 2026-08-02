Краснодар - Факел 2 августа обзор матча
Дата публикации: 02-08-2026
Краснодар
3 : 2
Факел
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Факел
Воронеж
|1
|вр
|Станислав Агкацев
|3
|зщ
|Витор Тормена
|5
|зщ
|Жубал
72'
|15
|зщ
|Лукас Оласа
|40
|зщ
|Илья Вахания
69'
|8
|пз
|Дуглас Аугусто
61'
|18
|пз
|Кристиан
61'
|53
|пз
|Александр Черников
69'
|88
|пз
|Никита Кривцов
|11
|нп
|Жоау Батчи
|10
|нп
|Дмитрий Воробьёв
|6
|пз
|Кевин Ленини
61'
|47
|пз
|Даниил Уткин
61'
|17
|зщ
|Валентин Пальцев
69'
|21
|пз
|Магомед Оздоев
69'
|4
|зщ
|Диего Коста
72'
|1
|вр
|Даниил Фролкин
|5
|зщ
|Альберт Габараев
|20
|зщ
|Игорь Юрганов
|44
|зщ
|Юрий Журавлёв
76'
|55
|зщ
|Дарко Тодорович
|23
|пз
|Вячеслав Якимов
76'
|52
|пз
|Равиль Нетфуллин
|97
|пз
|Бутта Магомедов
86'
|99
|пз
|Николай Гиоргобиани
85'
|10
|нп
|Ильнур Альшин
|9
|нп
|Аксель Гнапи
61'
|7
|нп
|Максим Турищев
61'
|17
|пз
|Антон Ковалёв
76'
|19
|нп
|Белайди Пуси
76'
|11
|нп
|Алексей Сутормин
85'
|8
|пз
|Абдула Багамаев
86'
Запасные
|16
|вр
|Александр Корякин
|59
|зщ
|Артем Хмарин
|67
|нп
|Казбек Мукаилов
|96
|нп
|Александр Кокшаров
|35
|вр
|Вячеслав Доровских
|96
|вр
|Игорь Обухов
|53
|зщ
|Матвей Бардачёв
|18
|пз
|Кирилл Симонов
|25
|нп
|Александр Беляев
|93
|нп
|Мераби Уридия
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Олег Петрович Василенко
Голы
Жубал
1:0
5'
Никита Кривцов
Кристиан
2:0
28'
Никита Кривцов
Жоау Батчи
3:0
59'
Максим Турищев
Николай Гиоргобиани
3:1
85'
Алексей Сутормин
3:2
88'
Наказания
Дуглас Аугусто
29'
Жубал
50'
Даниил Уткин
90+1'
Жоау Батчи
90+6'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Краснодар - Факел, который состоялся 2 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.