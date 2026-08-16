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Алавес - Хетафе 15 августа обзор матча

Дата публикации: 16-08-2026
Алавес
Алавес
3 : 0
Хетафе
Хетафе
Составы команд
Алавес
Витория
Хетафе
Хетафе
1ИспанияврАнтонио Сивера
7ИспаниязщАнхель Перес
65'
14АргентиназщНауэль Теналья
16ФинляндиязщВилле Коски
17ИспаниязщХонни Отто
19ИспанияпзПабло Ибаньес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
90+4'
4ИспанияпзДенис Суарес
57'
11ИспаниянпТони Мартинес
20ИспаниянпАйтор Маньяс
57'
21АлжирнпАбде Реббаш
90+4'
18ИспанияпзMikel Rodriguez
57'
9Доминиканская РеспубликанпМариано Диас
57'
3МароккозщЮссеф Энрикес
65'
10ИспанияпзКарлес Аленья
90+4'
6ИспанияпзАндер Гевара
90+4'
13ИспанияврДавид Сория
17ИспаниязщКико Фемения
2Тогозщ Джене
81'
5МароккозщАбделькадир Абкар
24АргентиназщСаид Ромеро
3Испаниязщ Давинчи
46'
21ИспаниязщАндрес Гарсия
81'
23БельгияпзОрель Мангала
11ИспанияпзРамон Терратс
6ИспанияпзМарио Мартин
66'
10УругвайнпМартин Сатриано
73'
19ТурциянпЭнес Унал
46'
28ИспанияпзАльберто Риско
66'
26Кот-д'ИвуарзщЖан Ив Валу
73'
4ГрузиязщСаба Сазонов
81'
15УругвайзщСебастьян Боселли
81'
Запасные
31КанадаврГрегуар Свидерски
13ИспанияврАдриан Родригес
24МализщМусса Диарра
12ИспаниязщУго Новоа
27ИспаниязщХанет Олайс
23УругвайпзКарлос Протесони
22ИспанияпзМигель Родригес
1ЧехияврИржи Летачек
35ИспанияврДиего Феррер
22КолумбиязщХоан Мохика
9ИспаниянпБорха Майораль
27ГамбияEbrahima Drammeh
Главные тренеры
ИспанияКике Санчес Флорес
ИспанияХосе Бордалас
Голы
Науэль Теналья
Мариано Диас
1:0
73'
Мариано Диас
2:0
90+1'
Mikel Rodriguez
Мариано Диас
3:0
90+4'
Наказания
Давинчи
10'
Марио Мартин
23'
Кико Фемения
42'
Денис Суарес
45+3'
Абде Реббаш
66'
Джене
76'
Антонио Бланко
85'
Мариано Диас
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Алавес - Хетафе, который состоялся 15 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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