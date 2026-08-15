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Эпицентр - Верес 14 августа обзор матча

Дата публикации: 15-08-2026
Эпицентр
Эпицентр
0 : 0
Верес
Верес
Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Верес
Ровно
71УкраинаврNikita Fedotov
13АлбаниязщSerjan Repaj
77ИспаниязщNil Coch
70УкраиназщИгорь Кирюханцев
78'
14ИспанияпзРауль Таварес
78'
8УкраинапзMykola Myronyuk
73'
97УкраинапзАлександр Климец
99ИспаниянпCarlos Rojas
59УкраинанпАртём Козак
66'
20УкраинанпVadym Sydun
9Испаниянп Joaquinete
21Испанияпз Nene
66'
10ИспаниязщХон Себерио
73'
28УкраинапзAndriy Lipovuz
78'
15УкраинанпMaksym Yevpak
78'
91УкраинаврВалентин Горох
4СловениязщКай Ципот
3УкраиназщСемён Вовченко
22ГрециязщКонстантинос Стамулис
44УкраиназщДаниил Чечер
56'
14УкраинапзИгорь Харатин
88УкраинапзРостислав Баран
69'
77УкраинапзВладислав Шарай
69'
19ПортугалияпзАндре Гонсалвеш
7БразилиянпFabricio Yan
90+2'
9АвстралиянпНатанаэл Блэр
6РуандапзDavid Niyo
56'
5УкраиназщPavlo Bagriy
69'
17УкраиназщМихаил Протасевич
69'
55УкраинаAnton Vydrych
90+2'
Наказания
Константинос Стамулис
22'
Игорь Кирюханцев
28'
Даниил Чечер
40'
Кай Ципот
54'
Игорь Харатин
90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эпицентр - Верес, который состоялся 14 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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