Эпицентр - Верес 14 августа обзор матча
Дата публикации: 15-08-2026
Эпицентр
0 : 0
Верес
Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Верес
Ровно
|71
|вр
|Nikita Fedotov
|13
|зщ
|Serjan Repaj
|77
|зщ
|Nil Coch
|70
|зщ
|Игорь Кирюханцев
78'
|14
|пз
|Рауль Таварес
78'
|8
|пз
|Mykola Myronyuk
73'
|97
|пз
|Александр Климец
|99
|нп
|Carlos Rojas
|59
|нп
|Артём Козак
66'
|20
|нп
|Vadym Sydun
|9
|нп
|Joaquinete
|21
|пз
|Nene
66'
|10
|зщ
|Хон Себерио
73'
|28
|пз
|Andriy Lipovuz
78'
|15
|нп
|Maksym Yevpak
78'
|91
|вр
|Валентин Горох
|4
|зщ
|Кай Ципот
|3
|зщ
|Семён Вовченко
|22
|зщ
|Константинос Стамулис
|44
|зщ
|Даниил Чечер
56'
|14
|пз
|Игорь Харатин
|88
|пз
|Ростислав Баран
69'
|77
|пз
|Владислав Шарай
69'
|19
|пз
|Андре Гонсалвеш
|7
|нп
|Fabricio Yan
90+2'
|9
|нп
|Натанаэл Блэр
|6
|пз
|David Niyo
56'
|5
|зщ
|Pavlo Bagriy
69'
|17
|зщ
|Михаил Протасевич
69'
|55
|Anton Vydrych
90+2'
Наказания
Константинос Стамулис
22'
Игорь Кирюханцев
28'
Даниил Чечер
40'
Кай Ципот
54'
Игорь Харатин
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эпицентр - Верес, который состоялся 14 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.