Краснодар - Ахмат 15 августа обзор матча Дата публикации: 16-08-2026 Краснодар 1 : 0 Ахмат Составы команд Краснодар Краснодар Ахмат Грозный 1 вр Станислав Агкацев 5 зщ Жубал 15 зщ Лукас Оласа 82' 3 зщ Витор Тормена 40 зщ Илья Вахания 53 пз Александр Черников 18 пз Кристиан 88 пз Никита Кривцов 6 пз Кевин Ленини 71' 11 нп Жоау Батчи 76' 10 нп Дмитрий Воробьёв 76' 21 пз Магомед Оздоев 71' 47 пз Даниил Уткин 76' 23 нп Хуан Боселли 76' 59 зщ Артем Хмарин 82' 1 вр Вадим Ульянов 95 зщ Арсен Адамов 84' 8 зщ Мирослав Богосавац 46' 5 зщ Клисман Цаке 4 зщ Турпал-Али Ибишев 90 зщ Усман Ндонг 18 пз Жулио Ромау 11 пз Исмаэл Силва 76 нп Эральд Максути 58' 7 нп Лечи Садулаев 76' 20 нп Максим Самородов 77' 81 зщ Максим Сидоров 46' 77 нп Георгий Мелкадзе 58' 10 пз Кирилл Щетинин 76' 23 нп Галымжан Кенжебек 77' 97 нп Алексей Касаджиков 84' Запасные 16 вр Александр Корякин 4 зщ Диего Коста 17 зщ Валентин Пальцев 67 нп Казбек Мукаилов 88 вр Гиорги Шелия 71 вр Расул Мицаев 70 пз Абакар Гаджиев 42 пз Мануэл Келиану 6 пз Калиду Сидибе 13 нп Мохамед Конате Главные тренеры Мурад Олегович Мусаев Станислав Саламович Черчесов Голы Кристиан Дмитрий Воробьёв 1:0 45' Наказания Мирослав Богосавац 5' Лечи Садулаев 64' Максим Сидоров 81' Георгий Мелкадзе 90+3' Жубал 90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Краснодар - Ахмат, который состоялся 15 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.