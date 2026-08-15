Оренбург - Локомотив 14 августа обзор матча Дата публикации: 15-08-2026 Оренбург 1 : 1 Локомотив М Составы команд Оренбург Оренбург Локомотив М Москва 1 вр Богдан Овсянников 5 зщ Алексей Татаев 6 зщ Джон Паласиос 24 зщ Максим Сивис 26 зщ Эмил Ценов 86' 57 пз Евгений Болотов 8 пз Дамиан Пуэбла 86' 11 пз Егор Назаренко 20 пз Дмитрий Рыбчинский 61' 78 нп Руслан Куль 78' 30 нп Гедеон Гузина 61' 77 нп Андрей Касаджиков 61' 19 нп Алешандре Жезус 61' 27 пз Ренат Голыбин 78' 3 зщ Данила Ведерников 86' 21 нп Бенхамин Бош 86' 22 вр Илья Лантратов 5 зщ Жерзино Ньямси 14 зщ Георгий Джикия 24 зщ Максим Ненахов 90+3' 45 зщ Александр Сильянов 85 зщ Евгений Морозов 10 пз Алексей Батраков 75 пз Илья Еремеев 90+3' 7 нп Зелимхан Бакаев 72' 11 нп Вадим Раков 79' 19 нп Александр Руденко 72' 9 нп Сергей Пиняев 72' 99 нп Руслан Мялковский 72' 17 нп Никита Салтыков 79' 3 зщ Лукас Фассон 90+3' 8 пз Александр Коваленко 90+3' Запасные 95 вр Андрей Ходанович 38 зщ Артём Касимов 59 зщ Максим Сыщенко 65 пз Иван Иващенко 18 пз Дмитрий Васильев 63 пз Омар Минатулаев 9 нп Максим Савельев 16 вр Даниил Веселов 59 зщ Егор Погостнов 74 пз Даниил Чевардин 32 пз Лукас Вера 47 пз Данила Годяев 88 пз Михаил Щетинин 63 нп Владислав Голубев Главные тренеры Ильдар Раушанович Ахметзянов Михаил Михайлович Галактионов Голы Алексей Батраков Александр Сильянов 0:1 3' Андрей Касаджиков Руслан Куль 1:1 63' Наказания Евгений Болотов 29' Руслан Куль 41' Илья Лантратов 66'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оренбург - Локомотив, который состоялся 14 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.