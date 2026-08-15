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Оренбург - Локомотив 14 августа обзор матча

Дата публикации: 15-08-2026
Оренбург
Оренбург
1 : 1
Локомотив М
Локомотив М
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Локомотив М
Москва
1РоссияврБогдан Овсянников
5РоссиязщАлексей Татаев
6КолумбиязщДжон Паласиос
24ФранциязщМаксим Сивис
26БолгариязщЭмил Ценов
86'
57РоссияпзЕвгений Болотов
8АргентинапзДамиан Пуэбла
86'
11РоссияпзЕгор Назаренко
20РоссияпзДмитрий Рыбчинский
61'
78РоссиянпРуслан Куль
78'
30Босния и ГерцеговинанпГедеон Гузина
61'
77РоссиянпАндрей Касаджиков
61'
19БразилиянпАлешандре Жезус
61'
27РоссияпзРенат Голыбин
78'
3РоссиязщДанила Ведерников
86'
21АргентинанпБенхамин Бош
86'
22РоссияврИлья Лантратов
5КамерунзщЖерзино Ньямси
14РоссиязщГеоргий Джикия
24РоссиязщМаксим Ненахов
90+3'
45РоссиязщАлександр Сильянов
85РоссиязщЕвгений Морозов
10РоссияпзАлексей Батраков
75РоссияпзИлья Еремеев
90+3'
7РоссиянпЗелимхан Бакаев
72'
11РоссиянпВадим Раков
79'
19РоссиянпАлександр Руденко
72'
9РоссиянпСергей Пиняев
72'
99БеларусьнпРуслан Мялковский
72'
17РоссиянпНикита Салтыков
79'
3БразилиязщЛукас Фассон
90+3'
8РоссияпзАлександр Коваленко
90+3'
Запасные
95РоссияврАндрей Ходанович
38РоссиязщАртём Касимов
59РоссиязщМаксим Сыщенко
65РоссияпзИван Иващенко
18РоссияпзДмитрий Васильев
63РоссияпзОмар Минатулаев
9РоссиянпМаксим Савельев
16РоссияврДаниил Веселов
59РоссиязщЕгор Погостнов
74РоссияпзДаниил Чевардин
32АргентинапзЛукас Вера
47РоссияпзДанила Годяев
88РоссияпзМихаил Щетинин
63РоссиянпВладислав Голубев
Главные тренеры
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
Голы
Алексей Батраков
Александр Сильянов
0:1
3'
Андрей Касаджиков
Руслан Куль
1:1
63'
Наказания
Евгений Болотов
29'
Руслан Куль
41'
Илья Лантратов
66'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оренбург - Локомотив, который состоялся 14 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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