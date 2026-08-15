Оренбург - Локомотив 14 августа обзор матча
Дата публикации: 15-08-2026
Оренбург
1 : 1
Локомотив М
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Локомотив М
Москва
|1
|вр
|Богдан Овсянников
|5
|зщ
|Алексей Татаев
|6
|зщ
|Джон Паласиос
|24
|зщ
|Максим Сивис
|26
|зщ
|Эмил Ценов
86'
|57
|пз
|Евгений Болотов
|8
|пз
|Дамиан Пуэбла
86'
|11
|пз
|Егор Назаренко
|20
|пз
|Дмитрий Рыбчинский
61'
|78
|нп
|Руслан Куль
78'
|30
|нп
|Гедеон Гузина
61'
|77
|нп
|Андрей Касаджиков
61'
|19
|нп
|Алешандре Жезус
61'
|27
|пз
|Ренат Голыбин
78'
|3
|зщ
|Данила Ведерников
86'
|21
|нп
|Бенхамин Бош
86'
|22
|вр
|Илья Лантратов
|5
|зщ
|Жерзино Ньямси
|14
|зщ
|Георгий Джикия
|24
|зщ
|Максим Ненахов
90+3'
|45
|зщ
|Александр Сильянов
|85
|зщ
|Евгений Морозов
|10
|пз
|Алексей Батраков
|75
|пз
|Илья Еремеев
90+3'
|7
|нп
|Зелимхан Бакаев
72'
|11
|нп
|Вадим Раков
79'
|19
|нп
|Александр Руденко
72'
|9
|нп
|Сергей Пиняев
72'
|99
|нп
|Руслан Мялковский
72'
|17
|нп
|Никита Салтыков
79'
|3
|зщ
|Лукас Фассон
90+3'
|8
|пз
|Александр Коваленко
90+3'
Запасные
|95
|вр
|Андрей Ходанович
|38
|зщ
|Артём Касимов
|59
|зщ
|Максим Сыщенко
|65
|пз
|Иван Иващенко
|18
|пз
|Дмитрий Васильев
|63
|пз
|Омар Минатулаев
|9
|нп
|Максим Савельев
|16
|вр
|Даниил Веселов
|59
|зщ
|Егор Погостнов
|74
|пз
|Даниил Чевардин
|32
|пз
|Лукас Вера
|47
|пз
|Данила Годяев
|88
|пз
|Михаил Щетинин
|63
|нп
|Владислав Голубев
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Михаил Михайлович Галактионов
Голы
Алексей Батраков
Александр Сильянов
0:1
3'
Андрей Касаджиков
Руслан Куль
1:1
63'
Наказания
Евгений Болотов
29'
Руслан Куль
41'
Илья Лантратов
66'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оренбург - Локомотив, который состоялся 14 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.