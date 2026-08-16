Алавес - Хетафе 15 августа обзор матча
Дата публикации: 16-08-2026
Алавес
3 : 0
Хетафе
Составы команд
Алавес
Витория
Хетафе
Хетафе
|1
|вр
|Антонио Сивера
|7
|зщ
|Анхель Перес
65'
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|16
|зщ
|Вилле Коски
|17
|зщ
|Хонни Отто
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|8
|пз
|Антонио Бланко
90+4'
|4
|пз
|Денис Суарес
57'
|11
|нп
|Тони Мартинес
|20
|нп
|Айтор Маньяс
57'
|21
|нп
|Абде Реббаш
90+4'
|18
|пз
|Mikel Rodriguez
57'
|9
|нп
|Мариано Диас
57'
|3
|зщ
|Юссеф Энрикес
65'
|10
|пз
|Карлес Аленья
90+4'
|6
|пз
|Андер Гевара
90+4'
|13
|вр
|Давид Сория
|17
|зщ
|Кико Фемения
|2
|зщ
|Джене
81'
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|24
|зщ
|Саид Ромеро
|3
|зщ
|Давинчи
46'
|21
|зщ
|Андрес Гарсия
81'
|23
|пз
|Орель Мангала
|11
|пз
|Рамон Терратс
|6
|пз
|Марио Мартин
66'
|10
|нп
|Мартин Сатриано
73'
|19
|нп
|Энес Унал
46'
|28
|пз
|Альберто Риско
66'
|26
|зщ
|Жан Ив Валу
73'
|4
|зщ
|Саба Сазонов
81'
|15
|зщ
|Себастьян Боселли
81'
Запасные
|31
|вр
|Грегуар Свидерски
|13
|вр
|Адриан Родригес
|24
|зщ
|Мусса Диарра
|12
|зщ
|Уго Новоа
|27
|зщ
|Ханет Олайс
|23
|пз
|Карлос Протесони
|22
|пз
|Мигель Родригес
|1
|вр
|Иржи Летачек
|35
|вр
|Диего Феррер
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|9
|нп
|Борха Майораль
|27
|Ebrahima Drammeh
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Хосе Бордалас
Голы
Науэль Теналья
Мариано Диас
1:0
73'
Мариано Диас
2:0
90+1'
Mikel Rodriguez
Мариано Диас
3:0
90+4'
Наказания
Давинчи
10'
Марио Мартин
23'
Кико Фемения
42'
Денис Суарес
45+3'
Абде Реббаш
66'
Джене
76'
Антонио Бланко
85'
Мариано Диас
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Алавес - Хетафе, который состоялся 15 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.