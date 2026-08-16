Краснодар - Ахмат 15 августа обзор матча
Дата публикации: 16-08-2026
Краснодар
1 : 0
Ахмат
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ахмат
Грозный
|1
|вр
|Станислав Агкацев
|5
|зщ
|Жубал
|15
|зщ
|Лукас Оласа
82'
|3
|зщ
|Витор Тормена
|40
|зщ
|Илья Вахания
|53
|пз
|Александр Черников
|18
|пз
|Кристиан
|88
|пз
|Никита Кривцов
|6
|пз
|Кевин Ленини
71'
|11
|нп
|Жоау Батчи
76'
|10
|нп
|Дмитрий Воробьёв
76'
|21
|пз
|Магомед Оздоев
71'
|47
|пз
|Даниил Уткин
76'
|23
|нп
|Хуан Боселли
76'
|59
|зщ
|Артем Хмарин
82'
|1
|вр
|Вадим Ульянов
|95
|зщ
|Арсен Адамов
84'
|8
|зщ
|Мирослав Богосавац
46'
|5
|зщ
|Клисман Цаке
|4
|зщ
|Турпал-Али Ибишев
|90
|зщ
|Усман Ндонг
|18
|пз
|Жулио Ромау
|11
|пз
|Исмаэл Силва
|76
|нп
|Эральд Максути
58'
|7
|нп
|Лечи Садулаев
76'
|20
|нп
|Максим Самородов
77'
|81
|зщ
|Максим Сидоров
46'
|77
|нп
|Георгий Мелкадзе
58'
|10
|пз
|Кирилл Щетинин
76'
|23
|нп
|Галымжан Кенжебек
77'
|97
|нп
|Алексей Касаджиков
84'
Запасные
|16
|вр
|Александр Корякин
|4
|зщ
|Диего Коста
|17
|зщ
|Валентин Пальцев
|67
|нп
|Казбек Мукаилов
|88
|вр
|Гиорги Шелия
|71
|вр
|Расул Мицаев
|70
|пз
|Абакар Гаджиев
|42
|пз
|Мануэл Келиану
|6
|пз
|Калиду Сидибе
|13
|нп
|Мохамед Конате
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Станислав Саламович Черчесов
Голы
Кристиан
Дмитрий Воробьёв
1:0
45'
Наказания
Мирослав Богосавац
5'
Лечи Садулаев
64'
Максим Сидоров
81'
Георгий Мелкадзе
90+3'
Жубал
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Краснодар - Ахмат, который состоялся 15 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.