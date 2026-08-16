01:34 ()
Свернуть список

Краснодар - Ахмат 15 августа обзор матча

Дата публикации: 16-08-2026
Краснодар
Краснодар
1 : 0
Ахмат
Ахмат
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ахмат
Грозный
1РоссияврСтанислав Агкацев
5Бразилиязщ Жубал
15УругвайзщЛукас Оласа
82'
3БразилиязщВитор Тормена
40РоссиязщИлья Вахания
53РоссияпзАлександр Черников
18Бразилияпз Кристиан
88РоссияпзНикита Кривцов
6Кабо-ВердепзКевин Ленини
71'
11АнголанпЖоау Батчи
76'
10РоссиянпДмитрий Воробьёв
76'
21РоссияпзМагомед Оздоев
71'
47РоссияпзДаниил Уткин
76'
23УругвайнпХуан Боселли
76'
59РоссиязщАртем Хмарин
82'
1РоссияврВадим Ульянов
95РоссиязщАрсен Адамов
84'
8СербиязщМирослав Богосавац
46'
5АлбаниязщКлисман Цаке
4РоссиязщТурпал-Али Ибишев
90СенегалзщУсман Ндонг
18БразилияпзЖулио Ромау
11БразилияпзИсмаэл Силва
76АлбаниянпЭральд Максути
58'
7РоссиянпЛечи Садулаев
76'
20КазахстаннпМаксим Самородов
77'
81РоссиязщМаксим Сидоров
46'
77РоссиянпГеоргий Мелкадзе
58'
10РоссияпзКирилл Щетинин
76'
23КазахстаннпГалымжан Кенжебек
77'
97РоссиянпАлексей Касаджиков
84'
Запасные
16РоссияврАлександр Корякин
4БразилиязщДиего Коста
17РоссиязщВалентин Пальцев
67РоссиянпКазбек Мукаилов
88РоссияврГиорги Шелия
71РоссияврРасул Мицаев
70РоссияпзАбакар Гаджиев
42АнголапзМануэл Келиану
6МалипзКалиду Сидибе
13Буркина-ФасонпМохамед Конате
Главные тренеры
РоссияМурад Олегович Мусаев
РоссияСтанислав Саламович Черчесов
Голы
Кристиан
Дмитрий Воробьёв
1:0
45'
Наказания
Мирослав Богосавац
5'
Лечи Садулаев
64'
Максим Сидоров
81'
Георгий Мелкадзе
90+3'
Жубал
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Краснодар - Ахмат, который состоялся 15 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close