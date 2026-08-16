Алавес - Хетафе 15 августа обзор матча Дата публикации: 16-08-2026 Алавес 3 : 0 Хетафе Составы команд Алавес Витория Хетафе Хетафе 1 вр Антонио Сивера 7 зщ Анхель Перес 65' 14 зщ Науэль Теналья 16 зщ Вилле Коски 17 зщ Хонни Отто 19 пз Пабло Ибаньес 8 пз Антонио Бланко 90+4' 4 пз Денис Суарес 57' 11 нп Тони Мартинес 20 нп Айтор Маньяс 57' 21 нп Абде Реббаш 90+4' 18 пз Mikel Rodriguez 57' 9 нп Мариано Диас 57' 3 зщ Юссеф Энрикес 65' 10 пз Карлес Аленья 90+4' 6 пз Андер Гевара 90+4' 13 вр Давид Сория 17 зщ Кико Фемения 2 зщ Джене 81' 5 зщ Абделькадир Абкар 24 зщ Саид Ромеро 3 зщ Давинчи 46' 21 зщ Андрес Гарсия 81' 23 пз Орель Мангала 11 пз Рамон Терратс 6 пз Марио Мартин 66' 10 нп Мартин Сатриано 73' 19 нп Энес Унал 46' 28 пз Альберто Риско 66' 26 зщ Жан Ив Валу 73' 4 зщ Саба Сазонов 81' 15 зщ Себастьян Боселли 81' Запасные 31 вр Грегуар Свидерски 13 вр Адриан Родригес 24 зщ Мусса Диарра 12 зщ Уго Новоа 27 зщ Ханет Олайс 23 пз Карлос Протесони 22 пз Мигель Родригес 1 вр Иржи Летачек 35 вр Диего Феррер 22 зщ Хоан Мохика 9 нп Борха Майораль 27 Ebrahima Drammeh Главные тренеры Кике Санчес Флорес Хосе Бордалас Голы Науэль Теналья Мариано Диас 1:0 73' Мариано Диас 2:0 90+1' Mikel Rodriguez Мариано Диас 3:0 90+4' Наказания Давинчи 10' Марио Мартин 23' Кико Фемения 42' Денис Суарес 45+3' Абде Реббаш 66' Джене 76' Антонио Бланко 85' Мариано Диас 90+2'

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