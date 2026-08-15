Эпицентр - Верес 14 августа обзор матча Дата публикации: 15-08-2026 Эпицентр 0 : 0 Верес Составы команд Эпицентр Дунаевцы Верес Ровно 71 вр Nikita Fedotov 13 зщ Serjan Repaj 77 зщ Nil Coch 70 зщ Игорь Кирюханцев 78' 14 пз Рауль Таварес 78' 8 пз Mykola Myronyuk 73' 97 пз Александр Климец 99 нп Carlos Rojas 59 нп Артём Козак 66' 20 нп Vadym Sydun 9 нп Joaquinete 21 пз Nene 66' 10 зщ Хон Себерио 73' 28 пз Andriy Lipovuz 78' 15 нп Maksym Yevpak 78' 91 вр Валентин Горох 4 зщ Кай Ципот 3 зщ Семён Вовченко 22 зщ Константинос Стамулис 44 зщ Даниил Чечер 56' 14 пз Игорь Харатин 88 пз Ростислав Баран 69' 77 пз Владислав Шарай 69' 19 пз Андре Гонсалвеш 7 нп Fabricio Yan 90+2' 9 нп Натанаэл Блэр 6 пз David Niyo 56' 5 зщ Pavlo Bagriy 69' 17 зщ Михаил Протасевич 69' 55 Anton Vydrych 90+2' Наказания Константинос Стамулис 22' Игорь Кирюханцев 28' Даниил Чечер 40' Кай Ципот 54' Игорь Харатин 90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эпицентр - Верес, который состоялся 14 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.