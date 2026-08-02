Краснодар - Факел 2 августа обзор матча Дата публикации: 02-08-2026 Краснодар 3 : 2 Факел Составы команд Краснодар Краснодар Факел Воронеж 1 вр Станислав Агкацев 3 зщ Витор Тормена 5 зщ Жубал 72' 15 зщ Лукас Оласа 40 зщ Илья Вахания 69' 8 пз Дуглас Аугусто 61' 18 пз Кристиан 61' 53 пз Александр Черников 69' 88 пз Никита Кривцов 11 нп Жоау Батчи 10 нп Дмитрий Воробьёв 6 пз Кевин Ленини 61' 47 пз Даниил Уткин 61' 17 зщ Валентин Пальцев 69' 21 пз Магомед Оздоев 69' 4 зщ Диего Коста 72' 1 вр Даниил Фролкин 5 зщ Альберт Габараев 20 зщ Игорь Юрганов 44 зщ Юрий Журавлёв 76' 55 зщ Дарко Тодорович 23 пз Вячеслав Якимов 76' 52 пз Равиль Нетфуллин 97 пз Бутта Магомедов 86' 99 пз Николай Гиоргобиани 85' 10 нп Ильнур Альшин 9 нп Аксель Гнапи 61' 7 нп Максим Турищев 61' 17 пз Антон Ковалёв 76' 19 нп Белайди Пуси 76' 11 нп Алексей Сутормин 85' 8 пз Абдула Багамаев 86' Запасные 16 вр Александр Корякин 59 зщ Артем Хмарин 67 нп Казбек Мукаилов 96 нп Александр Кокшаров 35 вр Вячеслав Доровских 96 вр Игорь Обухов 53 зщ Матвей Бардачёв 18 пз Кирилл Симонов 25 нп Александр Беляев 93 нп Мераби Уридия Главные тренеры Мурад Олегович Мусаев Олег Петрович Василенко Голы Жубал 1:0 5' Никита Кривцов Кристиан 2:0 28' Никита Кривцов Жоау Батчи 3:0 59' Максим Турищев Николай Гиоргобиани 3:1 85' Алексей Сутормин 3:2 88' Наказания Дуглас Аугусто 29' Жубал 50' Даниил Уткин 90+1' Жоау Батчи 90+6'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Краснодар - Факел, который состоялся 2 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.